İlyas Salman, TKP'den milletvekili adayı oldu: Sarayın dalkavuğu değil, halkın soytarısı olacağım

Oyuncu ve tiyatro sanatçısı İlyas Salman, Türkiye Komünist Partisi'nden İstanbul milletvekili adayı oldu. Adaylığını çektiği video ile duyuran Salman, "Size bir tek söz verebilirim: Sarayın dalkavuğu değil, halkın soytarısı olacağım. Söz!" ifadelerini kullandı.

Seçimlere sayılı günler kala siyasi partiler de ünlü isimleri taraflarına çekmeye çalışıyor. Son haber ise Yeşilçam efsanesi İlyas Salman'dan geldi.

TKP'DEN MİLETVEKİLİ ADAYI OLDU

Salman Türkiye Komünist Partisi'nden (TKP) İstanbul milletvekili adayı oldu. TKP'nin sosyal medya hesabından, sanatçı İlyas Salman'ın adaylığını açıkladığı video paylaşıldı.

"HALKIN SOYTARISI OLACAĞIM"

Videoda adaylığını açıklayan Salman, "Descartes, bundan yüzlerce yıl önce 'İnsan düşünen hayvandır' demiş. Descartes, çok geç kalmış bir düşünür. 21. yüzyılda insan, seçmesini bilen bir hayvandır. Şöyle düşünüyorum: Dünyada en çirkin kokan şey, saklanan düşüncedir. Para bile saklandığı zaman kokar, ama saklanan düşünce kadar pis kokamaz. Mezara götürülen düşüncenin de kimseye faydası yoktur. Bu seçimlerde Türkiye Komünist Partisi'nden milletvekilliğine adaylığımı koydum. Size bir tek söz verebilirim: Sarayın dalkavuğu değil, halkın soytarısı olacağım. Söz!" ifadelerini kullandı.