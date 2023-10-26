İmam hatip öğrencilerinden tüyleri diken diken eden 100. yıl etkinliği

Türkiye, Cumhuriyet'in 100. yılının kutlanacağı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na gün sayıyor. Bu kapsamda okullarda MEB öncülüğünde birtakım etkinlikler yapılırken; İstanbul'daki Ali Kuşçu İmam Hatip Ortaokulu'ndaki öğretmen ve öğrencilerin 100. yıla özel hazırladığı çalışma büyük beğeni topladı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 81 il ve yurt dışı temsilciliklerinde cumhuriyet kazanımlarının gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla düzenlenen etkinlikler arasında, yarışmalar, sempozyumlar, çalıştaylar, sanatsal ve kültürel faaliyetler bulunuyor. Bu faaliyetler kapsamında Sultanbeyli'de bulunan Ali Kuşçu İmam Hatip Ortaokulu öğretmenleri ve öğrencileri tarafından özel olarak hazırlanan çalışma büyük ilgi gördü.

ATATÜRK VE VATAN SEVGİSİ ELE ALINACAK

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla ağustos ayında illere gönderilen genelgeyle hazırlıkları başlatılan Cumhuriyet'in 100. yaşına özel tüm il ve yurt dışı temsilciliklerindeki etkinlikler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Haftası ve yıl içerisinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Milli Mücadele kahramanları ve vatan sevgisini konu alacak şekilde planlandı.

DİLLERE DESTAN MİLLİ MÜCADELE ANLATILIYOR

Buna göre, etkinliklerde "Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır" ilkesi ile hür ve bağımsız yaşama kararlılığını ortaya koyan Türk milletinin, istiklal ve istikbaline olan güçlü inancı sayesinde dillere destan bir Milli Mücadele yürüttüğüne vurgu yapılıyor.

ÖZEL ÇALIŞMA YAPTILAR

Cumhuriyet Bayramı'na sayılı gün kala İstanbul Sultanbeyli'de bulunan Ali Kuşçu İmam Hatip Ortaokulu öğretmenleri ve öğrencileri tarafından Türkiye sınırları ve "100" yazısı oluşturuldu. Özel çalışma büyük beğeni topladı.