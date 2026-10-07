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Yozgat'ta üzerlik bağı 60 liradan satılıyor, Karaca Un Pazarı esnafını tütsüledi

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Yozgat'ta üzerlik bağı 60 liradan satılıyor, Karaca Un Pazarı esnafını tütsüledi
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Yozgat'ta nazardan korunmak için kullanılan üzerlik bitkisi, toplanıp kurutulduktan sonra çarşı pazarda bağı 60 liradan satılıyor. Araştırmacı yazar Osman Karaca, alışverişlerin yeniden artması için üzerlikten tütsü yapıp Un Pazarı esnafının işyerlerini tütsüledi.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ta insanların nazardan korunmak amacıyla evinden eksik etmediği üzerlik bitkisi, eskisi kadar sık kullanılmasa da toplanıp kurutulduktan sonra çarşı pazarda bağı 60 liradan satılıyor. Araştırmacı yazar Osman Karaca, alışverişlerin yeniden artması için üzerlikten tütsü yaptı, Un Pazarı esnafının işyerlerini gezip, tütsüledi.

Yozgat'ta özellikle höyük ve tümülüslerin bulunduğu bölgelerde kendiliğinden yetişen üzerlik otu, vatandaşlar tarafından toplanıp, kurutularak nazardan korunmak amacıyla farklı biçimlerde kullanılıyor. Kimisi, üzerlik tanelerinden "zembil" adı verilen duvar süsleri yaparken, kimileri bu taneleri nazar değmemesi için evlerin giriş kapılarına asıyor. Tütsü olarak da kullanılan üzerlik, böceklerin uzaklaşması için de yakılabiliyor.

Üzerliğin bağı çarşı pazarda 60 liradan satılıyor.

Yozgat'ta arkadaşlarıyla birlikte üzerlik toplayan Bedia Çukurluöz, "Büyüklerimizden bize kalan bir gelenek. Nereden geldiğini bilmiyorum ama kötülüklerden, kem gözlerden korunmak, eve bereket getirmek, kötü nefisleri, kötülükleri göndermek için camları açıyorsun, evde yakıyorsun, üzerlik duanı yapıyorsun. Hafiflediğini hissediyorsun. Güzel bir günün geçtiğini düşünüyorsun. Evden kötülüklerin gittiğini düşünüyorsun. Manevi rahatlama" dedi.

Un Pazarı bölgesinde açtığı tezgahta çeşitli otantik eşyalar satan araştırmacı yazar Osman Karaca da "esnafın üzerindeki karabulutların kalkması umuduyla" üzerlikten tütsü yaptı. Hazırladığı tütsüyü işyerlerini gezerek tütsüleyen Karaca, üzerlik, tütsü ve nazar konusunda şunları söyledi:

"Üzerlik tarihler boyunca nazar tütsüsü olarak kullanılmıştır. Aynı zamanda Kral Anita Çekerek ilçesi civarında savaşıp, o bölgeyi ele geçirdiğinde der ki, 'Hepsinin üzerine özellik tohumu ektim'. O yüzden de Çekerek ilçesi civarında üzerlik çok fazladır. Üzerlik Türk kültüründe genelde nazar etkisini kırmak için tütsü olarak kullanılır. Biz de Yozgat'ın üzerindeki o ölü toprağını yok etmek için Yozgat esnaflarına tütsü vereceğiz. Ekonomimizin canlanması dileğiyle. Esnafımızın ticaretin bol rızıklı olması dileğiyle tütsü yapacağız."

Kaynak: ANKA
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