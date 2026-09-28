İki Oscar ödüllü Asghar Farhadi, Altın Koza'da Yaşam Boyu Başarı Ödülü alacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

(ADANA) – İran sinemasının dünya çapındaki yönetmenlerinden, iki Oscar ödüllü Asghar Farhadi, 33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin konuğu olarak Adana'ya geliyor. Festivalde Yaşam Boyu Başarı Ödülü verilecek Farhadi, sinemaseverlerle söyleşi ve usta sınıfında bir araya gelecek.

33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, dünya sinemasının önemli yönetmenlerinden Asghar Farhadi'yi ağırlayacak. İnsan ilişkilerini, aile içindeki kırılmaları, vicdanı ve ahlaki seçimleri merkezine alan filmleriyle çağdaş İran sinemasını uluslararası alana taşıyan yönetmen yarın Adanalı sinemaseverlerle buluşacak.

"Bir Ayrılık" ve "Satıcı" filmleriyle iki kez En İyi Uluslararası Film dalında Oscar kazanan Farhadi, kariyeri boyunca Berlin ve Cannes başta olmak üzere dünyanın önemli film festivallerinden ödüller aldı. "Bir Ayrılık" filmiyle Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı kazanan yönetmen, farklı coğrafyalardaki karakterler üzerinden bireysel seçimlerle toplumsal baskı arasındaki gerilimi sinemasının temel meselelerinden biri haline getirdi.

Festival kapsamında Farhadi'ye dünya sinemasına katkıları nedeniyle Yaşam Boyu Başarı Ödülü verilecek. Farhadi, ödül töreninin yanı sıra düzenlenecek söyleşi ve usta sınıfında sinema anlayışını, senaryo yazımından yönetmenliğe uzanan üretim sürecini ve hikaye anlatıcılığına yaklaşımını izleyicilerle paylaşacak.

"PARALEL HİKAYELER" TÜRKİYE'DE İLK KEZ ADANA'DA

Farhadi'nin Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye için yarışan son filmi "Paralel Hikayeler" (Parallel Tales, 2026), Türkiye prömiyerini Altın Koza'da yapacak.

Isabelle Huppert, Virginie Efira, Vincent Cassel, Pierre Niney, Adam Bessa ve Catherine Deneuve gibi Avrupa sinemasının tanınmış oyuncularını bir araya getiren film, Krzysztof Kieslowski'nin "Dekalog" serisindeki "Aşk Üzerine Kısa Bir Film"den esinleniyor.

Paris'te Kasım 2015'te düzenlenen saldırıların toplumda bıraktığı izleri arka planına alan film, karşı komşularını gözlemleyerek yeni kitabı için ilham arayan ünlü yazar Sylvie'nin, gizemli genç Adam'ı asistanı olarak işe almasıyla başlıyor. Bu karşılaşmanın ardından karakterlerin hayatları giderek birbirine bağlanırken Farhadi, insanların başkalarının hayatlarını gözlemleme ve müdahale etme sınırlarını, güven duygusunu ve ahlaki tercihlerini sorguluyor.

İran'da başlayan ve zamanla uluslararası bir sinema diline dönüşen filmografisinde Farhadi, büyük olaylardan çok gündelik hayatın içinde büyüyen çatışmalara odaklanıyor. Küçük bir kararın başka hayatlarda yarattığı sonuçlar, gerçeğin kişiden kişiye değişen yüzü ve karakterlerin doğru ile yanlış arasındaki gri alanlarda kalması, yönetmenin sinemasının belirgin özellikleri arasında yer alıyor.

YARIŞMA HEYECANI SÜRÜYOR

Festivalde bugün Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın iki yapımı seyirci ve jüri karşısına çıkacak. Pınar Yorgancıoğlu'nun "Karanlıkta Islık Çalanlar" filmi saat 17.30'da, Alphan Eşeli'nin "MUTTER: Bir Annenin Hatıra Defteri" ise saat 20.30'da Esas 01 Burda AVM CinemaPink salonlarında gösterilecek.

Günün programında Dünya Sineması seçkisinden "Buruk Noel", "Umut" ve "Ata Yurdu"nun yanı sıra "Anadolu'nun Türküsü", "Livaneli: Bir İnsanın ve Bir Ülkenin Hikayesi", "Dün Gözümü Uyku Tutmadı", "Bizim Toprağımız" ve "Matruşka" da yer alıyor. Uluslararası Kısa Film Yarışması filmleri de iki ayrı seçki halinde izleyiciyle buluşuyor.

ALTIN KOZA AKADEMİ'DE SİNEMA YAZARLIĞI KONUŞULACAK

Festivalin yarınki programında Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda "Günyüzü" saat 17.30'da, "Bir Arada Yalnız" ise saat 20.30'da jüri ve seyirci karşısına çıkacak.

Çukurova Altın Koza Akademi kapsamında günün ilk buluşması "Eleştiri mi, Etkileşim mi? İçerik Çağında Sinema Yazarlığı" başlığıyla gerçekleştirilecek. Gözde Hatunoğlu, Ece Vitrinel, Ekrem Buğra Büte, Olkan Özyurt ve Şenay Aydemir dijitalleşmeyle birlikte değişen sinema yazarlığını ve eleştirinin yeni mecralardaki yerini tartışacak.

Ardından Elif Refiğ ve Derya Tarım, "İkinci Film Sendromu Nasıl Aşılır? Yönetmen ve Yapımcı İş Birliğinin Yeni Sınırları" başlıklı buluşmada yönetmen-yapımcı ilişkisinin yaratıcı ve sektörel boyutlarını ele alacak.

Günün programında ayrıca Sinematek sunumuyla "Drakula İstanbul'da" özel gösterimi, Kısa Film Özel Gösterim Seçkisi ve Yapay Zeka Film Yarışması'nın yanı sıra "Birdenbire", "Her Defa", "Stella ile 8 Mart", "Hızır7Gün" ve "Nazik Canavar" gösterimleri bulunuyor.

33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, 4 Ekim'e kadar yarışma filmleri, dünya sinemasından seçkiler, özel gösterimler, söyleşiler, paneller ve sektör buluşmalarıyla devam edecek.

Kaynak: ANKA