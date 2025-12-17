İçişleri Bakanı Yerlikaya: "2025'in İlk 11 Ayında 7 Terör Eylemi Engellendi"

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 İl Emniyet Müdürleri Yıllık Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, "2025 yılının ilk 11 ayında, sadece polis bölgesinde, terör örgütlerine yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda 2 bin 63 şahıs tutuklandı. 7 terör eylemi engellendi" dedi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 81 İl Emniyet Müdürleri Yıllık Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, devletin bekasının huzur ve güvenlikle başladığını vurgulayarak, Türk medeniyetinin gücü merhametle, hakimiyeti ise incelikle tamamlayan bir anlayışa dayandığını söyledi. Yerlikaya, polisin gücünü hukuktan alan, suç karşısında kararlı, mazlumun yanında ve vatandaş için bir sığınak olduğunu belirterek, İçişleri Bakanlığı'nın temel görevinin kara, mavi ve siber vatanda huzur ve güvenliği sağlamak, hak ve hürriyetleri korumak olduğunu ifade etti.

Yerlikaya, Emniyet teşkilatının modern anlamda temellerinin 180 yıl önce atıldığını belirterek, bugün Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 352 bin personelle 55 bin kilometrekarelik sorumluluk alanında yaklaşık 70 milyon vatandaşın güvenliğini sağladığını söyledi.

Yerlikaya, emniyet teşkilatını "şehitler ocağı" olarak nitelendirerek, polislerin Milli Mücadele'de Maraş Savunması'nın kahramanlarından Başkomiser Arslan Bey'in, İzmir'de teröristlere karşı canını feda eden Fethi Sekin'in ve Çekmeköy'de görev başında şehit düşen Emre Albayrak'ın yol arkadaşları olduğunu vurguladı.

"Terörsüz Türkiye, yaşama hakkının, huzurun ve güvenliğin teminatıdır"

Bakan Yerlikaya, "Terörsüz Türkiye" sürecine dair şöyle konuştu:

"Bugün Türkiye'nin huzurunun en güçlü dayanaklarından biri, hiç şüphesiz 'Terörsüz Türkiye' hedefimizdir. Bu hedef; bir temenni değil, bir devlet politikasıdır. Terör; sadece cana kasteden bir tehdit değildir. Terör; milletimizin birliğini, kardeşliğini ve geleceğe olan umudunu hedef alan karanlık bir zihniyettir. İşte bu yüzden terörle mücadele, sadece güvenlik meselesi değil; aynı zamanda bir gelecek ve beka meselesidir. Terörsüz Türkiye ise; yaşama hakkının, huzurun ve güvenliğin teminatıdır. Kardeşliğimizi büyütmektir. Üreten, kalkınan, güçlü bir Türkiye'dir. Demokrasimizi güçlendirmek, yarınlara umutla bakabilmektir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettikleri gibi Terörsüz Türkiye, 'Gençlerimize bırakacağımız en büyük mirastır.' Bu miras; korkuya teslim olmayan bir devlet duruşunun, tehdide boyun eğmeyen bir millet kararlılığının adıdır. İşte bu anlayışla; ister yüce dinimizi istismar eden olsun, ister kardeşliğimize pusu kuran… Terörün hiçbir türüne, hiçbir uzantısına, hiçbir bahanesine müsamaha göstermiyoruz.

Bu kararlılığın sahadaki karşılığı ise rakamlarla ortadadır. 2025 yılının ilk 11 ayında, sadece polis bölgesinde, terör örgütlerine yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda 2 bin 63 şahıs tutuklandı. 7 terör eylemi engellendi. Bununla birlikte; kırsalda arama-tarama faaliyetlerimizi kesintisiz sürdürüyoruz. Hava unsurlarımızla alan hakimiyetimizi güçlendiriyoruz. Mağara ve sığınakları bir bir imha ederek, terörün barınma ve hareket kabiliyetini ortadan kaldırıyoruz. Bakanlık olarak; 'Terörsüz Türkiye' ufkunu korurken, bu hedefe giden yolda, terörle mücadelemizi kararlılıkla ve tavizsiz biçimde sürdürmeye devam edeceğiz."

"İlk 11 ayda toplam 124 bin 761 hapis yakalaması olan şahsı yakaladık"

Yerlikaya, asayiş verilerine dair, "Geçen yılın aynı dönemine oranla 2025'in 11 ayında; polis bölgesinde kişilere ve malvarlığına karşı işlenen suçlarda, toplam 77 bin daha az olay meydana geldi. Kişilere karşı işlenen suçlarda, aydınlatma oranımız 1,2 puan artarak yüzde 99'a; malvarlığına karşı işlenen suçlarda ise aydınlatma oranı 9 puan artarak yüzde 92'ye yükseldi. Hapis yakalaması olan aranan şahıslara yönelik Büyük bir hassasiyetle durduğumuzu artık bilmeyen yok. Polis bölgesinde, bu yılın ilk 11 ayında, 20 bin 844'ü uyuşturucu suçu işleyen, 19 bin 460'ı hırsızlık yapan, 2 bin 96'sı kasten adam öldüren, yani cinayet işleyen olmak üzere toplam 124 bin 761 hapis yakalaması olan şahsı yakaladık ve adalete teslim ettik" bilgisini paylaştı.

Ali Yerlikaya, göreve geldiklerinden bu yana Emniyet Teşkilatı'na 22 bin 697 yeni araç kazandırıldığını, günlük devriye sayısının yüzde 40 artarak 14 bin 938'e çıktığını, olaylara 3 dakika içinde müdahale oranının yüzde 42'den 57'ye yükseldiğini ve yaka kamerası sayısının 9 binden 53 bine çıkarıldığını belirtti.

