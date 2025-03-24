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Bakan Yerlikaya rakam verdi! İşte yurt genelindeki İmamoğlu gösterilerinde toplam bilanço

Bakan Yerlikaya rakam verdi! İşte yurt genelindeki İmamoğlu gösterilerinde toplam bilanço
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İçişleri bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto etmek amacıyla düzenlenen izinsiz gösterilerde 1133 kişinin gözaltına alındığını 123 polisin de yaralandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde düzenlenen gösterilere ilişkin bilançoyu paylaştı. İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto etmek amacıyla düzenlenen gösterilerde 1133 kişinin gözaltına alındığını ifade eden Bakan Yerlikaya, bu gösterilerde 123 polisin de yaralandığını belirtti.

ASİT, TAŞ, SOPA, BALTA, BIÇAK...

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Son günlerde bazı çevreler; toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını istismar ederek, kamu düzenini bozma girişimlerinde bulunuyor, sokak olaylarını körükleyerek polisimize saldırıyor. Bu tür eylemler, halkımızın huzur ve güvenliğini bozmaya yöneliktir. Gösterilerde 123 polisimiz yaralanmıştır. Bu eylemlerde asit, taş, sopa, havai fişek, molotof, balta ve bıçak ele geçirilmiştir. Polisimize saldıran, kamu malına zarar veren, halkımızın güvenliğini tehdit edenler hakkında yasal işlemler devam etmektedir.

4 GÜNDE 1133 GÖZALTI

19 Mart-23 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen yasa dışı eylemlerde 1.133 şüpheli gözaltına alınmıştır. Yakalananlar arasında 12 farklı terör örgütüyle iltisaklı olan şahıslar belirlenmiştir.

GÖZALTINA ALINANLARIN DOSYALARI KABARIK

Ayrıca gözaltına alınan şahısların, aralarında 'Uyuşturucu', Hırsızlık', 'Dolandırıcılık', 'Cinsel Taciz/İstismar', 'Kasten Yaralama' gibi suçların da bulunduğu 17 farklı suçtan adli işlem gördükleri tespit edilmiştir. Buradan açıkça uyarıyoruz: Gençlerimizi, halkımızı kimse kendi siyasi emellerine kalkan yapmaya kalkmasın. Bunun vebalini sadece siyasi değil, HUKUKİ olarak da kimse ödeyemez.

"GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ" MESAJI

Huzur ve güvenliğin tesisi için her zaman olduğu gibi görevimizin başındayız. Sokaklarımızın terörize edilmesine, milletimizin huzur ve güvenliğinin tehdit edilmesine kesinlikle müsamaha gösterilmeyecektir. Vatandaşlarımızı, bu tür provokasyonlara karşı dikkatli olmaya ve sağduyulu hareket etmeye davet ediyoruz."

İşte Bakan Yerlikaya'nın o paylaşımı;

Bakan Yerlikaya rakam verdi! İşte yurt genelindeki İmamoğlu gösterilerinde toplam bilanço

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel
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Yorumlar (46)

Haber Yorumlarımutluw can:

yasadışı eylem dediğin şey anayasal hak. göz altına aldığınız her kişiye karşı suç işledin yerlikaya.

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Haber YorumlarıVodafone KARDELEN:

yasa dışı eylem imiş vay be sandıkda da bakarız devamına

Yorum Beğen330
Yorum Beğenme364
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Haber YorumlarıCece Cece:

eylem haktır ysa dışı olamaz

Yorum Beğen247
Yorum Beğenme269
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Haber YorumlarıMurat EROĞLU:

İmamoğlunun yediği hurmalar takılmaya başladı.Devletin çarkları biraz geç işler lakin işledikten sonrada kimse önünde duramaz. Yüce Türk devleti üç beş soytarıya tarih boyunca kalmamıştır yine kalmayacaktır.

Yorum Beğen267
Yorum Beğenme189
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Haber YorumlarıMehmet Elma:

Olanlar polisimize. vatadaşa oluyor suçu işleyenler. koltuklarında oturuyorlar. Keser döner sap döner gün gelir hesap döner

Yorum Beğen301
Yorum Beğenme79
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Haber Yorumlarıufo:

Akp polis devleti

Yorum Beğen165
Yorum Beğenme209
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Haber YorumlarıWingchun07 null:

devran döndüğünde siz hapishanelere sığmayacaksınız

Yorum Beğen164
Yorum Beğenme169
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Haber YorumlarıVolkan Şahin:

123 maaşlı saray çalışanı Türk polisi değil

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Haber YorumlarıRevolver:

imamoğluna destek işte bu kadar fazla... ama sen farklı pencereden bakıyorsun.. insankar adaletsizliğe isyan ediyor. öfkeli.. bapırıp haykırmaktan başka insanlara ne bıraktınız..

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Haber YorumlarıRevolver:

hiçbir parti milyomlar kişi harekete geçiremez. eğer içinden geçmiyorsa... burdaki tepkiyi halkın tepkisi olarak görmediğiniz ve göstermefiğiniz sürece sen de yandaş basınsın haberler com..

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