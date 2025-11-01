Haberler

İHH, Orman Yangınlarından Etkilenen Çiftçilere Zeytin Fidanı Desteği Sağlayacak

İHH, orman yangınlarından zarar gören çiftçilere 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde 25 bin zeytin fidanı dağıtmayı hedefliyor. İzmir, Aydın ve Denizli'deki çiftçilere destek sağlamak amacıyla başlatılan proje kapsamında 3 bin 500 fidan dağıtıldı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, bu yıl orman yangınlarının yaşandığı İzmir, Aydın ve Denizli'deki çiftçiler için başlattığı zeytin fidanı desteğini "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü"nde 25 bine çıkarmayı hedefliyor.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, İzmir, Aydın ve Denizli'nin de aralarında yer aldığı birçok ilde orman yangınlarında birçok tarım arazisi zarar gördü.

Orman yangınlarından etkilenen çiftçileri desteklemek amacıyla anlamlı bir proje başlatan İHH, çiftçilere zeytin fidanı dağıttı.

Projenin ilk etabında İzmir'de 3 bin 500 zeytin fidanı çiftçilerin arazileriyle buluşturuldu.

Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneğiyle sürdürülen proje kapsamında "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü"nde de 21 bin 500 fidanın üç ildeki çiftçilere dağıtılması hedefleniyor.

Projenin 25 bin fidanlık ilk etabı tamamlandıktan sonra da sürmesi planlanıyor.

Kaynak: AA


