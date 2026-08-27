İmamoğlu Davasında 71. Duruşma: 414 Sanık Hakim Karşısında

İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında, aralarında görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 53'ü tutuklu 414 sanık, 71'inci duruşmada hakim karşısına çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen 'Yolsuzluk' soruşturması tamamlanarak 11 Kasım 2025 tarihinde 3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede 'Örgüt lideri' olarak adı geçen Ekrem İmamoğlu'nun; 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Rüşvet', 'Suç gelirlerinin aklanması', 'Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık', 'Kişisel verilerin kaydedilmesi', 'Kişisel verileri ele geçirme ve yayma', 'Suç delillerini gizleme', 'Haberleşmenin engellenmesi', 'Kamu malına zarar verme', 'Rüşvet alma', 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma', 'İrtikap', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'İhaleye fesat karıştırma', 'Çevrenin kasten kirletilmesi', 'Vergi usul kanununa muhalefet', 'Orman kanununa muhalefet' ve 'Maden kanununa muhalefet' suçlarını işlediği iddia edildi. İmamoğlu'nun 142 eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

'İNŞAAT DEFALARCA DENETLENMİŞTİR'

Tutuksuz sanık Adnan Çebi savunmasında, "Makyol A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı'yım. İddianamede bahsedilen yapılarla hiçbir ilgim ve bağım bulunmamaktadır. Kreş projesi üzerinden örgütsel finansman amacı güdüldüğü iddiası doğru değildir. Ayrıca herhangi bir somut delil olmaksızın, işletmesini uluslararası bir firmanın yaptığı, tabiri caizse kiraya verdiğim ve sadece mal sahibi olduğum otel binası üzerinden zorlama varsayımlarla şahsımın ve ülkemizin küresel markası Makyol'un ticari itibarını zedeleyen bu asılsız isnatları kesinlikle reddediyorum. Makyol İnşaat, bahsi geçen kreş inşaatı sürecini ticari teamüllere uygun bir şekilde yönetmiştir. Makyol İnşaat'ın kreşi yapan Asoy firması ile çalışmaya başlaması çok uzun yıllar öncesine dayanmakta olup, AK Partili Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu'nun Esenyurt Belediye Başkanlığı dönemine rastlamaktadır. Makyol Santral Sitesi projelerinin inşaat faaliyetleri için piyasadaki birçok şirketten teklif istenmiştir. En avantajlı teklifi Asoy İnşaat firması sunmuştur. Bu şekilde ilgili firma ile çalışılmaya başlanmıştır. Asoy İnşaat firmasına yapılan ödemeler, inşaatın ilerleme aşamalarına göre hak ediş mantığıyla yapılan ödemelerden ibarettir. İnşaat süresi, yapım aşamaları, firmanın yetkili personeli Kemal Şah İsmailoğlu tarafından defalarca denetlenmiş ve ödemeler kendisinin verdiği onay sonucunda gerçekleştirilmiştir. Bu ödemelerin tarihleriyle kreş inşaatının ilerleme süreçleri birebir örtüşmektedir" dedi.

'EKREM BEY'İN YER ALDIĞI HİÇBİR TOPLANTIYA KATILMADIM'

Çebi, savunmasının devamında, "Makyol İnşaat olarak, Ekrem İmamoğlu döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden kesinlikle hiçbir iş almadık. Hatta İmamoğlu Belediye Başkanı seçildikten sonra, Kadir Topbaş döneminde alınan yaklaşık 1,5 milyar dolar değerindeki 2 adet işi de Cumhurbaşkanlığı kamu sözleşmelerinin devir ve tasfiye kararnamesi hükümleri uyarınca doğan haklarımız doğrultusunda tasfiye ettik. Kesinlikle otelde gerçekleştirilen, Ekrem Bey'in yer aldığı hiçbir toplantı ve görüşmeye katılmadım. Görüşmelere katılanların birçoğunu hayatımda hiç görmedim. Dolayısıyla bu toplantıların organizatörü asla değilim. Bir diğer konu ise kameraların bantlanması konusudur. Her ne kadar daha önce güvenlik prosedüründen de oteli işleten ve yöneten firmanın sorumlu olduğunu ifade etmiş olsam da bu konu hakkında biraz daha açıklama yapmak istiyorum. Dosya kapsamında yer alan ifadelerin tamamında görüleceği üzere kameraların bantlanmasının İBB koruma personelinin rutin bir uygulaması olduğu, Le Méridien Otel'e özel olmadığı ve bu konuda benim bir talimatımın olmadığı açıkça ortadadır" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı