Ahmet Bostancı tahliye edildi, adliye koridorlarında "Yaşasın şeriat" sloganları atıldı

İstanbul Gayrettepe'deki bir camide görevli imamın, ölüm yıl dönümünde Mustafa Kemal Atatürk'e dua etmesinden rahatsızlık duyduğunu anlattığı videoyu sosyal medyada paylaşarak Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık tahliye edildi. Bostancı'nın tahliyesinin ardından duruşmanın görüldüğü İstanbul Anadolu Adliyesi'nde "Yaşasın şeriat" sloganları atıldı.

MAHKEME BOSTANCI'NIN TAHLİYESİNE KARAR VERDİ

Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Ahmet Bostancı ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme, sanığın tahliyesine karar verdi.

ATATÜRK'E DUA ETMEKTEN RAHATSIZLIK DUYDUĞUNU ANLATMIŞTI

Gayrettepe'deki bir camide görevli imamın 10 Kasım'daki ölüm yıl dönümünde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e dua etmesinden rahatsızlık duyduğunu anlattığı videoyu sosyal medyada paylaşan kişi hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

4,5 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU

Bunun üzerine paylaşımın yapıldığı rumuzlu sosyal medya hesabının Ahmet Bostancı'ya ait olduğunu tespit eden polislerce Ümraniye'de gözaltına alınan şüpheli tutuklanmıştı. İddianamede, sanığın "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapsi isteniyor.

"YAŞASIN ŞERİAT" SLOGANLARI ATILDI

Bostancı'nın tahliyesinin ardından duruşmanın görüldüğü İstanbul Anadolu Adliyesi'nde "Yaşasın şeriat" sloganları atıldı.