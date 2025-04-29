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İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 30 kişi için tutuklama talebi

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 30 kişi için tutuklama talebi
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Haberler
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İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasındaki 2. dalga operasyonunda gözaltına alınan 48 kişinin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 30'u tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 18 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 30 kişi tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İBB'YE YÖNELİK YOLSUZLUK SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 30 kişi için tutuklama talebi

30 ŞÜPHELİ İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ

Emniyetteki işlemleri sonrası Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerin savcılıktaki ifadeleri tamamlandı. Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunda görevli 17 savcı tarafından ifadeleri alınan 30 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 18 kişi ise adli kontrol talebiyle serbest kaldı.

İMAMOĞLU'NUN EN YAKINDAKİ İSİMLER İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ

Tutuklanması istenenler arasında İBB İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Ramazan Gülten, İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa ve Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun, Dilek İmamoğlu'nun abisi Cevat Kaya'nın da yer aldığı öğrenildi.

ADLİ KONTROL TALEP EDİLEN İSİMLER

  • Mustafa Kemal Özcengiz
  • Onur Can Tekbaş
  • Faik Özberk
  • Dursun Balcıoğlu
  • Can Akın Çağlar
  • Turan Aydoğan
  • Hülya Kırlıkova
  • Oya Özınan
  • Mehmet Şahin
  • Serap Öbekçi
  • Meral Çakır
  • Turgut Tuncay Özbilgin
  • Murat Yazıcı
  • Mehmet Çakılcıoğlu
  • İhsan Yılmaz
  • Arif Gürkan Alpay
  • Kadriye Kasapoğlu
  • Erhan Şimşek

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 30 kişi için tutuklama talebi

SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 53 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verilmişti.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 30 kişi için tutuklama talebi

Bunun üzerine Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul, Ankara ve Tekirdağ'da 26 Nisan'da düzenlenen operasyonda 47 zanlı gözaltına alınmıştı. Ekiplerce yürütülen çalışmalarda 5 kişi daha gözaltına alınmış, gözaltı sayısı 52'ye ulaşmıştı.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 30 kişi için tutuklama talebi

4 ŞÜPHELİ DÜN ADLİYEYE GETİRİLMİŞTİ

Bu arada, soruşturma kapsamında yakalanan ve gözaltı süresi dolan 4 şüpheli, dün adliyeye sevk edilmişti. Adliyede ifadeleri alınan şüpheliler, "ev hapsi"ni içeren adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılmıştı.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 30 kişi için tutuklama talebi

Hakimlik, 4 şüpheli hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza atma" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırmıştı.

Kaynak: AA / Turan Yiğittekin - Güncel
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Yorumlar (14)

Haber YorumlarıBidüşün:

Özgür özel başta olmak üzere chp içindeki bütün yöbetim kademesi tasfiye edilmeli, Atatürkçü ulusalcı chp liler partinin başına geçmeli, Atanın partisine sürülen bu kara leke ancak böyle temizlenir

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Haber YorumlarıFurkan inci:

Allah haram yiyenleri kahru perişan etsin

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Haber YorumlarıAli Tokgöz:

Herşey güzel olacak deme ile güzel olmuyomuş demekki.İcraat lazımmış.

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Haber YorumlarıCHP Savar:

ov yee

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Haber Yorumlarıqc9r7w8qyc:

Güzel Ülkem keşke bu adalet paraları sıfırla diyenler için de tecelli etseydi ayakkabı kutularından çıkan paralarda da tecelli etseydi yolsuzluk yapan bakanlar teker teker yargılansaydı Melih Gökçek teker teker yargılansaydı o zaman bu ülkede adalet olduğuna inanırdım maalesef yine yanıltmadı ilk seçimde gideceksiniz

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Haber YorumlarıNihat Coktas:

yolsuzluk diyince akp rakip tanımam bu tutuklaların siyasi olduğunu herkes biliyor bir ülkücü olarak akp nin hangirakibi güçlü ise oylar ona

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Haber YorumlarıBidüşün:

Özel bey chp resmen iç hesaplaşmanın kurbanı olmak üzere kumpası kuranlar sırtına başını dayadıkların, derhal istifa et, yoksa partideki foseptik yapılaşmanın içinde chp boğulup gidecek

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Haber YorumlarıSelçuk:

chp'li değilim kim haram uediyee devletin parasını zimmetine gecirdiyse cezasını çeksin ama bu ülkede sadece CHP'li belediyelerdemi oluyor arkadaş bunlar ? bir tane akp belediyeye operasyon haberi görmedim ben çarşaf çarşaf basın gunlerce haberini yapmadı varsada gören varsa söylesin.. işte bu yüzden güven kalmadı iktidara böyle olmaz parti ayırt etmiyeceksiniz kardeşim kim yiyorsa haram çarşaf çarşaf İmamoğlu gibi yayinlacaksniz televizyonlarda

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Haber YorumlarıSelim Demir:

bu neki turpun büyüğü heybede cehapeye kayyum atanacak çok yakında

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Haber YorumlarıAdil ASLAN:

Turp o kadar büyük ki bir türlü torbadan çıkamıyor daha maalesef......

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