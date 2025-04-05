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İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında hakkında gözaltı kararı verilen Kaan Ketenci KKTC'de yakalandı

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında hakkında gözaltı kararı verilen Kaan Ketenci KKTC'de yakalandı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Kaan Ketenci, KKTC'de yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖZALTI KARARI VERİLEN İSİM KKTC'DE YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ve firari konumda olan reklam şirketi sahibi şüpheli Kaan Ketenci'nin KKTC'de olduğunu tespit etti.

İSTANBUL'A GETİRİLDİ

Şüpheli, KKTC'de bulunan KOM Başkanlığı irtibat görevlisi ve Kıbrıs Polis Teşkilatının ortak çalışmalarıyla yakalanarak İstanbul'a getirildi. Ketenci, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında 18 Mart'ta Ekrem İmamoğlu ve 99 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Yolsuzluk soruşturmasında İmamoğlu ile birlikte 48 tutuklanırken terör soruşturmasından 3 kişi tutuklanmış, 41 için adli kontrol kararı verilmişti..

Kaynak: AA / Güncel
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıSüleyman kor:

devletlen kimse bilek güreştiremez herkes haddini bilecek aranıyorsan teslim olacaksın

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Haber Yorumlarıq96x4fp7j7:

Küçük turp yakalanmış , Büyüğü merak ediyorum.

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Haber YorumlarıGürsel:

Türkiye cumhuriyeti devleti çok büyük bir devlettir her türlü çetenin ve suçun üstesinden gelecek güçlü bir iradeye sahiptir.

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Haber YorumlarıLeven Ergün:

AYAKKABI KUTUSU DEYİNCE AKLA...HEMEN ONUN ADI GELİR AKP AKP AKP AKP

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Haber YorumlarıSamarpan Bhav:

Bence herkes ömründe 1 kere LSD almalı hahahha şu an uçuyorum

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