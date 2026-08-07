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Bakan Çiftçi'den Sinop'ta 6 Binanın Açılışı

Bakan Çiftçi'den Sinop'ta 6 Binanın Açılışı
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sinop Valiliği ile AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sinop Valiliği ile AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaret etti.

Sinop Valiliğine ziyarette bulunan Çiftçi, şeref defterini imzaladı. Vali Mustafa Özarslan ile makamında görüşen Çiftçi'ye, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş eşlik etti.

Ardından AK Parti İl Başkanlığı'na geçen Çiftçi, partililerle bir araya geldi.

Çiftçi, buradaki konuşmasında, Çorum Valiliği görevindeyken sel felaketi olduğunda Türkeli ilçesinde koordinatör vali olarak görev yaptığını söyledi.

O dönemde Sinop ve Türkeli ilçesiyle gönül bağının oluştuğunu dile getiren Çiftçi, şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanlığı olarak karakol komutanlıklarının yapımı, ilçe emniyet amirliklerinin, müdürlüklerinin yapımı bizim görev alanımıza giriyor. Bugün 3 tane ilçe jandarma karakolunun ve ilçe jandarma komutanlığının açılışını yapıyoruz. Hizmet binalarının açılışını yapıyoruz. Bunun dışında Gerze'de hükümet konağının ek binasının açılışını gerçekleştireceğiz inşallah, yine 112 Acil Çağrı Merkezimizin açılışı var. Toplamda bugün 6 binanın açılışı olacak. Bunların toplam maliyeti de 525 milyonu buluyor."

AK Parti'nin iktidara geldiği günden beri eser ve hizmet siyaseti yürüttüğünü vurgulayan Çiftçi, "Bugünkü açılışlarımız da bu eser ve hizmet siyasetinin bir sonucu. İnşallah vatandaşlarımızla bu hizmetlerimizi buluşturuyoruz. Bu hizmetlerin hepsinin yapılmasında iradesi ve imzası olan muhterem Cumhurbaşkanımıza, huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Hakikaten modern Türkiye'nin imarında, inşasında Cumhurbaşkanımızın büyük emekleri, gayretleri var. Bugünkü eserler hep onun iradesinin neticesinde oluşuyor." dedi.

Bakan Çiftçi, konuşmanın ardından beraberindeki heyetle MHP Sinop İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Kaynak: AA
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