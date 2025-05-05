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İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, Bingöl'de ziyaretlerde bulundu Açıklaması

İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, Bingöl'de ziyaretlerde bulundu Açıklaması
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İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, "'Terörsüz Türkiye' süreciyle inşallah terör örgütü PKK sayfası da tamamıyla kapanmış olacak.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, "'Terörsüz Türkiye' süreciyle inşallah terör örgütü PKK sayfası da tamamıyla kapanmış olacak." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bingöl'e gelen Aktaş, beraberinde Vali Ahmet Hamdi Usta, Şırnak Yeşeren Gençlik Derneği Başkanı ve İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri Hatice Atan ile Bingöl Valiliği ve Şırnak Yeşeren Gençlik Derneği iş birliğiyle yürütülen çalışma kapsamında Sancak İlkokulunda oluşturulan Şehitler Kütüphanesinin açılışını gerçekleştirdi.

Aktaş, daha sonra 2018 yılında trafik kazası sonucu hayatını kaybeden AK Parti Elazığ Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Siraç Bingöl adına kent merkezindeki Rabia Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde kurulan kütüphanenin açılışını yaptı.

Ardından Valiliğe geçen Aktaş, Vali Usta ile makamında görüştü.

Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneğini (BİŞHAK) ziyaret eden Aktaş, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Aktaş, burada yaptığı konuşmada, şehitler sayesinde ülkede herkesin özgür şekilde yaşayabildiğini söyledi.

Bin yıldır bu topraklarda vatandaşların birlikte, kardeşçe yaşadığını ifade eden Aktaş, şöyle konuştu:

"Çok büyük bedeller ödeyerek bugünlere geldik. Terör örgütü PKK ile mücadele noktasında da çok büyük bedeller ödedik. Binlerce kahramanımız şehit oldu, canını ortaya koydu. Terör örgütü PKK'yı bitirme noktasına getirdik. 'Terörsüz Türkiye' süreciyle birlikte inşallah terör örgütü PKK sayfası da tamamıyla kapanmış olacak. Hem terör örgütü PKK hem de diğer hain terör örgütü olan FETÖ'nün ihanetleri sonucu şehadet mertebesine ulaşmış şehitlerimiz başta olmak üzere bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz."

Aktaş, devletin ve İçişleri Bakanlığının her zaman şehit yakınları ve gazilerin yanında olduğunu belirtti.

Vali Usta da Bingöl'de şehit aileleri ve gazilerle çok güçlü birliktelikler kurduklarını, Bingöl'ün devletine, milletine bağlı olduğunu, kentin bu topraklar için bedeller ödediğini kaydetti.

BİŞHAK Başkanı Vahap Baysal da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, devletin her zaman şehit ailelerinin ve gazilerin yanında olduğunu söyledi.

Şehit Bebek ve Çocuk Oyuncak Kütüphanesinin açılışı yapıldı

Aktaş, Ağaçeli köyündeki 100. Yıl İlkokulunda oluşturulan Şehit Bebek ve Çocuk Oyuncak Kütüphanesinin açılışına katıldı.

Çocuklarla sohbet eden Aktaş, kütüphanede incelemelerde bulundu ve kütüphaneye ismi verilen çocuk yaşta şehit olanların aileleriyle bir araya geldi.

Aktaş, bu kütüphaneye terör örgütü PKK'nın saldırılarında şehit olan 46 çocuğun isminin verildiğini söyledi.

Çok anlamlı bir açılışı gerçekleştirdiklerine işaret eden Aktaş, "Ümit ediyorum ki bu okulumuzdaki kütüphaneden istifade edecek yavrularımızın vatan ve millet bilinci, vatan aşkı ve şehadet bilinci her zaman her daim yaşayacaktır." diye konuştu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş'a ziyaretlerinde, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Vali yardımcıları Uğur Tutkan ve Fahri Onay ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulbari Aksoy da eşlik etti.

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel
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