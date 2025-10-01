Mitolojiyi sinema, edebiyat, müzik ve dijital oyunlarla buluşturan "III. Uluslararası Mitoloji Film Festivali" sona erdi.

Festivale ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre etkinlik, "İnsanlığın ortak hikayesi" sloganıyla İzmir, Aydın, Manisa, İstanbul ve Çanakkale'de gerçekleşti.

Sinema, edebiyat, müzik, arkeoloji, gastronomi ve dijital kültürü buluşturan festival 5 şehirde, 9 filmin 13 gösteriminin yanında 3 konser, bir dinleti, 2 yarışma, 14 söyleşi ve panele ev sahipliği yaptı.

"Ülgen" ödülü Derviş Zaim'e, "Mergen" ödülü Necmi Karul'a verildi

Festivalin direktörlüğünü Gülşah Elikbank yaptı, sanat yönetmenliğini Gökmen Küçüktaşdemir üstlendi.

İsveçli topluluk YoJuliet, Selma Lagerlöf'ün eserinden uyarlanan, Mauritz Stiller'in 1923 tarihli sessiz filmi "Gunnar Hedes Saga" eşliğinde konser verdi.

Kapanış töreninde "Ülgen" (İyilik) ödülü yönetmen Derviş Zaim'e, "Mergen" (Bilgelik) ödülü de arkeolog Prof. Dr. Necmi Karul'a takdim edildi.

Kısa film yarışmasında İlyas Soner Yıldırım, "Alkarısı" filmiyle ödüle değer görüldü.

Selma Lagerlöf'ün edebiyat mirası ele alındı

Festivalin İstanbul programında Özge Cevher Yüksel "Köklerimizin İzinde", Burhan Özkan "Bir Senaryo Yapımcı ile Nasıl Buluşur?", Özlem Ertan, "Mitoloji ve Semboller", Prof. Dr. Hasan Keseroğlu ile Prof. Dr. Bülent Yılmaz "Antik Kütüphaneler ve Felsefe" başlıklı söyleşilerde mitolojiseverlerle bir araya geldi.

Dr. Olof Heilo, Prof. Dr. Anna Mariana Bohlin ve Prof. Dr. Helena Bodin'in katılımıyla Selma Lagerlöf'ün edebiyat mirasının işlendiği bir panel düzenlendi.

Ayşegül Çamur, Tümay Özokur ve Kenan Doğru'nun katılımıyla düzenlenen "Hikayeden Filme" başlıklı oturumda hikaye geliştirme, oyunculuk süreçleri ve kamera arkasının dinamikleri farklı yönleriyle ele alındı.

Ömer Genç "Mitolojik Bir Hikaye Nasıl Senaryolaşır?" başlıklı atölye yaptı, İsveçli topluluk YoJuliet'in konseri eşliğinde ise Mauritz Stiller'in sessiz filmi "Gunnar Hedes Saga"nın gösterimi gerçekleşti.

Önder Şengül'ün "Balinanın Bilgisi" filmi ise ekibin katılımıyla İstanbul'da ilk kez izleyiciyle buluştu.

Festival Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ve Türk Hava Yolları'nın desteğiyle Fransız Kültür Merkezi, Goethe Enstitüsü, İsveç Konsolosluğu, İtalyan Kültür Merkezi, TV9 İzmir ve Marmara Üniversitesi Mx Incubation işbirliğiyle düzenlendi.

Tüm gösterim ve söyleşiler halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirildi. 30 Eylül'de Çanakkale Troya Müzesi'nde festivalin kapanış etkinlikleri düzenlendi.

