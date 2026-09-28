İbn Haldun Üniversitesinin 2026-2027 akademik yılı Başakşehir'de açıldı

İbn Haldun Üniversitesinin (İHÜ) 2026-2027 akademik yılının açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

İHÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz, Başakşehir yerleşkesindeki törende yaptığı konuşmada, zenginliğin en büyük ölçüsünün eğitilmiş insan enerjisi olduğunu söyledi.

Bununla ilgili değerlendirmelerin olduğunu belirten Gündüz, "İlköğretim bir öğrenciyi yüzde 140 verimli hale getiriyor. Lise bu verimliliği yüzde 700'e, üniversite yüzde 1200'e çıkarıyor. Bizim üniversitemiz bu verimliliği inşallah yüzde 2 bin 500'lere çıkaracak ama burada gayret sizlere düşüyor." dedi.

Prof. Dr. Gündüz, öğrencilerin dünden daha ileride olma azim ve kararıyla hedefine sağlam adımlarla yürümeyi öğrenmesi gerektiğini dile getirdi.

İlmin geçip bakmak için öğrenilmeyeceğine dikkati çeken Gündüz, "Bana göre esas alim bilerek konuşan adam, bilerek adımını atan adam, bilerek bakan adamdır. Her şeye bilerek bakan, hayatını bilerek yaşayan adama 'alim' denir. Yoksa bugün Google hepimizden daha fazla alimdir. Her şeyi biliyor, bilmediği bir şey yok. Dolayısıyla kendinizi çok iyi yetiştirmenin yoluna bakın. Her gün dünden daha ileri olun, kendinizi geliştirin." diye konuştu.

"Geride bıraktığımız 10 yılda çok ciddi mesafeler aldık"

İHÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Necmeddin Bilal Erdoğan, yeni eğitim öğretim yılının başlamasının yılın en heyecanlı dönemi olduğunu söyledi.

Bu hafta üniversitelerin yavaş yavaş derslere başladığına şahitlik ettiklerini anlatan Erdoğan, "Bizim en mutlu düğün günlerimiz bugünler. Onun için gerçekten heyecanlıyız. İbn Haldun Üniversitesi olarak geride bıraktığımız 10 yılda hamdolsun çok ciddi mesafeler aldık, çok sağlık temeller üzerinde üniversitemizi inşa etmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, üniversitelerin kısa zamanda mucizeler yaratacak bir kurum olmadığının farkında olduklarını belirtti.

Mütevelli heyeti olarak aslında bir çınar ekmeye ve onu büyütmeye çalıştıklarına dikkati çeken Erdoğan, "Büyükler demişler ki 'Çınar ekenler çınarın gölgesinde oturamazlar.' Çünkü çok daha fazla sabır gerekir. Onun belki çocukları, torunları ancak o çınardan o şekilde istifade edebilirler. Biz İbn Haldun Üniversitesimizi böyle görüyoruz. Dünyanın böyle bir üniversiteye, böyle bir kuruma ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Bu çağda yaşanılan zorlukları fikri düzeyinde ele alacak en parlak dimalara ihtiyacın olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bugün ülkemizde en parlak dimalar dediğimiz zaman akla mühendislik ve tıp kariyerlerini tercih eden kardeşlerimiz geliyor. Ama biz, sosyal bilimlerde de çok parlak sizler gibi gençlerin dünyanın meseleleriyle dertlenmesini, bunlar etrafında sistematik, disiplinli, sabırlı bir şekilde mefkure peşinde üretmesini, çalışmasını arzu ediyoruz. Onun için dünyanın ihtiyacı olan bu güzide kurumun başarısına ulaşması, hedeflerine ulaşması için sabırla ter döken, gayret eden, saatlerini kütüphanelerde, masa başında dersliklerde geçiren öncelikle değerli akademisyen kadromuza, hocalarınıza ve siz öğrencilerimize tekraren teşekkür ediyoruz."

"Sosyal bilimlerin aslında önemi çok daha artıyor"

İHÜ Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan ise üniversitenin sosyal bilimler alanında mükemmeliyet merkezi olduğunu ifade etti.

Kaliteli, geleceğe ümitle bakan, geleceği inşa eden üniversite olma konusunda emin adımlarla ilerlemeye devam ettiklerini belirten Arkan, "Etrafımızda savaşların, krizlerin, enerji güvenliğinin ortadan kalktığı, göçlerin yoğun bir şekilde yaşandığı bir dünyaya doğru gidiyoruz. Burada sosyal bilimlerin aslında önemi çok daha artıyor. Her şeyden önce içinde yaşadığımız dünyayı en iyi şekilde anlayıp, buradaki krizlerin iyi bir şekilde görüp buna dair çözüm önerilerini hem krizin tespitini hem de çözüm önerilerini getirmek zorundayız." diye konuştu.

Prof. Dr. Arkan, dünyanın kompleks sorunlarını çözebilmek için çok disiplinli şekilde çalışmak durumunda olduklarının altını çizerek, "Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler'de yapmış olduğu konuşmasında söylediği gibi değişen bir dünya düzeniyle karşı karşıyayız. Var olan düzen ihtiyaçlarımızı karşılamıyor. Cumhurbaşkanımızın çok veciz bir şekilde 5 sene önce söylediği gibi 'Dünya beşten büyük.' Sadece beşin menfaatlerinin hedeflendiği bir dünyadan bahsetmek mümkün değil." ifadelerine yer verdi.

İsrail'in yaklaşık 2 senedir Gazze'de sürdürdüğü zulümlerin Batı Şeria'da devam ettiğine dikkati çeken Arkan, Türkiye'nin coğrafi temelli olarak birlik, işleyen akıllar ve kurumlar inşa edebilmenin önemini kaydetti.

Prof. Dr. Arkan, "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi 'Terörsüz Türkiye' meselesi ülkemizin en önemli meselelerinden bir tanesidir. Her şeyden önce en önemli mesele güvendir." dedi.

"Öğrenme, keşfetme ve kendini inşa etme yolculuğunun başlangıcı"

Malezya Yükseköğretim Bakanı Zambry ABD Kadir de üniversitelerin yalnızca binalarla, laboratuvarlarla, sıralamalarla ya da sayılarla inşa edilmeyeceğini söyledi.

Üniversitelerin fikirlerle de inşa edileceğini belirten Kadir, "Yeni akademik yıl, öğrencilerimiz için öğrenme, keşfetme ve kendini inşa etme yolculuğunun başlangıcı ya da devamıdır. Akademisyenlerimiz için ise öğretme, rehberlik etme, araştırma yapma, yenilik üretme ve katkı sunma döngüsünün yeni bir safhasıdır." diye konuştu.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın tarafından "Üniversitelerin Araştırma Kapasitesinin Geliştirilmesi ve TÜBİTAK" konulu açılış dersi yapıldı.

Törene, İstanbul Vali Yardımcısı Avni Kula, Başakşehir Kaymakamı Cemil Özgür Öneği, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, bazı akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Salondaki bazı akademisyenlerin boyunlarına Filistin kefiyesi taktıkları görüldü.

Kaynak: AA