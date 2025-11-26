İbi: Uzay Görevi Filminin Galası Ankara'da Gerçekleşti

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ortak yapımı, "İbi: Uzay Görevi" filminin galası düzenlendi.

Ankara'da bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen galaya, çok sayıda davetli ile çocuklar ve aileleri katıldı.

AA muhabirine konuşan TRT Sinema Müdürü Faruk Güven, filmin birincisinin "İbi: Doğu Ekspresi'nin Gizemi" olduğunu anımsatarak, İbi'nin özel bir macerayla tekrar sinemalarda olduğunu söyledi.

TRT ortak yapımlarının bu yılki altıncı animasyon filminin "İbi" olduğunu belirten Güven, "Hem çocuklarımızın pedagojik açıdan uygun içerikle buluşması hem de eğlenceli ve keyifli vakit geçirmeleri için tüm çocuklarımızı sinema salonlarına davet ediyoruz." dedi.

2.5D animasyon tekniğiyle hazırlandı

Filmin senaristi ve yönetmeni Sinan Ölmez de TRT Çocuk ekranlarında gösterilen İbi çizgi dizisinin iki boyutlu bir yapım olduğunu belirterek, "Biz, İbi: Uzay Görevi'ni, Türkiye'de ilk defa kullanılan özel bir animasyon tekniği olan 2.5D animasyon tekniğiyle hazırladık." diye konuştu.

Filmin içeriğinden bahseden Ölmez, İbi ve arkadaşlarının uzayda geçirdikleri bir kaza sonucu bilinmeyen galaksiye sürüklendiklerini ve iki uzay ırkının başlamak üzere olan savaşını durdurmaya çalıştıklarını belirtti.

Filmin yapımcısı Özgür Karaca ise İbi'nin televizyonda çocuklar tarafından beğenilen ve zevkle izlenen bir çizgi dizi olduğunu dile getirdi.

Filmin, sadece sinemalarda izlenebileceğini belirten Karaca, "Türkiye'nin her yerinde çocuklarımız, İbi ile bu filmde tekrar buluşacak." ifadesini kullandı.

"İbi: Uzay Görevi", 28 Kasım'da tüm Türkiye'de gösterime girecek.