Türkiye-Bulgaristan'dan suç örgütlerine karşı ortak mücadele

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye'nin yeni nesil suç örgütleriyle amansız bir mücadele yürüttüğünü belirterek, "Yeni nesil suç örgütleri artık yeni nesil terör örgütlerine dönüşmüş durumda. Bu örgütlerle mücadelede aynı sınırı paylaşan (Türkiye-Bulgaristan) iki ülke olarak işbirliği ve güç birliği yapmanın önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da resmi temaslarda bulunan Bakan Çiftçi, Bulgaristan İçişleri Bakanı Ivan Demerdzhiev ile bir araya geldi.

Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Polis Akademisi ile Bulgaristan İçişleri Bakanlığı Akademisi arasında Eğitim ve Akademik İşbirliği Mutabakat Zaptı imzalandı.

Çiftçi, imza töreninin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, dost ve komşu ülke Bulgaristan'da bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu belirterek, "Türkiye ile Bulgaristan sadece komşu ülke değildir. Aynı zamanda ortak coğrafya ve sınırları paylaşan dost ve müttefik ülkelerdir." diye konuştu.

Bugünkü görüşmelerde işbirliği ve güç birliği yapılabilecek alanları değerlendirdiklerini aktaran Çiftçi, şunları söyledi:

"Bu konuların en başında sınırı aşan suçlarla mücadele var. Türkiye olarak yeni nesil suç örgütleriyle amansız bir mücadele yürütüyoruz. Yeni nesil suç örgütleri artık yeni nesil terör örgütlerine dönüşmüş durumda. Bu örgütlerle mücadelede aynı sınırı paylaşan iki ülke olarak işbirliği ve güç birliği yapmanın önemli olduğunu düşünüyorum."

Çiftçi, Türkiye'nin kendi güvenliğini komşularının güvenliğinden bağımsız değerlendirmediğine işaret ederek, bölgenin huzur ve güvenliği için Bulgaristan İçişleri Bakanlığı ile işbirliğinin kıymetli olduğunun altını çizdi.

"Türkiye düzensiz göçün bir hedefi olmaktan çıkmış, rota başka noktalara kaymıştır"

Bulgaristan ile yeni nesil suç örgütleriyle mücadelede önemli adımlar atıldığına işaret eden Çiftçi, "Ülkemiz tarafından aranan 89 kişinin iadesini gerçekleştirdiler. 19 kişinin iadesi konusunda görüşmelerimiz devam ediyor. Bu konuda da gerekli yardım ve desteğin sağlanacağına inanıyorum. Öbür taraftan Türkiye olarak Bulgar makamlarının aradığı 24 kişinin iadesini gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Çiftçi, bugünkü görüşmelerde uyuşturucuyla mücadele noktasının da önemli olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Uyuşturucuyla mücadele konusunda iki ülkenin işbirliği oldukça önemli. Hem yeni nesil suç hem de uyuşturucuyla mücadele konularında Bulgaristan'ın desteklerini önemsiyoruz. Bu konuda atacağımız adımların her ülkenin menfaatine olacağını değerlendiriyoruz. Bu durum, ülkelerimiz arasındaki güvenlik işbirliğini bir tercih olarak değil, bir zorunluluk olarak ortaya çıkarmaktadır."

Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan'ın üçlü mekanizma çerçevesinde yürüttüğü toplantıların da önemli olduğuna değinen Çiftçi, "29 Nisan 2026'da Atina'da yapılan üçlü mekanizmanın da somut faydalarını görüyoruz. Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan arasındaki işbirliği neticesinde düzensiz göçmen sayısında oldukça azalma olduğu, geri itmelerde de yüzde 97 oranında bir düşüş olduğunu görüyoruz. Bütün bu çalışmalar neticesinde Türkiye düzensiz göçün bir hedefi olmaktan çıkmış, rota başka noktalara kaymıştır." şeklinde konuştu.

İki ülke ilişkilerinin geliştirilmesine vurgu

Çiftçi, bugün iki ülke arasında mutabakat zaptı imzalandığını anımsatarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev'in ortaya koyduğu ortak irade doğrultusunda işbirliğini her alana yaymak istediklerini belirtti.

Bulgaristan ile ortak çalışmalara devam edeceklerini dile getiren Çiftçi, ortaya konulan iradenin, sadece iki ülkenin değil, tüm bölgenin huzuruna hizmet edeceğine inandığını söyledi.

Çiftçi, Türkiye olarak 2026'nın ilk 7 ayında 518 organize suç örgütüne yönelik 1445 operasyon gerçekleştirdiklerini, bu operasyonların neticesinde 12 bin 170 kişinin gözaltına alındığını, 30 ton uyuşturucu madde, 80 milyon civarında uyuşturucu hap, 9,5 milyon kök hint keneviri ele geçirildiğini anlattı.

Yeni nesil suç örgütlerinin sadece bir alanda değil hibrit şekilde uyuşturucu, göçmen kaçakçılığı ve siber dolandırıcılık gibi alanlarda da faaliyet gösterdiğini vurgulayan Çiftçi, "Bu suç örgütleri sıkıştıklarında yurt dışına kaçıyor ve faaliyetlerini oradan yürütüyor. İki ülke bakanlıklarının ilişkilerini geliştirmesi, suçluların hem Türkiye hem de Bulgaristan'da barınamamaları, faaliyet göstermeme sonucunu ortaya çıkartacaktır." dedi.

Çiftçi, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin ve suçlara karşı ortak mücadelenin önemli olduğunu ve bunların ortak irade doğrultusunda gerçekleşebileceğini kaydetti.

Sofya'daki temaslarını gün içinde sürdürecek

Bakan Çiftçi, Bulgaristan Müslümanlar Diyaneti Başmüftülüğünü de ziyaret edecek.

Başmüftü Ahmed Hasanov ile görüşerek Bulgaristan'da yaşayan Müslüman toplumuna ilişkin konularda görüş alışverişinde bulunacak Çiftçi, Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliğini ve ardından Banyabaşı Cami'ni ziyaret ederek programını tamamlayacak.

Kaynak: AA