İmamoğlu: Davet edilmedim mutlu mu oldu yani, Allah akıl versin

AK Parti İBB Adayı Murat Kurum'un, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistemler açılışına Ulaştırma Bakanı tarafından davet edildiğini söyleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu yalanlamasının ardından polemik büyüdü. İmamoğlu, davet aldığını tekrarlarken, Kurum'un, "Başkan İstanbul'da yaşamadığı için kendi kendine hayali davetler yapıyor." sözleri için, "Davet edilmedim mutlu mu oldu yani. Çocuklar gibi vallahi. Allah akıl versin. Çok kötü cümleler kuruyor. Çok acemi bir arkadaşmış ya." dedi.

İMAMOĞLU İLE KURUM ARASINDA DAVET POLEMİĞİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile AK Parti'nin İBB Başkan Adayı Murat Kurum arasındaki davet polemiği büyüyor. Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistemler açılışına Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından davet edildiğini söyleyen İmamoğlu'nu yalanlayan Kurum'a İBB Başkanı'ndan yanıt gecikmedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Miras tarafından gerçekleştirilen Belgratkapı tarihi kara surlarının restorasyonu programından sonra gündeme dair soruları yanıtladı. Kurum'un sözleri sorulan İmamoğlu şu şekilde konuştu: "Gerçekten böyle mi söyledi? Vallahi ilginç. Kameralara mı söyledi yani. Bununla gurur duydu yani davet almadığından dolayı. Ben neyse ben buna cevap vermeyeyim de buna bu şekilde cevap veren bir akla şaşıyorum yani.

Hani mesela böyle bir şey olsa ki öyle bir şey yok. ÇED raporu konusunda yalan konuşan biri bu konuda da yalan konuşuyor. Ama yani böyle bir cevap vermek, davet edilmedim mutlu mu oldu yani? Çocuklar gibi vallahi. Allah akıl versin. Allah akıl versin. Yani bize, bize bir davet yapıldı. Ama süreçleri pazartesi görelim bakalım.

Ben bakanla görüşmedim tabi bana gelen süreci biliyorum sadece. Gördüğüm davetiye kartını biliyorum. Ama çok üzüntü verici ya. Yani bir belediye başkanı adayı ve mesela şu açılışlarımızı biz bütün devlet birimlerine gönderip davetlerimizi yapıyoruz. Lokal olanları o ölçekte yapıyoruz. Mesela buraya ilçe belediye başkanı vesaire ya da İstanbul ölçeğindeyse valisi, hatta bazı ölçektekileri bakanlığı, hatta Cumhurbaşkanlığını davetli ederiz. Davet etmek bizim kültürümüzdedir, davete icabet etmek bizim kültürümüzde, inancımızda vardır. Yani bundan mutlu olan bir belediye başkan adayı. Vay be! Allah akıl versin.

İstanbul gündemi İstanbul olan arkadaşların sabrı birkaç hafta sürebildi ve bu yolda daha çok şeyler söyleyecekler. Hepsine birden bu millet sandıkta cevap verecek. Yalanlarına, iftiralarına boğulacaklar. Hem de öyle bir boğulacaklar ki bu yalan ve iftira siyasetinde perperişan olacaklar. Çok kötü cümleler kuruyor. Çok acemi bir arkadaşmış ya. Yani daha birkaç haftada bütün acemiliğini ortaya dökmeye başladı. Hani kendimi diyor başkaları mı dedirtiyor, şunu şunu şöyle mi diyorlar bilmiyorum ama. Ben ikinci temennimi, duamı yineleyeyim yine. Allah akıl versin. Başka bir şey demiyorum."

