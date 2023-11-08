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İçişleri Bakanı Yerlikaya, 1 Ocak-1 Kasım tarihlerinde PKK terör örgütüne yönelik 19 bin 756 operasyonda 84'ü ölü olmak üzere 721 teröristin etkisiz...

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İçişleri Bakanı Yerlikaya, 1 Ocak-1 Kasım tarihlerinde PKK terör örgütüne yönelik 19 bin 756 operasyonda 84'ü ölü olmak üzere 721 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 1 Ocak-1 Kasım tarihlerinde PKK terör örgütüne yönelik 19 bin 756 operasyonda 84'ü ölü olmak üzere 721 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Kaynak: AA / Güncel

İçişleri Bakanı PKK Güncel Haberler

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