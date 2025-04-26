İmamoğlu için alınan bantlı önleme İBB'den dikkat çeken savunma

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni bir operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında 53 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 51 kişinin yakalandığı bildirildi.

İBB'YE YÖNELİK SORUŞTURMADA KAMERALARI BANTLAYAN İSİM DE GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında, Ekrem İmamoğlu ve diğer yolsuzluk şüphelilerinin toplantı yaptığı oteldeki kameraların toplantıdan önce korumalar tarafından bantlandığını gösteren görüntüler ortaya çıkmıştı. Görüntülerde oteldeki güvenlik kameralarını bantlayarak İmamoğlu ve 'para kasaları' olduğu iddia edilen isimlerin görüntülerinin alınmasını engelleyen koruma Çağlar Türkmen de yakalanarak gözaltına alındı.

İBB'DEN AÇIKLAMA GELDİ

İmamoğlu otele girmeden önce güvenlik kameralarının bantlanmasıyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden dikkat çeken bir açıklama geldi. İmamoğlu'nun daha önce yaptığı bazı görüşmelerin izinsiz şekilde servis edildiğini belirten İBB, bu nedenle güvenlik önlemlerine özel hassasiyet gösterildiğini savundu.

"İMAMOĞLU'NUN ETKİN GÜVENLİK ÖNLEMLERİYLE KORUNMASI SON DERECE DOĞAL"

İBB Tekzip Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Basına servis edilen son bavul görüntüleri üzerinden yaratılmak istenen algı" bile bu uygulamanın neden yapıldığını anlatmaya yeterlidir. İstanbul gibi kalabalık bir şehirde, halkın arasında bulunan, açık alanlarda çok sayıda insanla doğrudan temas eden bir belediye başkanının etkin güvenlik önlemleriyle korunması son derece doğaldır. Ekrem İmamoğlu özel koruma kararı olan bir siyasetçidir. Güvenlik ekibinde devletin görevlendirdiği 4 polis memuru da bulunmaktadır.

"GEÇMİŞTEKİ TECRÜBELER SEBEBİYLE ÖZEL BİR HASSASİYET GÖSTERİLİYOR"

Güvenlik önlemleri sadece kişisel korunmayı değil, aynı zamanda kamu güvenliğini sağlamayı da amaçlamaktadır. İmamoğlu'nun geçmişte yaşadığı tecrübeler (örneğin, otel görüşmelerinin ve resmi yemeklerin MOBESE kayıtlarının izinsiz şekilde servis edilmesi) sebebiyle, görüşme yaptığı mekanlarda kişisel verilerin korunmasına özel bir hassasiyet gösterilmektedir.

"OTELİN KAMERALARI KAPATILMADI, GEÇİCİ TEDBİR ALINDI"

Güvenlik ekibi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili mevzuat çerçevesinde hareket etmekte, güvenlik önlemlerini geçmiş hukuksuzluk örneklerinden çıkartılan derslerle geliştirmektedir. İmamoğlu'nun MOBESE kayıtlarının basına sızdırılması gibi kişisel güvenlik ve gizliliğe yönelik yapılan şikayetleri hukuki mercilere iletilmesine rağmen sonuçsuz kalmıştır. Bu durum, mevcut güvenlik önlemlerinin artırılmasını ve daha titiz bir yaklaşım benimsenmesini zorunlu hale getirmiştir. Son olayda da otelin kameraları kapatılmamıştır. Geçici tedbir alınmıştır.

"PROFESYONEL VE YASAL UYGULAMALAR"

Yürütülen tüm uygulamalar rutin güvenlik prosedürleri kapsamında ve kamu güvenliği bilinciyle gerçekleştirilmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun güvenlik tedbirleri; hem şahsi tehditlere hem de kamu güvenliği risklerine karşı alınmış profesyonel ve yasal uygulamalardır. Alınan tedbirler, İstanbul halkının güvenliğini ve İBB Başkanının görevini kesintisiz sürdürebilmesini temin etmeye yöneliktir. Kamuoyuna farklı yansıtılmaya çalışılan bu uygulamalar, yalnızca Ekrem İmamoğlu'nun değil, bulunduğu ortamlardaki tüm vatandaşların korunmasına hizmet etmektedir."

İMAMOĞLU OTELE GELMEDEN ÖNCE KAMERAYI BANTLA KAPATTI

Öte yandan soruşturma dosyasına giren yeni deliller ve görüntülerde, İstanbul'un Sarıyer ilçesinde faaliyet gösteren Adnan Çebi'ye ait otelde 12 Ekim 2024'te saat 08.48'de elinde bavulla bir kişinin geldiği, İmamoğlu'nun şüpheliler Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Adem Soytekin, Hüseyin Köksal ve Fatih Keleş ile buluşup görüşmesinden yaklaşık 50 dakika önce koruma görevlilerinin geldiği görülüyor.

Söz konusu görüşmenin yapılacağı salonu gören kameraların korumalar tarafından 09.14'te siyah bantla kapatıldığı ve görüntü alınmasını engellediği saptanan görüntülerde, Ekrem İmamoğlu'nun saat 10.04'te geldiği anlar yer alıyor. İmamoğlu'nun 11. 29'da ayrıldığı görülüyor.

EN NET GÖRÜNTÜLERİ SANİYE SANİYE KAMERALARDA

Kritik görüşme öncesi 12 Ekim 2024'te saat 08.48'de siyah aracın otelin girişine geldiği ardından bir kişinin araçtan indiği görülüyor. Şahsın, bir süre sonra kadraja bavulla giren ve Ekrem İmamoğlu'nun koruması olduğu öne sürülen kişiyle selamlaşarak otele giriş yaptığı anlara ilişkin görüntülere de yansıyor.

Yapılan incelemede toplantıdan 4 gün önce kameraların kapatıldığı ve toplantı günü valizlerin otele getirilişi ve toplantı sonrası valizlerin çıkarılması ve sonrasında Ekrem İmamoğlu'nun otelden ayrıldıkları anlar görüntülere yansıyor.