İkizköylüler Limak ve İçtaş Holding sahipleri hakkında suç duyurusunda bulundu

Muğla'da Akbelen Ormanı'nı korumak için mücadele eden İkizköylüler, Limak ve İçtaş Holding sahipleri ile birlikte Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ve eski Muğla Valisi Orhan Tavlı hakkında suç duyurusunda bulundu.

ESMA TURAN

Muğla'da Akbelen Ormanı'nı korumak için mücadele eden İkizköylüler, Limak ve İçtaş Holding sahipleri ile birlikte Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ve eski Muğla Valisi Orhan Tavlı hakkında suç duyurusunda bulundu. Avukat İsmail Hakkı Atal, "Türkiye'nin geleceğini korumaya yönelik haklı mücadelemizi, ötekileştirmeye ve kamuoyu desteğimizi azaltmaya yönelik illegal hiçbir örgütün destek mesajını da kabul etmediğimizi ve etmeyeceğimizi, çadırlı nöbetimizin başladığı 17 Temmuz 2021 tarihinden bu yana siyasi partilerin amblemlerini dahi Akbelen'e sokturmayan İkizköylüler olarak mücadelemiz sürecektir" dedi.

Milas'a bağlı İkizköy'de bulunan Akbelen Ormanı'nda Limak Holding ve İçtaş Holding ortak iştiraki YK Enerji tarafından işletilen Yeniköy-Kemerköy Termik Santralı'nın kömür sahasını genişletmek için ağaç kesimine karşı bölge halkının mücadelesi sürüyor. Haftalardır ağaç kesimine karşı direnen İkizköylüler, Holding sahipleri Nihat Özdemir, İbrahim Çeçen ve şirket CEO'su Serhat Dinç ile birlikte Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ve eski Muğla Valisi Orhan Tavlı hakkında suç duyurusunda bulundu.

"ŞİKAYET DİLEKÇEMİZİ SUNDUK"

İkizköy Çevre Komitesi adına KARDOK Derneği gönüllü avukatı İsmail Hakkı Atal, dün köylüler ile birlikte alanda yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Türkiye'ye her yıl 44 milyar lira sağlık maliyeti olan Limak İçtaş Termik Santrali'ni işletebilmek için Muğla Milas Akbelen Ormanı'nı anayasal suç işleyerek kesip böylece yıllık turizm geliri 135 milyar olan Bodrum'un suyunu da kesmeye çalışan Limak - İçtaş Holding sahipleri Nihat Özdemir, İbrahim Çeken, Şirket CEO'su Serhat Dinç ile birlikte Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ve eski Muğla Valisi Orhan Tavlı hakkında Türkiye'nin ekonomisini ve halk sağlığını çökertmek suretiyle Anayasa'nın üçüncü maddesindeki 'devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü bozmaya teşebbüs', Sulh Ceza Kanunu'nun 302. maddesindeki 'Devletin bağımsızlığını zayıflatmaya ve birliğini bozmaya çalışmak suçundan Milas Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet dilekçemizi sunduk.

"ANAYASANIN ÜÇÜNCÜ MADDESİNİ BOZMAYA ÇALIŞMAKTADIRLAR"

İklim krizi, gıda krizi çağında Türkiye'nin Tarım ve gıda sorununu kasten derinleştiren Limak- İçtaş Holding sahipleri, Orman Genel Müdürü ve eski Vali Orhan Tavlı, şirketin yılda kazandığı 200 milyon lira için 44 milyar lira sağlık maliyetine ek olarak 135 milyar lira Bodrum'un turizm geliri ile şirketin ticari kazancının 900 katı Türkiye'ye zarar vermektedirler, verecektirler. 180 milyar lira toplumsal maliyet ve kamu zararına neden olmak suretiyle Türkiye'yi ekonomik ve halk sağlığı yönünde zarara uğrayarak anayasanın üçüncü maddesindeki 'devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü' bozmaya çalışmaktadırlar.

"İLLEGAL HİÇBİR ÖRGÜTÜN DESTEK MESAJINI DA KABUL ETMEDİK"

Biz İkizköylüler olarak anayasal suçlu Limak ve İçtaş termik santralini 4 yıldır yerinden kıpırdatmayıp ülkemizi ekonomik ve halk sağlığı yönünden çökertmeye yönelik faaliyetlerini engelliyoruz. Türkiye'nin geleceğini korumaya yönelik haklı mücadelemizi, ötekileştirmeye ve kamuoyu desteğimizi azaltmaya yönelik illegal hiçbir örgütün destek mesajını da kabul etmediğimizi ve etmeyeceğimizi, çadırlı nöbetimizin başladığı 17 Temmuz 2021 tarihinden bu yana siyasi partilerin amblemlerini dahi Akbelen'e sokturmayan İkizköylüler olarak kamuoyuna saygıyla duyururuz. Mücadelemiz, Akbelen Ormanı'nda maden ocağı açılmayarak üzerinde yeniden ormanın yeşereceği güne kadar sürecektir. Dilekçemizin bir örneğini yarın Jandarma Genel Komutanlığı'na gönderip bir talepte bulunacağız. O da şu olacak, jandarmanın askerin görevi Türkiye Cumhuriyeti'nin milli güvenliğini korumaktır. Bugün yılda 44 milyar lira sağlık maliyeti ile 160 milyar lira Bodrum'un turizm gelirine göz diken bu termik santralin faaliyetlerini bu asker koruyamaz. Çünkü bu termik santral ülkenin milli güveliğini tehdit etmektedir."