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İKÇÜ ÜBYS Çalıştayı Kuşadası'nda başladı

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İzmir Katip Çelebi Üniversitesi tarafından düzenlenen Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (ÜBYS) Çalıştayı, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde başladı. Çalıştayda, üniversitelerin idari ve akademik süreçlerinin çevrim içi olarak yürütülmesi için tasarlanan ÜBYS'nin paydaş kurumları bir araya geldi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) tarafından düzenlenen Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (ÜBYS) Çalıştayı'nın 5'incisi Aydın'ın Kuşadası ilçesinde başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İKÇÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı mühendislerince üniversitelerin idari ve akademik süreçlerinin çevrim içi olarak yürütülmesi için tasarlanan ÜBYS'nin paydaş kurumları, çalıştayda bir araya geldi.

İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada işletim sistemleri ve altyapı yazılımlarının yabancı şirket çözümlerinin hakimiyetinde olduğunu ifade etti.

ÜBYS'nin ülkenin kalkınma planlarında yerli teknolojiler üreten, tasarım ve marka yaratan yazılım sektörlerinin geliştirilmesi hedefi ile bir başarı yolculuğu olduğunu belirten Köse, "Bilgi teknolojisi harcamalarının büyüklüğü dikkate alındığında kamu kuruluşları bütçesine getirdiği yük ortadadır. Kurumsal bilgi teknolojileri altyapısı ne kadar ortak ve standart olursa idamesi de o denli kolay ve düşük maliyetli olmaktadır. Bu noktada İKÇÜ olarak her ortamda gurur ile bahsettiğimiz ÜBYS Projesi'nin son derece kolay, maliyetleri düşüren, yerli ve milli olması bakımından da kamu kaynaklarının etkin kullanımına olanak sağlayan yapısını vurgulamak isterim." diye konuştu.

Köse, ÜBYS projesinin bir örneği bulunmadığını, yazılımın paydaşların katkısı ile büyümesi nedeniyle bir sinerji projesi olduğunu anlattı.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdür Yardımcısı Tolga Balcı ise yönetim faaliyetlerinin, eğitim ve istihdam bağlantısını güçlendiren açık erişim modellemesi ile şekillendirildiğini söyledi.

Tüm kaynaklardan elde edilen çıktıların dijital raporlanmasına duyulan ihtiyaca dikkati çeken Balcı, Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda İKÇÜ ortaklığında yürüttükleri UBYS projesi kapsamında yaklaşık 42 milyon lira harcama yapıldığını ifade etti.

Bu ödeneğin yazılım uygulamaları, sistem geliştirme altyapısı ve donanım ihtiyacının karşılanması için kullanıldığını aktaran Balcı, "ÜBYS, kamu kurumlarının istendiğinde ve doğru yönetildiğinde ne denli başarılı olacağını ortaya çıkarmıştır. Hızla gelişen ÜBYS, tüm paydaş üniversitelerimizin sahiplenişiyle şekillenen milli bir yazılım olarak da başarı hikayesine dönüşmüştür." dedi.

???????Çalıştayın açılışına Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Eğitim ve Kültür Dairesi Başkanı Mehmet Cem Fendoğlu, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Dijital Dönüşüm Koordinasyon Daire Başkanı Furkan Civelek, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber ile kamu kurumları ve üniversitelerden gelen üst düzey yöneticilerin de bulunduğu 330 davetli katıldı.???????

Kaynak: AA / Güncel

Katip Çelebi Kuşadası Aydın İzmir Kamu Teknoloji Güncel Haberler

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