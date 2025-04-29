İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 30 kişi için tutuklama talebi

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 30 kişi tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İBB'YE YÖNELİK YOLSUZLUK SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

30 ŞÜPHELİ İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ

Emniyetteki işlemleri sonrası Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerin savcılıktaki ifadeleri tamamlandı. Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunda görevli 17 savcı tarafından ifadeleri alınan 30 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 18 kişi ise adli kontrol talebiyle serbest kaldı.

İMAMOĞLU'NUN EN YAKINDAKİ İSİMLER İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ

Tutuklanması istenenler arasında İBB İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Ramazan Gülten, İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa ve Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun, Dilek İmamoğlu'nun abisi Cevat Kaya'nın da yer aldığı öğrenildi.

ADLİ KONTROL TALEP EDİLEN İSİMLER

Mustafa Kemal Özcengiz

Onur Can Tekbaş

Faik Özberk

Dursun Balcıoğlu

Can Akın Çağlar

Turan Aydoğan

Hülya Kırlıkova

Oya Özınan

Mehmet Şahin

Serap Öbekçi

Meral Çakır

Turgut Tuncay Özbilgin

Murat Yazıcı

Mehmet Çakılcıoğlu

İhsan Yılmaz

Arif Gürkan Alpay

Kadriye Kasapoğlu

Erhan Şimşek

SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 53 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verilmişti.

Bunun üzerine Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul, Ankara ve Tekirdağ'da 26 Nisan'da düzenlenen operasyonda 47 zanlı gözaltına alınmıştı. Ekiplerce yürütülen çalışmalarda 5 kişi daha gözaltına alınmış, gözaltı sayısı 52'ye ulaşmıştı.

4 ŞÜPHELİ DÜN ADLİYEYE GETİRİLMİŞTİ

Bu arada, soruşturma kapsamında yakalanan ve gözaltı süresi dolan 4 şüpheli, dün adliyeye sevk edilmişti. Adliyede ifadeleri alınan şüpheliler, "ev hapsi"ni içeren adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılmıştı.

Hakimlik, 4 şüpheli hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza atma" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırmıştı.