Haberler

İbi: Uzay Görevi Filminin Galası Ankara'da Gerçekleşti

İbi: Uzay Görevi Filminin Galası Ankara'da Gerçekleşti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ortak yapımı 'İbi: Uzay Görevi' filminin galası, Ankara'da düzenlendi. Galaya çocuklar ve aileleri katıldı. Filmin 28 Kasım'da tüm Türkiye'de gösterime gireceği açıklandı.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ortak yapımı, "İbi: Uzay Görevi" filminin galası düzenlendi.

Ankara'da bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen galaya, çok sayıda davetli ile çocuklar ve aileleri katıldı.

AA muhabirine konuşan TRT Sinema Müdürü Faruk Güven, filmin birincisinin "İbi: Doğu Ekspresi'nin Gizemi" olduğunu anımsatarak, İbi'nin özel bir macerayla tekrar sinemalarda olduğunu söyledi.

TRT ortak yapımlarının bu yılki altıncı animasyon filminin "İbi" olduğunu belirten Güven, "Hem çocuklarımızın pedagojik açıdan uygun içerikle buluşması hem de eğlenceli ve keyifli vakit geçirmeleri için tüm çocuklarımızı sinema salonlarına davet ediyoruz." dedi.

2.5D animasyon tekniğiyle hazırlandı

Filmin senaristi ve yönetmeni Sinan Ölmez de TRT Çocuk ekranlarında gösterilen İbi çizgi dizisinin iki boyutlu bir yapım olduğunu belirterek, "Biz, İbi: Uzay Görevi'ni, Türkiye'de ilk defa kullanılan özel bir animasyon tekniği olan 2.5D animasyon tekniğiyle hazırladık." diye konuştu.

Filmin içeriğinden bahseden Ölmez, İbi ve arkadaşlarının uzayda geçirdikleri bir kaza sonucu bilinmeyen galaksiye sürüklendiklerini ve iki uzay ırkının başlamak üzere olan savaşını durdurmaya çalıştıklarını belirtti.

Filmin yapımcısı Özgür Karaca ise İbi'nin televizyonda çocuklar tarafından beğenilen ve zevkle izlenen bir çizgi dizi olduğunu dile getirdi.

Filmin, sadece sinemalarda izlenebileceğini belirten Karaca, "Türkiye'nin her yerinde çocuklarımız, İbi ile bu filmde tekrar buluşacak." ifadesini kullandı.

"İbi: Uzay Görevi", 28 Kasım'da tüm Türkiye'de gösterime girecek.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
Beyaz Saray yakınlarında ulusal muhafız askerlerine silahlı saldırı

Beyaz Saray yakınlarında silahlı saldırı! Yaralı askerler var
Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 3 kardeşten 1'i öldü

Yedikleri yemekten sonra abla öldü, kardeşlerin durumu ağır
Hong Kong'daki yangında can kaybı korkunç boyutlarda! Yüzlerce kişi kayıp

Gökdelendeki yangında can kaybı korkunç boyutta! Yüzlerce kişi kayıp
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nostradamus'un her biri tüyler ürperten 2026 kehanetleri ortaya çıktı

Nostradamus'un her biri tüyler ürperten 2026 kehanetleri ortaya çıktı
5 gollü nefes kesen maç! Kopenhag Devler Ligi'nde ilk kez kazandı

İşte Şampiyonlar Ligi bu! 5 gollü nefes kesen heyecan
Kayseri’de sokak ortasında tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti

Genç kadın, sevgilisi tarafından vahşice katledildi
Genç öğretmenin atandığı ili öğrenince verdiği tepkiye bakın

Genç öğretmenin atandığı ili öğrenince verdiği tepkiye bakın
Nostradamus'un her biri tüyler ürperten 2026 kehanetleri ortaya çıktı

Nostradamus'un her biri tüyler ürperten 2026 kehanetleri ortaya çıktı
Öğretmen ve velileri kovan kafe sahibinden skandal sözler

Öğretmen ve velileri kovdu, pişkinliği pes dedirtti
Böcek ailesinin ölümüne ilişkin soruşturmada 4 tahliye

Böcek ailesini hayattan koparan faciada mahkemeden yeni karar
Adeta can pazarı! Alacağını tahsil edemeyince binayı ateşe verdi

Parasını alamayan işçinin intikamı fena oldu
IBAN ile para transferinde yeni dönem: Bunu yapmayanın işlemi kabul edilmeyecek

IBAN ile transferde yeni dönem: Bunu yapmayan para gönderemeyecek
Sinan Engin'den derbi için çok konuşulacak iddia: Kaybederlerse bayraklar yarıya iner

Derbi için çok konuşulacak iddia: Kaybederse bayraklar yarıya iner
50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor

50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor
Kripto çöküşü Trump ailesini vurdu: Servetlerinden 1 milyar dolar silindi

Trump'ı yıkan haber! Tam 1 milyar dolar kaybetti
MHP ve BBP arasında 'İmralı' krizi

MHP ve BBP arasında büyük kriz! Mustafa Destici resti çekti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.