İmamoğlu, basın mensuplarının, "Kurum'un bir daveti de var. 652 bin konut üzerinden tartışma siz de bir maliyet ortaya koymuştunuz. Nasıl yapılacağı konusunda sizin staja davet ettiğini söyledi?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Dedim ya yani çok da vakit ayırmak istemiyorum müstakbel adayın bu sözlerine çünkü çok vaktimi alabilir ama şunu söyleyeyim Türkiye'de özellikle staj ve çıraklık sigortası mağduru olan on binlerce, yüz binlerce insan var Türkiye'de ve bunlar sokaklarda gösteri yapıyorlar. Bir ülkeye bakanlık yapmış biri ya da bu şehre belediye başkanı adayı olma sıfatına sahip, müstakbel aday olmaya sıfatına sahip bir isim. Stajyerlikte dalga geçiyor söylediğiyle.

Hani şunu söyleyeyim. ÇED raporu meselesinde bile süreci kavrayamayan, anlayamayan, bakın İliç'teki olay çok büyük bir tabiata zararı verecek. olay. Milyonlarca ton ağırlığındaki süreç orada büyük bir siyanür atığına ve tamiri mümkün olmayan arızalara sebep olacak. Hiçbir şey yokmuş ortalıkta geziyor. Önce bunun sorumlusu ÇED değildir dedi. Bunun sorumlusu ÇED raporudur. Yani ÇED ve Şehircilik Bakanlığı bu işin sorumlusudur. İki türlü sorumlusudur. Bir, ÇED raporunu düzenler. iki, sonra bu ÇED raporu üzerinden de buradaki süreçleri denetler ve ne denetleme ki şu anda oradaki olan olay çok net.

ÇED'e uygun bir imalat yapılmamıştır. ve ne ne yazık ki o güzelim canım Erzincan'ın canım İliç için ve çevresinin ki bunun ucu ta Fırat boylarına kadar nehrine kadar akacak gidecektir başka şehirleri de etkileyecektir ama bunlar ne çevreyi ciddiye alırlar. Ne şehirciliği ciddiye alırlar. Hayatlarında tek ciddiye alacakları şey ki öyle büyüdüler, öyle yetiştiler öyle bir görev süreci yaptılar. Tek yaptıkları şey bir kişiye itaat etmek, bir kişinin emirlerini buyruklarını yerine getirmek. Öyle olduğu için çevrede şehircilik de umurumda değil.

Bu milletin milli duyguları, manevi duyguları da umurumda değil. Çok net ifade ediyorum. Ama dediğim gibi az önceki iftiraların bu sözleri, bu tarzları vesaireleri birçok bilgiden yoksun bir arkadaşımız olduğunu yoksun bir müstakbel adayla karşı karşıya olduğumuzu bir kez daha bize gösteriyor. Üçüncü duamla bu sorularınızı sonuçlandırayım. Allah yine akıl versin diyeyim ne diyeyim."

İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ?

İmamoğlu, dün Sancaktepe'de katıldığı programda yaptığı konuşmada şu ifadelere yer vermişti: "Hiç davet edilmedim biliyor musunuz İstanbul'daki törenlerine. Hatta parasını İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ödediği metro açılışlarına bile davet edilmedim. Ben bu şikayeti sıklıkla yaptım ya hani; son günlerinde akılları başına geldi diyeceğim. Bu sefer beni ilk kez; Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistemler açılışına Ulaştırma Bakanı tarafından davet edildim. Vallahi teşekkür ediyorum kendisine. Peki şimdi ben ne yapacağım? Pazartesi oraya gideceğim. Pazartesi niye gideceğim biliyor musunuz? Bakın bu ülkede bazı alışkanlıkları böyle yapa yapa değiştireceğiz. Şunun için gideceğim o açılışa: O bakanlık, o makamlar; onlar kadar benim kardeşim, benim. Benim makamım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, benim kadar onların. Bunu onlara öğretene kadar, bunu her yerde anlatacağım."

KURUM: KENDİSİNE HERHANGİ BİR DAVET YAPILMAMIŞ

Öte yandan AK Parti İBB Adayı Kurum, İmamoğlu'nu yalanlayarak, "Biz Ulaştırma Bakanlığımızın yaptığı metro açılışına gideceğiz. Başkan İstanbul'da yaşamadığı için kendi kendine hayali davetler yapıyor. Ben dün Ulaştırma Bakanımız ile beraberdim. Kendisine herhangi bir davet yapılmamış." dedi.