İkinci Milli Sinema Günleri Başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü himayesinde, Uluslararası Sinema Derneği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Milli Sinema Günleri" başladı.

Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğin açılışına konuk olan İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü, aynı zamanda Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Dr. Coşkun Yılmaz, bir milletin tarihinde milli sinemanın önemli bir konumda olduğunu belirterek, milli sinema akımının Türk ve dünya sinemasına önemli katkılar sağladığını söyledi.

Yılmaz, milli sinemanın konuşulduğu bir programa kültür sanatla ilgili herkesin katılması gerektiğini ifade etti.

"Milli sinema halen devam ediyor ve bundan sonra da devam edecek görüşündeyiz"

Yönetmen ve yapımcı Nazif Tunç da milli sinema için 1970'in önemli bir tarih olduğunu vurgulayarak, "50 yıldan bu yana Yücel Çakmalı'nın dışında, ondan sonra gelenlerin meydana getirdiği hareketin devam ettiğini görüyoruz. O günlerde Marksist sinema diye bir hareket vardı. Ne yazık ki şu anda yok. Milli sinema halen devam ediyor ve bundan sonra da devam edecek görüşündeyiz." dedi.

Türkiye'de milli savunma, milli eğitim, milli ekonomi alanlarında adımlar atıldığı bir dönemde milli sinemanın varlığının önemli olduğunun altını çizen Tunç, "Ben bu serüvenin, sinemayı hakikati bulma kapısı yapması anlamında çok değerli buluyorum. Her geçen gün daha da derinleşen, kendi özünü, kimliğini, kökünü araştıran birtakım filmlerin var olduğunu ve bunların da kalıcı örnekler olduğunu görüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Tunç, Milli Sinema Günleri'nin bu yıl ikincisinin gerçekleştirildiğini aktararak, "Daha çok Yücel (Çakmaklı) abinin dışında yolumuzun işaret taşı olan sanatçı, yönetmen, yapımcı, senarist ağabeylerimizin yaptığı filmlerin değerlendirmesinin yer alacağı bir ekinlik olacak bu." ifadelerini kullandı.

Sinema yazarı İhsan Kabil ise Türk sinemasında milli sinema yaklaşımının tek akım olarak değerlendirilebileceğine işaret ederek, yarınki etkinliğin oturumlarında bundan sonraki milli sinemada nasıl bir dil olacağı, animasyon dünyasında neler yapıldığı ve neler olacağı üzerine konuşulacağını belirtti.

Milli Sinema Günleri hakkında

Etkinlik kapsamında 30 Kasım'a kadar Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, Rami Kütüphanesi ile Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde açık oturumlar, söyleşiler ve ücretsiz film gösterimleri sinemaseverlerle buluşacak.

Yarın Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde 11.00'de Enver Gülşen "Dünden Yarına Sinemamızın Dil Arayışları" üzerine konuşacak.

"Yerli Sinemada Dil Arayışları" başlıklı panel 14.00'te başlayacak ve iki oturum olarak gerçekleştirilecek.

Rami Kütüphanesi'nde 30 Kasım'da 14.00'te Cemil Yavuz, Emre Konuk, Ferhat Eşsiz, Halis Cahit Kurutlu ile Kemal Tekden'in katılacağı "Dizilerin Cenk Meydanı" başlıklı söyleşide, 50 yıllık yerli ve milli sinema düşüncesinin yönelişleri, üretilen filmlere dair analiz, tartışma ve değerlendirmeler yapılacak.

Osman Emirosmanoğlu, Haşim Vatandaş, İsmail Fidan, Ayşe Şahinboy Doğan ve İsrafil Kuralay'ın konuk olacağı "Sinemamızın Çizgi Film Macerası" başlıklı oturum 16.00'da başlayacak.

Derviş Zaim ise 18.00'de "Gelenekten Geleceğe Sinemada Dil Arayışları" konulu söyleşide sinemaseverlerle buluşacak.

Birçok film sinemaseverlerin beğenisine sunulacak

Milli Sinema Günleri'nde ayrıca 1970'li yıllardan bugüne uzanan zaman diliminden seçilmiş kurmaca, belgesel ve animasyon türlerinde çeşitli filmler gösterilecek.

Yücel Çakmalı'nın "Zehra" ve "Bir Adam Yaratmak", İsmail Güneş'in "Çizme", Salih Diriklik'in "Danimarkalı Gelin", Haşim Vatandaş'ın "Hay", Derviş Zaim'in "Cenneti Beklerken", Bekir Bülbül'ün "Bir Tutam Karanfil", Fatih Özcan'ın "Mavzer" filmleri etkinlikte sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Gösterilecek filmler arasında Murat Pay'ın "Miraciye: Saklı Miras", Semih Kaplanoğlu'nun "Bağlılık: Hasan", Cafer Özgül'ün "Sükut Evi", İsmail Fidan'ın "Rafadan Tayfa: Dehliz Macerası", Nazif Tunç'un "Karınca", Mesut Uçakan'ın "Suveyda", Murat Çeri'nin "Bir Düş Gördüm", Murat Karahüseyinoğlu'nun "Karagöz: Yar Bana Bir Eğlence", Fatih Sezgin'in "İhtiyarlar Taburu", Nurettin Özel'in "Garip Bir Kolleksiyoncu", Nuray Kayacan'ın "İçtima" ve Nurullah Yenihan'ın "Tay 2: Ebabil Takımı" filmleri de yer alacak.

Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) tarafından 1973'te tertip edilen açık oturuma dayanan Milli Sinema Günleri, 50 yıl sonra, geçen sene yeniden sinemaseverlerle buluşmuştu.

Afyonkarahisar'da düzenlenen açık oturumlara ilişkin konuşma ve bildiriler, etkinlikten görsellerle birlikte kitap olarak yayımlandı.

Uluslararası Sinema Derneği tarafından hazırlanan "II. Milli Sinema Açık Oturumları" eseri, etkinliğe katılan konuklara hediye edilecek.