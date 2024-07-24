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Yerlikaya, terör halayı çekenlere dinletilen şarkıyı hazmedemeyenlere ayarı verdi: En ufak üzüntü duymuyorum

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin'de halay çekerken terör örgütü PKK elebaşı lehine slogan atınca gözaltına alınanlara polis otosunda "Ölürüm Türkiye'm" şarkısının çalınmasına ilişkin konuştu. Yerlikaya, "Bunun, savcının talimatıyla gözaltına alınan insanları üzmek, kırmak için yapıldığına inanmıyorum. Ama 'Biji Portekiz' ağzıyla hareket eden insanlar aramızda çok az olduğu gibi, bu zihniyette olan insanların da hoşlanmadığı bir türkü olmasından en ufak şekilde üzüntü duymuyorum." dedi.

Mersin'de halay çekerken terör örgütü PKK elebaşı lehine slogan atınca gözaltına alınanlara polis otosunda "Ölürüm Türkiye'm" şarkısının çalınmasıyla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi. Yerlikaya, "Bunun, savcının talimatıyla gözaltına alınan insanları üzmek, kırmak için yapıldığına inanmıyorum. Ama 'Biji Portekiz' ağzıyla hareket eden insanlar aramızda çok az olduğu gibi, bu zihniyette olan insanların da hoşlanmadığı bir türkü olmasından en ufak şekilde üzüntü duymuyorum." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, terör halayı çekenlere dinletilen şarkıyı hazmedemeyenlere ayarı verdi: En ufak üzüntü duymuyorum

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunda, kolluk uygulamaları ve insan haklarının korunması hususunda yaptığı bilgilendirme sonrası milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Yerlikaya, Mersin'de halay çekerken terör örgütü PKK elebaşı lehine slogan attığı tespit edilen şüphelilerin gözaltına alınmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

YERLİKAYA: KEŞKE SADECE HALAY ÇEKİP ŞARKI SÖYLESELERDİ

Yerlikaya şunları söyledi: "Keşke sadece halay çekip, AK Parti hükümetlerimizin getirdiği serbestlik ortamında Kürtçe şarkı söylüyor olsalardı ama duyduklarımız, kayıt altına giren ve adliyeye intikal eden meseleler hiç de öyle değil. Kimi övdüğümüz, kimi sevdiğimiz, kimin için orada dil ve tutumumuz ortaya çıkıyorsa ve bunun konusu suçsa Türkiye Cumhuriyeti hukuk devleti diyoruz biz. Savcı da 'Alın, getirin bunları' diyor." ifadelerini kullandı.

"EN UFAK ŞEKİLDE ÜZÜNTÜ DUYMUYORUM"

Gözaltına alınan şüpheliler götürülürken polis aracında "Ölürüm Türkiye'm" şarkısının çalınmasıyla ilgili konuşan Yerlikaya, "Ben dinlediğim zaman son derece duygulanıyorum. Yüreğim kıpır kıpır oluyor. Türkiye'm şarkısı bugün hepimizi, bu salonda bulunan herkesi coşkulandırır. Yani bunun kesinlikle ve kesinlikle savcının talimatıyla gözaltına alınan insanları üzmek, kırmak için yapıldığına inanmıyorum. Ama 'Biji Portekiz' ağzıyla hareket eden insanlar aramızda çok az olduğu gibi, bu zihniyette olan insanların da hoşlanmadığı bir türkü olmasından en ufak şekilde üzüntü duymuyorum." diye konuştu.

Yerlikaya, terör halayı çekenlere dinletilen şarkıyı hazmedemeyenlere ayarı verdi: En ufak üzüntü duymuyorumİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya

Yerlikaya, "Yapmaya çalıştığımız şey şu, ülkemizin içinde, sınırımızın ötesinde hiçbir şekilde bölücü terör örgütü mensubu olmasını istemiyoruz. Böyle bir fikrin olmasını da kabul etmiyoruz. Bunlarla uyumlu sözde bir davranışı da kabul etmiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"BİZ KUCAKLAMAYA HAZIRIZ"

Her siyasi zihniyetten kişilerle kucaklaştığını ve sohbet ettiğini anlatan Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ama kimle yol yürüdüğümüze, sağımızda, solumuzda, önümüzde, ardımızda veya kalbimizde devletin birliği, beraberliği, bölünmez bütünlüğü noktasında hiçbir sıkıntısı olmayan bir duruş varsa biz kucaklamaya hazırız. Hiçbir sorunumuz yok. Bu ülkenin demokratik nimetlerini kullanarak teröristan adacıkları kurdurmayacağız kararlılığını gösteren bir ülkede, yedi düvele karşı bunu haykırdığımız bir ortamda arkadaşlarımız, valilerimiz ve kolluğumuz teenniyle hareket etmek zorunda hissediyorlar."

Iğdır İl Emniyet Müdürü Erden Sakarya'nın, Iğdır Belediyesi'nde işten çıkartılan işçilerin eylemine yaptığı ziyaret sırasındaki davranışlarıyla ilgili iddialar üzerine Yerlikaya, "Hiçbir yerde sakız çiğneyerek ister suçluyu veya gözaltı kararlı olan birini veya başka bir meselede bu şekilde davranmasını kabul eden bir vali de olmadım, bakan da değilim. O münferit bir olaydır, gereğini yaparım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

İçişleri Bakanı Portekiz İnceleme Türkiye Mersin PKK İnsan Hakları Güvenlik Ceza Terör Suç Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

MÜCAHİT KELEŞ:

Dinlesinler iyi gelir.Bakanim

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özgün özen :

agır cezada verilsin salınmsınlar ömür boyu..

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Seydo:

Yok birde üzüntü duysaydınız sayın bakan. Onları kâle alıp cevap vermeniz bile çok üzücü.

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4
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