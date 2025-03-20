Özgür Özel'in 'sokak' çağrısına tepkiler peş peşe

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından birçok şehirde protesto gösterisi düzenlendi. Protestolarda İBB yerleşkesinin bulunduğu Saraçhane karıştı. Saraçhane'de çıkan arbedede 6 polis yaralandı.

YERLİKAYA: HALKI SOKAĞA ÇAĞIRMAK EN HAFİF TABİRİYLE SORUMSUZLUK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel "sokak" çağrısı yaparken, Saraçhane'deki protestolarda çıkan arbedede 6 polis yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Özel'in çağrısına sert tepki gösterdi. Yerlikaya şunları söyledi: "Halkı sokağa, meydanlara çağırmak en hafif tabiriyle 'sorumsuzluktur.' Sokakları karıştırmanın vebalini hiç kimse; ne siyasi, ne hukuki, ne de vicdani olarak ödeyebilir!

"PROVOKATÖRLERİN OYUNUNA GELMEYİN"

Göstericilere sesleniyorum: Aranıza karışan provokatörlerin oyununa gelmeyin! Polislerimiz, Aziz Milletimizin huzur ve güvenliğini sağlamak için 7/24 görevinin başındadır."

BAKAN TUNÇ: SOKAK ÇAĞRILARI HUKUK DIŞIDIR"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise şu açıklamayı yaptı: "Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı temel bir haktır. Ancak devam eden adli soruşturmalar üzerinden yapılan sokak çağrıları hukuk dışıdır ve asla kabul edilemez. Yargı makamları tarafından yürütülen soruşturmalarda, yöneltilen suçlamalara cevap verilecek yer sokaklar değil bağımsız ve tarafsız yargıdır. Bu süreçte herkes sağduyulu olmalı; özellikle sorumluluk makamında bulunanlar, açıklamalarında daha fazla dikkat ve özen göstermelidir.

"YARGI MENSUPLARI KARARLARINI VERİRKEN SOKAKTAN ETKİLENMEZ"

Provokatif açıklamalar yaparak ya da yargıyı tehdit ederek gerçekleri değiştirmek mümkün değildir. Yargı mensupları kararlarını verirken hiçbir yerden talimat almadıkları gibi sokaktan da etkilenmez, yalnızca dosya kapsamına göre karar verir. Soruşturma tamamlandığında dosyanın içeriği, iddialar, savunmalar ve deliller tüm şeffaflığıyla kamuoyunun bilgisine sunulacak, maddi gerçek iddialarıyla ve savunmalarıyla net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Toplanan deliller ışığında kararı bağımsız ve tarafsız yargı verecektir ve bu kararlara karşı hak arama yolları sonuna kadar açık ve hukuk düzenimiz içerisinde denetime tabidir.

"MİLLETİMİZİN HUZURUNU BOZMAK İSTEYENLERE FIRSAT VERİLMEYECEKTİR"

Bu süreçte peşin hüküm vermeden sükunetle soruşturmanın sonucunu beklemek gerekir. Vatandaşlarımızı polislerimizle karşı karşıya getirmenin, provokasyonlarla sokakları karıştırmanın hiç kimseye bir faydası yoktur. Milletimizin huzurunu bozmak isteyenlere asla fırsat verilmeyecektir."

ÖZEL: BUNDAN SONRA SOKAKLARDAYIZ

Özgür Özel Saraçhane'de yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Bundan sonra kimse CHP'den salonlarda siyaset beklemesin. Bundan sonra sokaklardayız, meydanlardayız. Sokaklar bizimdir, meydanlar bizimdir. Tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Şiddete bulaşmadan, hak aramak için, söke söke almak için sokaklar bizimdir, meydanlar bizimdir. Bana diyorlar ki sokak çağrısı mı yapıyorsun. Evet sokak çağrısı yapıyorum!

Bundan sonra korku duvarları yıkıldı. Buradan barikatları yıkanlara, yüzbinleri aşanlara helal olsun. Pazar günü kimse evinde oturmayacak. Bu tarihi göreve hazır mıyız? Pazar günü sadece CHP'lilerin günü olmaktan çıkmıştır."