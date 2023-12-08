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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye Gönüllüler Buluşması'nda konuştu

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şule Yüksel Şenler Vakfı ve AFAD tarafından düzenlenen 'Türkiye Gönüllüler Buluşması'nda konuştu. Yerlikaya, AFAD gönüllülerinin depremlerde ve afetlerde vatandaşların yanında olduğunu belirtti. Ayrıca Gazze'deki saldırılara da değinen Yerlikaya, Türkiye'nin mazlumların yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Şule Yüksel Şenler Vakfı ve AFAD tarafından, Dünya Gönüllüler Günü çerçevesinde düzenlenen ' Türkiye Gönüllüler Buluşması'nda konuştu. Yerlikaya, 'Bugün yaklaşık E-Devlet üzerinden müracaat eden ve 1 milyon 500 bine ulaşan AFAD gönüllülerimiz; depremlerde, selde her türlü afette vatandaşlarımızın yanında. Türkiye olarak, tüm insanlığın gönüllüleri olarak, elimizi Gazze'nin, mazlumların üzerinden çekmeyeceğiz dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şule Yüksel Şenler Vakfı ve AFAD tarafından Dünya Gönüllüler Günü çerçevesinde düzenlenen 'Türkiye Gönüllüler Buluşması'na katıldı. 6 Şubat'ta meydana gelen depremi hatırlatan Yerlikaya, Asrın felaketini haber alır almaz devlet olarak tüm kurumlarımızla birlikte hemen afet bölgesine koştuk. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletimizin tüm imkanlarını vatandaşlarımızın emrine sunduk. O gün AFAD, Jandarma, UMKE, polis ve askerler, madenciler, itfaiyeciler, Kızılay, STK'lar, tüm vatandaşlarımızla ülke olarak bir olduk, yekvücut olduk, tek yürek olduk. Tüm STK'ların kalbi, gönüllüleriyle birlikte deprem bölgesinde attı. Vakıflarımız, derneklerimiz, gönüllü kardeşlerimizin varlığı bizlere, ülkemize güç verdi. Bugün yaklaşık E-Devlet üzerinden müracaat eden ve 1 milyon 500 bine ulaşan AFAD gönüllülerimiz; depremlerde, selde her türlü afette vatandaşlarımızın yanında diye konuştu.

'ELİMİZİ GAZZE'NİN MAZLUMLARIN ÜZERİNDEN ÇEKMEYECEĞİZ

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına değinen Yerlikaya 'Hastaneler, ibadethaneler, okullar bombalanıyor. Çocuklar, kadınlar, yaşlılar öldürülüyor, masum insanlar katlediliyor. Gazze'de ölen sadece çocuklar, analar, babalar değil, zulme seyirci kalan insanlıktır ama biz seyirci kalmıyoruz. Tarih boyunca haktan ve haklıdan yana olan milletimizin kalbi, bugün de Gazze için, Filistin için, mazlumlar için çarpıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri gibi; Gazze bir Filistin toprağıdır, Gazze Filistinlilerindir, ebediyen de öyle kalacaktır. Biz de Türkiye olarak, tüm insanlığın gönüllüleri olarak, elimizi Gazze'nin, mazlumların üzerinden çekmeyeceğiz ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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