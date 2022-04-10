İftar sofrasında öğrencilerle paylaştı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en sevdiği yemek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan ayı nedeniyle toplumun çeşitli kesimlerinin evine misafir olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Kılıçarslan ailesinde iftar açan Cumhurbaşkanı, geçtiğimiz cuma günü de Beşiktaş'taki bir öğrenci evine misafir oldu. Büyük ilgi gören ziyaretle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Öğrenciler, Cumhurbaşkanı'nın ziyaretinden elde ettikleri izlenimleri paylaştı.

"BİR AİLE BÜYÜĞÜMÜZ GİBİYDİ, SAMİMİYDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Bir aile büyüğümüz gibiydi, samimiydi" diyen öğrenciler "Arkadaşımızın imam hatipliği ve Cumhurbaşkanımızın müezzinliğinde akşam namazını kılıp, iftar soframıza geçtik" diye konuştu.

"ÖĞRENCİLER DUYUNCA HEYECANLANDI"

Yeni Şafak'tan Yusuf Özdemir'in haberine göre Anadolu'nun farklı şehirlerinden üniversite eğitimleri için İstanbul'a gelen öğrenciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evlerine misafir olmak istediğini öğrenince çok heyecanlandı. Niğde, Kayseri, Kocaeli, Yozgat ve Amasya'dan İstanbul'a üniversite okumaya gelen Muhammed, Mustafa, Kerem, Abdullah ve Berk isimli 5 ev arkadaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Cuma günü yapılan iftarın haberini bir gün önce aldılar. Hemen hazırlıklara başlayan öğrenciler iki saat süren iftara ilişkin şunları söyledi:

"Bir gün önceden Cumhurbaşkanlığı'ndan haber geldi. Cumhurbaşkanı evimize iftara gelecekti. Heyecanlandık. Hazırlıklarımızı yaptık. Evimiz bir öğrenci evi. Biz her zaman düzenli tutuyorduk ama misafirimiz Cumhurbaşkanı olunca biraz daha düzenleyelim dedik. Hazırlıklarımızı tamamladık ve Cumhurbaşkanı'mızı beklemeye başladık."

"İFTAR MENÜSÜNÜ BİZ HAZIRLADIK"

İftar menüsünde kendilerinin yaptığı ezo gelin çorbası ve menemen olduğunu söyleyen öğrenciler "Cumhurbaşkanı'mız çorbayı çok beğendi. Bunun yanında, yanlarında getirdikleri tavuk döner, bulgur pilavı, tatlı olarak da güllaç vardı. Yaklaşık 40 dakika iftar sofrasında oturduk. Bu sırada Cumhurbaşkanı ile yemekler üzerine konuştuk. En sevdiği yemeğin kelle paça çorbası olduğunu söyledi. Biz de buna mukabil bir dahaki yemeğe kelle paça çorbası hazırlayıp kendisini beklediğimizi ifade ettik" dedi.

"AİLE BÜYÜĞÜMÜZ GİBİYDİ, SAMİMİ DAVRANDI"

Öğrenciler şöyle devam etti: "Misafirimiz Cumhurbaşkanı olunca çok heyecanlıydık ama gördük ki bir aile büyüğümüz gibiydi, samimiydi. Bu bizi rahatlattı. Çok espriliydi, hoş sohbetler oldu. Bize gençlik yıllarından bahsetti. Futbol hayatını anlattı. Biz gençler için yapılan yatırımlardan bahsetti. Kaldırılan harçlar, verilen burslar, yapılan üniversiteler bunları belirterek bizlere tavsiyelerde bulundu. Üniversitelerimizdeki kulüplere katılımlarımızın önemine dikkat çekti. Bizlerin de taleplerini dinledi. Her zaman biz gençlerin arkasında olduğunu söyledi. Bunu bize hissettirdi. Ne zaman istersek arayabileceğimizi de ekledi."

"CUMHURBAŞKANI, MÜEZZİNLİK YAPTI"

Akşam ezanının okunmasına 10 dakika kala Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sözcü İbrahim Kalın'ın eve geldiğini söyleyen öğrenciler şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanı'mız iftar duası yaptı, hep birlikte amin dedik. Ezan okundu, hurma ve zemzem suyu ile oruçlarımızı açtık. Ardından, arkadaşımızın imam hatipliği ve Cumhurbaşkanımızın müezzinliğinde akşam namazını kılıp, iftar soframıza geçtik."

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