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6 ilde çete operasyonu! Elebaşılar dahil 46 şüpheli yakalandı

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6 ilde düzenlenen 'Mahzen-35' operasyonlarında Antalya'da Engin Tatar, Balıkesir'de Mehmet Canbaz, Gaziantep'te Eyyüp Doğruer, Konya'da Recep Örnek, Mersin'de Okday Gün ve Uşak'ta Erkan Saltık'ın elebaşılığını yaptığı 6 suç örgütü çökertildi ve elebaşılar da dahil 46 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonları "Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız." ifadeleriyle duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ilde düzenlenen "Mahzen-35" operasyonlarında 6 organize suç örgütünün çökertildiğini ve aralarında elebaşılarının da yer aldığı 46 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Antalya'da Engin Tatar, Balıkesir'de Mehmet Canbaz, Gaziantep'te Eyyüp Doğruer, Konya'da Recep Örnek, Mersin'de Okday Gün ve Uşak'ta Erkan Saltık'ın elebaşılığını yaptığı suç örgütlerinin çökertildiği operasyonlarla ilgili bilgi vererek "Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

BİRÇOK SUÇA KARIŞTILAR

Yerlikaya'nın paylaşımında verilen bilgilere göre operasyonlar, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Antalya, Balıkesir, Gaziantep, Konya, Mersin ve Uşak İl Emniyet Müdürlükleri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapıldı.

Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin, kumar faaliyetleri kapsamında borç adı altında para vererek yüksek faizle geri istedikleri ve parayı ödeyemeyen kişilere yönelik silahlı saldırı eylemleri düzenledikleri, tefecilik faaliyetleri kapsamında yüksek faizle borçlandırdıkları kişilerin iş yerleri ve araçlarına zorla el koydukları ve bu malları örgüt üyelerinin üzerine geçirdikleri belirlendi.

Rekabet ve alan kavgası içerisinde oldukları diğer suç gruplarının kumar oynattıkları yerlere silahlı saldırı düzenlendikleri tespit edilen şüphelilerin, ev sahipleri ile kiracılar arasındaki kira artışı ve kiralanan evin boşaltılması konularına müdahil olarak baskı, cebir ve şiddet yoluyla haksız kazanç elde ettikleri saptandı.

Kişiler arasında meydana gelen alacak verecek konularına müdahil oldukları ve sözde mahkemeler kurarak haksız menfaat sağladıkları belirlenen şüphelilerin, zorla ve tehditle el koymak istedikleri işletmelerde kavga çıkararak, iş yeri sahiplerinin üzerinde baskı kurdukları, eğlence mekanlarındaki örgüt üyesi kadınlar aracılığıyla kişileri tuzağa düşürdükleri ve silah zoruyla bu kişilerden yüksek miktarda para aldıkları, uyuşturucu madde ve silah ticareti yaparak haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

Operasyonlarda 30 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, otomatik silah, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve suçtan elde edilen paraya el konuldu.

Kaynak: AA / Güncel

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