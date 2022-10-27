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İfadesi 2.5 saat sürdü! TTB Başkanı Fincancı tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi

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"TSK kimyasal silah kullanıyor" iddiasıyla büyük tepki çeken ve dün sabah İstanbul Kadıköy'deki evinde gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı bu sabah emniyetteki işlemlerinin tamamlanması sonrasında adliyeye sevk edildi. Soruşturmayı yürüten savcıya yaklaşık 2.5 saat süren bir ifade veren Fincancı, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında dün sabah İstanbul Kadıköy'deki evinde gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.

İfadesi 2.5 saat sürdü! TTB Başkanı Fincancı tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi

Adli tıp uzmanı olan Şebnem Korur Fincancı'nın Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

İfadesi 2.5 saat sürdü! TTB Başkanı Fincancı tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi

Hastaneden alınan sağlık raporunun ardından adliyeye sevk edilen Fincancı, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi. Fincancı, 2.5 saat süren ifade sonrası savcı tarafından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İfadesi 2.5 saat sürdü! TTB Başkanı Fincancı tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, katıldığı bir televizyon programından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör operasyonlarında kimyasal silah kullandığını iddia etmiş ve bu sözleri büyük tepki çekmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah kullandığı iftirasını gündeme taşıyan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın 20 Ekim'deki PKK/YPG silahlı terör örgütünün sözde yayın organına yaptığı açıklamalar üzerine harekete geçmiş ve Fincancı, İstanbul Kadıköy'de yaşadığı evde gözaltına alınmıştı.

İfadesi 2.5 saat sürdü! TTB Başkanı Fincancı tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi

TTB Başkanı Fincancı'nın evinde yapılan aramada ise örgütsel el kitabı ve kalaşnikof mermileri ele geçirilmişti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Fincancı, bu sabah adliyeye sevk edildi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Türk Tabipleri Birliği Şebnem Korur Fincancı TSK Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Can :

Kemal bey ile görüşmesinde masada kocaman NUTUK var, o nutukta vatan hainlerin yanında olun diye cümle yoktur. CHP eski CHP değil malesef

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mehmet can:

senin evinde ne işi var bunların? şimdi sen naneyi yimedin mi? Terör kanalına çıkıp Tsk yı kimyasal silahla suçlamak...Allah ordumuzun ayağına taş değirmesin. Eğer bir gün olurda kimyasal kullanacak olurlarsa arkasındayım ordumuzun. O hainlere gram üzülmem

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