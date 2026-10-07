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Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi, savcılıkta ifade vermeye başladı

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Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi, savcılıkta ifade vermeye başladı
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Fon krizinde adı geçen eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın ifade işlemleri başladı. Kaya çifti, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında şüpheli sıfatıyla ifade veriyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin fon soruşturması sürüyor.

KAYA ÇİFTİ SAVCIYA İFADE VERİYOR

Soruşturma kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya ifadeye çağrıldı. İki isim adliyeye giderek savcının karşısına çıktı. Kaya çiftinin savcılık soruşturması başladı.

SPK DA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

Ayrıca SPK’nın, Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunmasının beklendiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında isimleri geçen ve hesapları dondurulan Kaya çifti, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) "gönüllü ödeme" imkânından faydalanmak üzere başvuruda bulunmuştu. Savcılığın yazışmalarına göre, 7 bankadaki 6 ayrı hesap için dilekçe veren çifte 5 Ekim 2026 tarihinde onay çıktı. Mal varlıklarındaki blokajın savcılık izniyle aşılmasının ardından Birleşik Fon Bankası'ndaki ilgili hesaba para iadesi gerçekleştirildi.

Soruşturma dosyasında yer alan iddiaların merkezinde ise Özata Denizcilik hisseleri bulunuyor. Dosyaya yansıyan suçlamalar şu şekilde:

Fatma Betül Sayan Kaya'nın, şirketten aldığı 63 milyon TL'lik hisseyi fon skandalı patlak vermeden kısa süre önce 1 milyar 300 milyon liraya sattığı öne sürülüyor.

Eşi İlyas Kaya'nın ise 2026 yılı başlarında hisse başı 55 liradan 150 bin adet hisse senedi aldığı ve bu hisseleri 4 bin 482 liradan sattığı; 99 milyon 687 bin lira yatırdığı Özata fonundan 826 milyon lira çektiği iddia ediliyor.

Çiftin bu işlemler sonucunda Özata fonundan toplam 2 milyar 200 milyon lira kazanç sağladığına yönelik iddiaların kamuoyuna yansımasının ardından Fatma Betül Sayan Kaya, 26 Eylül 2026 tarihinde AK Parti'deki görevlerinden istifa ettiğini duyurmuştu.

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Yorumlar (14)

Haber YorumlarıMehmet Sen:

Fon vurgunundan da çok daha önemli olan yüzaltmış dört milyon liranın kaynağından da bahsedecek mi??

Yorum Beğen5
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Haber YorumlarıBehlül Kaçar:

Ak Fatma yalnız değildir.

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Haber Yorumlarıferhat toraman:

gün gelecek hepniz hesap vereceksiniz

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Haber YorumlarıKerem Sevimli:

Sucsuzdur! Bunun uzerine yigmaya calisiyorlar, parti ici catisma

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Haber YorumlarıSam Fisher:

Yorumun tam nobellik. Tebrik ediyorum seni. Okuyupta bu kadar cahil kalınmaz ama. İnşallah türkiye de yaşamıyorsundur.

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Haber YorumlarıTarafsız yorum:

en uyguna alıp en yüksekten satışın nasıl olduğunun cevabını bekliyorum. vahiy artık inmediğine göre..

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Ilgilenmiyoruz

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