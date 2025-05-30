İç Anadolu için Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İç Anadolu'nun doğusu için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Sivas, Kayseri, Yozgat'ın doğusu, Kırşehir ve Nevşehir'de yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.