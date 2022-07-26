İçişleri Bakanı Soylu, üniversitelerin bölüm birincileri yabancı öğrencilerle görüştü Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, öğrencilere "Karşı karşıya kaldığınız kötülüklere başarıyla ve iyilikle cevap verin, bizim sizden istediğimiz budur. Çalışın, çabalayın ve gelecek nesillere çok daha iyi bir ümit bırakın." tavsiyesinde bulundu.

Soylu, Bakanlıktaki yemek salonunda Türkiye'deki üniversitelerde bölümlerini birincilikle bitiren yabancı uyruklu öğrencilerle bir araya geldi.

Yemek programının ardından konuşan Soylu, 2011'de Suriye'de başlayan iç savaşın hiç kimsenin beklemediği sonuçlara yol açtığını söyledi.

Güçlü silahların etkin olduğu, güçlü ülkelerin masum insanlar üzerinde denemeler yaptığı savaşların acımasız olduğunu belirten Soylu, insanların 2011'de Suriye'deki savaş, katliamdan kurtulmak için Türkiye'ye sığındığını anımsattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Müslümanlığın, Türk milletinin, Anadolu coğrafyasının ve medeniyetin salık verdiği anlayışın uygulanması noktasında adım attığını vurgulayan Soylu, "Yıllarca aynı coğrafyada birlikte yaşadık. Komşuluk, din kardeşliği, bundan yüz yıl önce aynı milletin insanları yani biz birbirimizden hiçbir zaman uzak olmadık. Arap, Kürt, Türkmen olarak aynı sokağın insanları olarak yaşadık. Aynı sokağın insanlarının her memlekette birbirlerine ihtiyaçları olur." diye konuştu.

İyilikleri hakim kılma mücadelesi verdiklerini belirten Soylu, "Biz hem komşuluğumuza sahip çıkmak istiyoruz hem bize bırakılan değerleri kucaklamak istiyoruz hem de insana sahip çıkmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

"Gelecek ümidinizi hiçbir zaman bir tarafa bırakmayın"

Kardeşliği hiçbir zaman unutmamak gerektiğinin altını çizen Soylu, "Dünyayla ilgili bu çatışmalar, kavgalar, sataşmalar, anlayışsızlıklar, kötülükler bertaraf edilecektir. Buna inanın. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi bu meselede sonuna kadar insanlıktan yanayız ve bunu devam ettireceğiz." dedi.

Türkiye'nin üzerinde yaşadığı coğrafyada çok fazla zorluklar yaşandığına dikkati çeken Soylu, öğrencilere, "Gelecek ümidinizi hiçbir zaman bir tarafa bırakmayın, o hep en canlı bir şekilde dursun. Ama hiçbiriniz geçmişinizi, nasıl olduğunuzu, bizden öncekilerin nasıl yaşadığını, ne sıkıntılar çektiklerini de bir vesileyle hiçbir halde unutmayın. Bu belki de insanlığın devam etmesi için en önemli karakteri oluşturur." tavsiyelerini verdi.

Öğrencilere, "Türkiye'yi tanıtın" önerisinde de bulunan Soylu, şunları kaydetti:

"Türkçeyi çok iyi konuşuyorsunuz. Kiminiz İngilizce, Fransızca, Farsça, Arapça biliyor, kiminiz hepsini biliyor. Onun için güçlü bir zenginliğiniz var. Bu zenginliğinizi bu ülkede var olduğunuz sürece sürekli olarak yansıtın. Milletlerin rol modelleri olur. Sizler hakikaten başarılı öğrenciler olarak rol modellersiniz. Karşı karşıya kaldığınız kötülüklere başarıyla ve iyilikle cevap verin, bizim sizden istediğimiz budur. Çalışın, çabalayın ve gelecek nesillere çok daha iyi bir ümit bırakın."

Daha sonra söz alan öğrenciler, desteklerinden dolayı hükümete ve Bakan Soylu'ya teşekkür etti.