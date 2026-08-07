Bakan Çiftçi Sinop'ta 6 Eserin Açılışını Yaptı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Hedefimiz, vatandaşımızın başı dara düştüğünde devleti yanında bulduğu, kamu hizmetine kolayca ulaştığı, sokaklarında huzur içinde yürüdüğü güçlü bir Türkiye'dir" dedi.

Bakan Çiftçi Sinop Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı açılışı sırasında canlı bağlantı ile Durağan İlçe Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası, Boyabat İlçe Jandarma Komutanlığı, Gerze İlçe Jandarma Komutanlığı, 112 Acil Çağrı Merkezi ve Gerze Hükümet Konağı Ek Hizmet Binası'nın açılışlarını da gerçekleştirdi.

Toplu açılış töreninde konuşan Çiftçi, Sinop'un devletine bağlı, vatan sevgisi ve güçlü kardeşlik kültürüyle öne çıkan bir kent olduğunu dile getirdi.

Sinop'a kazandırılan 6 önemli eserin açılışını gerçekleştirmenin mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını kaydeden Çiftçi, "Devletler, kurdukları müesseselerle, inşa ettikleri eserlerle ve milletine sundukları hizmetlerle güç kazanır. Bizim medeniyet tasavvurumuzda da eser bırakmak, millete hizmet etmek ve insanın hayatını kolaylaştırmak en büyük vazifelerden biri kabul edilmiştir. Bu anlayış, bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürüdüğümüz Türkiye Yüzyılı vizyonuna yön veren en temel ilkelerden biri olmuştur. Çünkü Türkiye Yüzyılı, devletin vatandaşına daha hızlı ulaştığı, güvenliğin daha güçlü tesis edildiği, kamu hizmetlerinin daha erişilebilir hale geldiği güçlü devlet idealinin adıdır. Milletimizin ihtiyaçlarını merkeze alan bu anlayış şehirlerimizi yollarla, hastanelerle, okullarla, güvenlik tesisleriyle ve modern kamu hizmet binalarıyla buluşturmuştur." diye konuştu.

Siyaset anlayışlarının merkezinde her zaman insana hizmet olduğunu dile getiren Çiftçi, "Efendimizin (s.a.v.) hadis-i şeriflerinde buyurdukları gibi, 'insanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır.' İşte biz de bu kutlu anlayışı, devlet yönetiminde milletimize hizmet etmenin temel düsturu olarak görüyoruz. Devletin en önemli görevi; milletine hizmet etmek, mazlumun elinden tutmak, vatandaşının huzurunu ve emniyetini teminat altına almaktır." ifadelerini kullandı.

Sinop Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'nın da vatandaşların huzur ve güvenini tesis etmek amacıyla açıldığını kaydeden Çiftçi, "261 milyon liralık yatırımla inşa edilen bu tesis, 120 metre uzunluğundaki rıhtımı, dalış ve arama kurtarma birimleri, teknik atölyeleri, harekat merkezi ve modern hizmet alanlarıyla 'Mavi Vatan'ımızdaki güvenlik kapasitemizi daha da artıracaktır. Burada görev yapacak kahraman personelimiz, denizlerimizin güvenliğinden arama kurtarma faaliyetlerine kadar büyük bir sorumluluğu yerine getirecektir." dedi.

Canlı bağlantılarla açılışlarını gerçekleştirdikleri tesisler hakkında da bilgiler veren Çiftçi, şunları kaydetti:

"Durağan İlçe Jandarma Komutanlığı Hizmet Binamız, 62 personelimizle ilçemizin huzuruna hizmet edecektir. Boyabat İlçe Jandarma Komutanlığımızda ise 66 personelimiz modern ve güçlü bir çalışma ortamına kavuşacaktır. Gerze İlçe Jandarma Komutanlığımız da 47 kahraman personelimizle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için görev yapmayı sürdürecektir. Bu binaların her biri, devletimizin kudretini, adaletini ve şefkatini temsil eden hizmet kapılarıdır. Polisimizin, jandarmamızın, sahil güvenliğimizin bulunduğu her yerde, huzur, güven ve milletimizin duası vardır. Sinop 112 Acil Çağrı Merkezimiz de 72 personeliyle, vatandaşlarımızdan gelen yardım çağrılarına hızlı ve koordineli şekilde cevap verecektir. Acil durumlarda kaybedilen her saniyenin ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz. Bu merkezimiz sayesinde ihtiyaç anında devletimizin bütün imkanları, vatandaşımıza tek numara üzerinden ulaştırılacaktır. Gerze Hükümet Konağı Ek Hizmet Binamızda ise Kaymakamlık birimlerimizin yanı sıra Nüfus Müdürlüğümüz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız, Özel İdare Müdürlüğümüz ve Milli Emlak Şefliğimiz aynı çatı altında hizmet verecektir. 1600 metrekarelik bu eser, vatandaşlarımızın kamu hizmetlerine daha kolay ve hızlı ulaşmasını sağlayacaktır. Çok şükür, bugün açılışlarını gerçekleştirdiğimiz altı önemli eser, toplamda yaklaşık 525 milyon liralık bir yatırımla Sinop'umuza kazandırılmıştır. Bu yatırımlar, milletimizin emanetini, yine milletimizin hizmetine dönüştüren eser ve hizmet siyasetinin güçlü nişaneleridir."

İçişleri Bakanlığı olarak tüm bu hizmetlerin yanı sıra terörle, uyuşturucuyla, organize suç örgütleriyle, kaçakçılıkla ve vatandaşların huzuruna kasteden her türlü suç odağıyla da mücadele ettiklerini dile getiren Çiftçi, şöyle devam etti:

"Hedefimiz, vatandaşımızın başı dara düştüğünde devleti yanında bulduğu, kamu hizmetine kolayca ulaştığı, sokaklarında huzur içinde yürüdüğü güçlü bir Türkiye'dir. Cenab-ı Hakk'tan bu eserlerin ilimize, ilçelerimize, güvenlik teşkilatlarımıza ve aziz milletimize hayırlı olmasını niyaz ediyorum. Emeği geçen tüm kurumlarımıza, Sayın milletvekillerimize, mühendislerimize, işçilerimize ve mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Rabbim devletimizi daim, milletimizi aziz, birliğimizi ve kardeşliğimizi ebedi eylesin."

Kaynak: AA