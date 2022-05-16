İETT şoförü, &quot;Elim ayağım titriyor&quot; deyip seyir halindeki otobüsü durdurdu! İşe giden yolcular şaşırıp kaldı - Haberler

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İETT şoförü, "Elim ayağım titriyor" deyip seyir halindeki otobüsü durdurdu! İşe giden yolcular şaşırıp kaldı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İstanbul'da seyir halindeki İETT otobüsünün şoförü, psikolojisinin bozulduğunu belirterek bir anda otobüsü yol kenarına park etti ve daha fazla ilerleyemeyeceğini söyledi. Otobüsteki yolcular duruma tepki gösterirken, şoför, "Elim, ayağım titriyor. Ben bu şekilde gitmiyorum" dedi.

İstanbul'da seyir halindeki İETT otobüsünün şoförü bir anda otobüsü yolun kenarına park edip kontak kapattı. Olaya anlam veremeyen yoldan geçen vatandaşlar ve yolcular şaşkına döndü.

Geçtiğimiz günlerde Cebeci-Eminönü seferini yapan 36CE hat numaralı otobüsün şoförü, duraktaki yolcuları aldıktan kısa bir süre sonra psikolojisinin bozulduğunu öne sürerek, otobüsü yol kenarına park etti ve daha fazla ilerleyemeyeceğini söyledi.

Duruma tepki gösteren yolcular, şoför ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında şoför, bu şekilde hareket edemeyeceğini belirtti.

Yolda giderken bir anda durdu: İETT şoförü 'elim ayağım titriyor' deyip kontak kapattı!

Şoför, işe geç kalacaklarını dile getiren yolculara ise, "Elim, ayağım titriyor" şeklinde cevap verdi. Bir kadın yolcunun, yaşanan tartışma sırasında "Yapmayın, korkuyorum" dediği duyuldu.

Yolda giderken bir anda durdu: İETT şoförü 'elim ayağım titriyor' deyip kontak kapattı!

İETT şoförü ile yolcular arasında yaşanan tartışma cep telefonu kamerasına yansırken, yaklaşık 20 dakika sonra otobüsün hareket ettiği öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

İETT, Güncel, Haberler

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Yorumlar (1)

Güray Dilli :

Şöför gereğini yapmış. İlerleyip kaza yapsa yolcuların ve trafik güvenliğini tehlikeye atsa daha mı iyi olurdu

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