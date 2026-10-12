İletişim Başkanlığı, KKTC Lefkoşa'da Türk Dünyası Diyalogları paneli düzenledi

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), "Türk Dünyası Diyalogları: Ortak Gelecek, Ortak Vizyon" başlıklı panel düzenledi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkanlık, Türkiye'nin ev sahipliğinde 29-30 Ekim'de yapılacak Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde TDT üyesi ve gözlemci ülkelerde panel serisi düzenlemeye devam ediyor.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da başlayan, Bakü, Taşkent ve Bişkek'te devam eden program serisinin beşinci ayağı KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın katılımcılara video mesajla hitap ettiği program, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'nin konuşmasıyla başladı.

İletişim Başkanı Duran, video mesajında, Türk Devletleri Teşkilatı'nın uluslararası ortaklıklara ve çok taraflı iş birliğine dayanan yaklaşımını öne çıkararak ulaştırma, enerji, ticaret ve dijital ekonomi alanlarında Türk devletleri arasında gelişen ilişkilerin bölgesel ve küresel düzeyde sunduğu imkanlara işaret etti.

"Küresel ölçekte yaşanan belirsizlikler, jeopolitik gerilimler ve uluslararası sistemin karşı karşıya bulunduğu sınamalar karşısında Türk dünyası birlikte hareket etmeli" ifadelerini kullanan Duran, ortak tarihi ve kültürel değerlerin ülkeler arasındaki dayanışmanın temelini oluşturduğunu kaydetti.

İletişim ve medya alanında daha yakın eş güdüm sağlanması gerektiğini belirten Duran, dezenformasyon, nefret söylemi ve dijital manipülasyonun toplumsal barış ve ülkeler arasındaki ilişkiler üzerindeki olumsuz etkilerine dikkati çekti.

Türk devletlerinin bilgi ve deneyimlerini paylaşmalarının, müşterek iletişim mekanizmaları oluşturmalarının ve özellikle kriz dönemlerinde koordinasyon kapasitelerini geliştirmelerinin gerekliliğini vurgulayan Duran, Ankara Zirvesi öncesinde gerçekleştirilen panel serisinin, Türk dünyasının geleceğine ilişkin ortak bir anlayışın geliştirilmesine ve iş birliği perspektifinin güçlendirilmesine katkı sunacağına yönelik temennisini paylaştı.

"TDT'nin kuruluşundan bu yana geçirdiği gelişim süreci ele alındı"

Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Aydın'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde, AK Parti Konya Milletvekili ve TBMM Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi KKTC Temsilcisi Oktay Öksüzoğlu, Türkolog-yazar ve AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkan Yardımcısı Meryem Aybike Sinan ve Uluslararası Final Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ulvi Keser değerlendirmelerde bulundu.

Panelde, Türk devletleri arasında farklı alanlarda gelişen ortaklıklar, bölgesel ve küresel ölçekte karşılaşılan güncel sorunlar ile Türk Devletleri Teşkilatı'nın kuruluşundan bu yana geçirdiği gelişim süreci ele alındı.

Ekonomik ve siyasi gelişmelerin yanı sıra iletişim alanındaki iş birlikleri, dezenformasyonla mücadele ve kamu diplomasisi çalışmalarına ilişkin görüşler paylaşıldı.

Kültürel, sosyal ve diplomatik ilişkilerin TDT çatısı altında daha da derinleştirilmesinin ve yumuşak güç araçlarından etkin biçimde yararlanılmasının, Türk dünyasının uluslararası kamuoyundaki etkinliğini artıracağı ve ortak hareket etme kapasitesini güçlendireceği vurgulandı.

"Etkinliğin KKTC'de düzenlenmesi ayrı bir anlam ve değer taşıyor"

Prof. Dr. Mustafa Aydın, Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında Türk dünyası ülkeleri arasındaki diyalog ve iş birliğinin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

"Türk Dünyası Diyalogları: Ortak Gelecek, Ortak Vizyon" programı kapsamında farklı bakış açılarını buluşturan toplantıların ortak anlayışın güçlendirilmesine katkı sunduğuna işaret eden Aydın, etkinliğin KKTC'de düzenlenmesinin ayrı bir anlam ve değer taşıdığının altını çizdi.

AK Parti Konya Milletvekili ve TBMM Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Erdem de TDT çatısı altında Türk devletleri arasındaki dostluk, birlik ve dayanışmanın pekiştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Karşılıklı temasların artırılması ve parlamentolar arası dostluk gruplarının geliştirilmesi çağrısında bulunan Erdem, KKTC'nin Türk dünyasının bütünleşme ve dayanışma sürecindeki stratejik konumuna dikkati çekti.

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi KKTC Temsilcisi Oktay Öksüzoğlu ise Kıbrıs Türk halkının geçmişte verdiği mücadeleye ve 1974 yılının tarihsel dönüm noktası niteliğine değinerek, KKTC'nin varlığının korunması ve geleceğe güçlü bir şekilde taşınmasının önemini vurguladı.

Türk dünyasının birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesi gerektiğine işaret eden Öksüzoğlu, "Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz" anlayışı doğrultusunda ortak mücadele ve dayanışma ruhunun yaşatılması gerektiğini ifade etti.

Türkolog-yazar ve AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkan Yardımcısı Sinan da küresel güç dengelerinin hızla değiştiği, bölgesel ittifakların ve kurumsal bütünleşme süreçlerinin öne çıktığı bu dönemde Türk devletleri arasında eş güdümlü kamu diplomasisi faaliyetlerinin, stratejik iletişim çalışmalarının ve kurumsal dayanışmanın güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Sinan, Türk devletleri arasında kalıcı ve güçlü bir bütünleşmenin sağlanabilmesi için ekonomik ve siyasi iş birliklerinin yanı sıra toplumsal yakınlığın, kültürel bağların ve karşılıklı saygı ile güvene dayalı dostluk ilişkilerinin geliştirilmesinin belirleyici rol oynadığını belirtti.

"Türk kimliği ve milli bilinç korunmalı"

Uluslararası Final Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Keser ise özellikle dezenformasyon ve kara propagandayla mücadelede daha sistematik ve etkin çalışmalar yürütülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Türk kimliğinin ve milli bilincin korunmasına vurgu yapan Keser, kültürel, sportif, sanatsal ve bilimsel faaliyetlerin geliştirilmesinde yumuşak güç unsurlarından etkin biçimde yararlanılması gerektiğini kaydetti.

Keser, Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin ortak hedefler etrafında buluşarak karşılıklı dayanışma ve iş birliği içerisinde hareket etmelerinin gerekliliği olduğunu aktardı.

Panel programının ikinci bölümünde basın toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda Prof. Dr. Aydın moderatörlüğünde panelistler, gazetecilerin sorularını yanıtlayıp, özellikle Türk devletleri arasındaki iş birliğinin geliştirilmesinde TDT'nin rolü ile dünyadaki büyük aktörlerin Türk coğrafyasına yaklaşımında öne çıkan parametreler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Milletvekilleri, diplomatik misyon temsilcileri, kamu kurumları, akademi ve düşünce kuruluşları, güvenlik ve dış politika çevreleri ile uluslararası basın mensuplarını bir araya getiren etkinlik, Ankara'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı 13. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde, TDT'nin Türk devletleri arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesinde üstlendiği rolün uluslararası kamuoyuna aktarılmasına katkı sağladı.

Kaynak: AA