İmamı Vuran Failin Serbest Bırakılmasına Tepki

BOLU'nun Mengen ilçesinde köyün imamı Mehmet Yıldızhan'ı av tüfeği ile vuran Fuat Ö.'nün adli kontrolle serbest bırakılmasına sendika üyeleri tepki gösterdi. Yıldızhan'ı arı kovanlarına zarar vermeye çalışan ayı sandığını öne sürüp silahı ateşlediğini öne süren Fuat Ö.'nün olayı kasten işlediğine dair kuvvetli şüpheler olduğunu belirten Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız, "Failin serbest bırakılması, adalet duygusunu ve kamu vicdanını derinden zedelemektedir" dedi.

Olay, 17 Eylül'de saat 21.30 sıralarında İlyaslar köyünde meydana geldi. Köy camisinin imamı Mehmet Yıldızhan, yatsı namazını kıldırdıktan sonra kendi evine dönerken, köyde arıcılık yapan Fuat Ö.'nün arı kovanlarının bulunduğu evin önünden geçti. Fuat Ö., tüfeği ateşleyip imam Yıldızhan'ı vurdu. Ağır yaralanan Yıldızhan, sağlık ekipleri tarafından sevk edildiği Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde iki ayrı ameliyat geçirirken, vücuduna isabet eden bir saçma da tehlikeli bir noktada olması nedeniyle çıkarılamadı. Mehmet Yıldızhan'ın tedavisi sürerken, gözaltına alınan Fuat Ö. ise jandarmadaki sorgusunda tüfeği arı kovanlarına zarar vermeye çalışan bir ayı sandığı için ateşlediğini söyledi. Mehmet Yıldızhan'ı vurma niyetinin olmadığını belirten Fuat Ö., sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SENDİKA ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA YAPTI

Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız ve sendika üyeleri Bolu Adliyesi önünde toplanarak şüphelinin serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Başkan Yıldız, saldırının kasten yapıldığının kesin olduğunu belirterek, "Yoğun bakımda hayati risk altında alınan ifadesiyle olayın maddi gerçekliği netleşmiştir. Mehmet Yıldızhan hocamızın ifadesi ve mevcut deliller, saldırının taksir değil, kasten gerçekleştirildiği yönündeki kuvvetli şüpheleri teyit etmektedir. Olay mahalli, köyün merkezi sayılacak bir konumda, 5'ten fazla aydınlatma direğiyle çok iyi aydınlatılmaktadır. Üstelik failin eşi tarafından ateş edilmeden önce hocamıza yüksek kuvvette bir fenerle ışık tutulmuştur. Mehmet Yıldızhan hocamız failin köpekleri ve sürekli tüfekle ateş etmesi nedeniyle kendisini görünür ve duyulur kılmak için her gün camiden evine dönerken yüksek sesle Kur'an tilaveti yapmakta ve elindeki değneği yere sürterek ilerlemektedir. Fail, köyün yerlisi olup namaz ve cemaat çıkış saatlerini bilmektedir. Fail, 15-20 metre gibi kısa bir mesafeden kırsal bir alana doğru değil, direkt yola doğru ateş etmiştir" diye konuştu.

'FAİL DERHAL TUTUKLANMALI'

Başkan Yıldız, şüphelinin serbest bırakılmasının adalet duygusunu zedelediğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Tüm bu veriler, güçlü aydınlatma, fener ışığı, yüksek sesli Kur'an tilaveti ve değnek sesinin varlığı dikkate alındığında, failin görmeme veya duymama ihtimalinin bulunmadığını, eylemin imam Yıldızhan'ın hayatına yönelik kasten işlenmiş bir eylem olduğu yönündeki kuvvetli şüpheleri ortaya koymaktadır. İmam Mehmet Yıldızhan hocamızın yoğun bakımda hayati tehlikesinin devam ettiği bu kritik süreçte, saldırının failine ilişkin verilen tutuksuz yargılanma kararı ve bu karara yapılan itirazların reddedilmesi hukuka aykırıdır. Bir kamu görevlisinin, bir din görevlisinin görev yeri yakınında, kasten işlendiği yönünde kuvvetli şüpheler bulunan bir eylemle hayatına kastedilmesi gibi ağır bir fiilin ardından failin serbest bırakılması, adalet duygusunu ve kamu vicdanını derinden zedelemektedir."