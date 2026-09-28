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"8 daire sattım" diyen Nihat Doğan, hüngür hüngür ağladı

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'8 daire sattım' diyen Nihat Doğan, hüngür hüngür ağladı Haber Videosunu İzle
'8 daire sattım' diyen Nihat Doğan, hüngür hüngür ağladı
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Oğlu Badıkan ile kamera karşısına geçen şarkıcı Nihat Doğan, koronavirüs salgını döneminde yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle 8 dairesini satmak zorunda kaldığını belirterek "Mal mülk zor günler içindir" ifadelerini kullandı.

  • Nihat Doğan, pandemi döneminde sahne çalışmalarının durması nedeniyle 8 dairesini sattığını açıkladı.
  • Nihat Doğan, Ağustos 2022'de Arzu Doğan ile evlenmiş ve 2024'te boşanmıştır.
  • Nihat Doğan, oğlu Badıkan ile ilk kez bir televizyon programında kamera karşısına geçti.

Şarkıcı Nihat Doğan, oğlu Badıkan ile birlikte katıldığı televizyon programında özel hayatına ve geçmişte yaşadığı ekonomik sıkıntılara dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Pandemi sürecinde ciddi bir maddi darboğazdan geçtiğini belirten ünlü şarkıcı, geçinebilmek ve ailesine bakabilmek adına gayrimenkullerini elden çıkardığını söyledi.

"MECBUR KALIP SATTIM, MAL MÜLK ZOR GÜNLER İÇİNDİR"

"Asiye Acar ile Pazar Gezmesi" programına konuk olan Nihat Doğan, koronavirüs salgını döneminde sahne çalışmalarının durmasıyla birlikte yaşadığı finansal zorlukları anlattı. Sahip olduğu gayrimenkulleri zor gün akçesi olarak kullandığını ifade eden Doğan, şu ifadeleri kullandı: "Pandemi döneminde 8 daire sattım. Mal mülk neden var? Zor günler için var. Bir tek ben değilim, aileme de bakıyorum. Mecbur kalıp sattım."

BABA-OĞUL İLK KEZ KAMERA KARŞISINDA

Ağustos 2022'de İranlı hayranı Arzu Doğan ile evlenen ve bu evlilikten Badıkan adında bir erkek çocuk sahibi olan ünlü şarkıcı, 2024 yılında eşinden boşanmıştı. Doğan, ayrılığın ardından oğlu Badıkan ile birlikte ilk kez bir televizyon programında kamera karşısına geçerek hem babalık heyecanını paylaştı hem de hayatındaki yeni dönemi anlattı.

Kaynak: Haberler.com
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