"Bu yılın ilk 11 ayında 273 organize suç çetesini çökerttik"

Organize suç örgütlerinin de anbean peşlerinde olduklarını söyleyen Bakan Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Devletimize meydan okuma cüreti gösteren, milletimizin huzur ve güvenliğini tehdit eden organize suç örgütlerinin de an be an peşlerindeyiz. Ta ki tüm izlerini silene kadar. Bu amaçla, Güvenlikte yeni yol haritamız olan, 'Türkiye Bütünleşik Güvenlik Modeli'ni uyguluyoruz. Bu model sayesinde organize suç örgütlerinin elebaşı ve yönetici kadrolarını, yeniden örgütlenme kapasitelerini, finansal ağları ve mal varlıklarını, uluslararası bağlantılarını ve saha hakimiyetlerini düzenlediğimiz operasyonlarla bir bir başlarına yıkıyoruz. Polis bölgesinde, bu yılın ilk 11 ayında, 153'ü KOM, 54'ü Narkotik, 66'sı siber olmak üzere toplam 273 organize suç çetesini çökerttik. Bu operasyonlar sonucunda 4 bin 267 şahıs tutuklandı, Yaklaşık 129 milyar lira değerindeki mal varlığına el konuldu."

Yerlikaya, polis bölgesinde motosikletle olay yerine gidilerek ateşli silah kullanılan olayların bu yılın ilk 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43 azaldığını belirterek, "O kasklarının altına saklandıklarını sanan korkakları da tek tek yakalıyoruz, yakalamaya da devam edeceğiz" dedi.

"Bu yılın ilk 11 ayında uyuşturucu operasyonlarında 35 bin şahıs tutuklandı"

Yerlikaya, uyuşturucu verilerine dair, şu bilgileri paylaştı:

"Uyuşturucu tüm insanlığı hedef alan karanlık bir tuzaktır. Uyuşturucu sadece rakamlardan ibaret bir güvenlik başlığı değildir. Bu mesele; bir gencin hayatının çalınmasıdır. Bir ailenin dağıtılmasıdır. Bir toplumun içten içe zehirlenmesidir. Biz bu zehri, sadece sokaklardan söküp atmıyoruz. Bu kara düzenin, finans, iletişim ve lojistik ağlarına Darbe üstüne darbe vuruyoruz. Arzı da vuruyoruz, talebi de kırıyoruz. Çünkü uyuşturucu; tartışılacak bir konu, tereddüt edilecek bir alan değildir. İnsanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. ve hak ettiği gibi karşılık görmelidir. Biz de Allah'ın izniyle bunu yapıyoruz. Bu yılın ilk 11 ayında polis bölgesinde uyuşturucuya yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda, 35 bin şahıs tutuklandı. 30 ton uyuşturucu madde, 108 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Bu sonuçlar; sahadaki baskının, teknik takibin, analiz gücünün ve operasyonel kabiliyetin kalıcı üstünlüğünü gösteriyor."

"Hedefimiz 2050'de trafik kazalarında sıfır can kaybı"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik güvenliğini en üst seviyeye taşımak için polis bölgesinde denetlenen araç sayısının bu yıl yüzde 16 artırılarak 89 milyona çıkarıldığını, yeni trafik kanunu hazırlığının tamamlandığını ve hedeflerinin 2030'a kadar trafik kazalarına bağlı can kayıplarını yüzde 50 azaltıp 2050'de sıfır can kaybına ulaşmak olduğunu söyledi.

"Polislerimizin çalışma saatinde 4 gruplu 12/36 sistemine geçiyoruz"

Ali Yerlikaya, Emniyet Teşkilatı personeline dair, şunları kaydetti:

"Bu yıl atama ve yer değiştirme süreçlerinde, teşkilatımız adına çok kıymetli bir eşiği geride bıraktık. İlk defa görev puanı sistemiyle; başkomiser ve altı rütbelerde atamaları, daha hakkaniyetli, daha şeffaf ve kurumsal ihtiyaca daha uygun bir zemine oturttuk. 2026 genel atama döneminde, 'Zorunlu İkinci Şark Tebligatı' olmayacak. 'Aile Yılı' hassasiyetimizle önceki dönemlerde yılda 2 kez yapılan mazeret atamalarını, bu yıl her ay gerçekleştirdik. 2026 yılında da aynı anlayışı sürdüreceğiz.

Bizim için her bir polisimizin hakkı, hukuku ve huzuru; kamu düzeninin tali değil, ayrılmaz bir parçasıdır. Çünkü görevine huzurla giden personel, vatandaşına daha güçlü hizmet eder; nöbetini daha diri tutar; milletimizin güven duygusunu daha da büyütür. Personel yönetimini güçlendirirken, teşkilat yapımızı da çağın ihtiyaçlarına göre yeniden ele alıyoruz.

Emniyet Genel Müdürlüğümüzün kurumsal kapasitesini artırmak ve günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek bir yapıya dönüştürmek için 'Emniyet Başkanlığı' olarak teşkilatlanma çalışmalarına başladık. Yine görev puanı sistemiyle birlikte zorunluluk haline gelen 'her ilde olması gereken personel sayılarının' belirleneceği standart Kadro çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bu çalışmamızı da, bu yıl sonunda tamamlayarak kamuoyu ile paylaşmayı hedefliyoruz.

Bir diğer önemli konu da polislerimizin çalışma düzeniyle ilgili. Teşkilatımızın 3 gruplu 12/36 çalışma sisteminden 4 gruplu 12/36 sisteme geçişine ilişkin çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm bu saydığım yenilikler, polislerimizin yıllardır beklediği değişimlerdir."