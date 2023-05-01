İçişleri Bakanı Soylu, Bayrampaşa'da STK temsilcileriyle bir araya geldi Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dün TEKNOFEST'e gittik, yerli malı haftası yaptık, tam yerli malı haftası. Türkiye'nin geldiği en iyi noktanın tanımlaması budur. Her şeyimiz oradaydı, gurur duyduk." dedi.

AK Parti İstanbul milletvekili adayı Süleyman Soylu, Bayrampaşa'da sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileriyle bir araya geldiği programdaki konuşmasında, merhum Başbakan Adnan Menderes'in kişi başı milli geliri 14 Mayıs 1950'den 1959'a kadar 166 dolardan 583 dolara çıkardığını anlattı.

Darbecilerin ise bunu 583 dolardan 194 dolara düşürdüğünü belirten Soylu, şunları söyledi:

"Bugün Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Londra bankerlerinden 300 milyar dolar borç vaadinde bulunuyor. Ona sorarsan yatırım, diyor. İşin kılıfı. Daha şimdiden Atatürk Havalimanı'nı milletin gözüne baka baka Amerikalı bir şirkete vereceğini, hem de herhangi bir endişeye kapılmadan söylüyor. Ben size olan biteni şöyle özetleyeyim. Bu millet, Sevr Antlaşması'nı yırttı. Kılıçdaroğlu milletin yırttığı Sevr'i 100 yıl sonra Londra ve Amerika'daki hamburgercide tekrar imzaladı. Mesele bu kadar açık. Bu seçimde iki anlayış var, Cumhur İttifakı'nın temsil ettiği tam bağımsızlık, diğeri de karşımızdakilerin temsil ettiği manda ve himaye anlayışı. Önümüze sosyal mukaveleler koyulmuş durumda. Birisi diyor ki 'Irak'ın kuzeyi ile Suriye'nin kuzeyinde Türk Mehmetçiği var, ben onu orada istemiyorum.' Birisi diyor ki, '15 Temmuz'da FETÖ darbe yaptı, ben FETÖ diye bir şeyi kabul etmiyorum.' Bizatihi Kılıçdaroğlu'nun kendi ağzından söylediği 'Nerede bir FETÖ terör örgütü üyesi varsa ben gidip üye olacağım.' diyor."

Soylu, Türkiye sınırlarında Gaziantep'e, Kilis'e ve Karkamış'a havan atıldığını, teröristler tarafından yapılan saldırıda sivillerin, asker ve polislerin şehit olduğunu vurgulayarak, "Orada bir terör devleti kurulmak isteniyor. Kim istiyor? Amerika istiyor. Ne zaman söyledi bunu. 1919'un 100. yılında Biden söyledi. Amerikan Başkanı Biden diyor ki, '15 Temmuz'u beceremedik. Darbelerle bu iş olmadı, şimdi seçimlerde bütün muhalifleri bir araya getireceğiz. FETÖ'cüleri, LGBT'cileri bir araya getireceğiz, aynı zamanda PKK, PYD'yi bir araya getireceğiz ve Tayyip Erdoğan'ı cezalandıracağız.' diyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin her tarafında eğitim, refah, huzur, güvenin hakim olduğu bir anlayışı ortaya koyduklarını aktaran Soylu, turizm altyapısının çok iyi bir noktaya geldiğini, günümüzde doğu ve güneydoğuda inanç, kültür ve doğa turizmi yapıldığını aktardı.

"14 Mayıs sadece zincirlerimizi tam bağımsızlık anlamında kırmamıza karşılık gelmeyecek"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yapılan büyük projelere karşı çıkıldığını dile getirerek, "Mersin'deki nükleer santrale Gezi olaylarında 'Hayır' dediler mi? Bunların hepsi 3-4 yıl önceki aklın ürünüdür. 104 yıl önce bu ülkeyi manda ve himayeyle Amerika'ya teslim etmek isteyenler, 'Biz Kurtuluş mücadelemizi bunlarsız yapamayız' diyenlerin bugünkü tezahürleridir." değerlendirmesini yaptı.

Savunma sanayisinde gerçekleştirilen yerli üretimleri hatırlatan Soylu, "14 Mayıs sadece bizim zincirlerimizi tam bağımsızlık anlamında kırmamıza karşılık gelmeyecek, başka bir şey. Etrafımızdaki coğrafyadaki tüm ülkeler, Balkanlar'dan Orta Doğu'ya, Afrika'dan Orta Asya'ya kadar etrafımızda dizilecekler. Türkiye, milyonların aydınlıklarının görüntüsü olacak. Bunu görüyorum. Tayyip Erdoğan gibi bir lideri yakalamışken gece-gündüz dünya ile aramızdaki makası kapatma fırsatı yakaladığımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Önceden yerli malı haftalarında öğrencilerin evlerindeki yiyecekleri okula götürdüğünü belirten Soylu, "Dün TEKNOFEST'e gittik, yerli malı haftası yaptık, tam yerli malı haftası. Türkiye'nin geldiği en iyi noktanın tanımlaması budur. Her şeyimiz oradaydı, gurur duyduk." dedi.

Programa Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin Saçlı ve STK temsilcileri katıldı.