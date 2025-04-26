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İBB'ye yönelik yeni operasyon! İSKİ Genel Müdürü dahil 47 üst düzey isim gözaltında

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İBB'ye yönelik İmamoğlu'nun tutuklandığı operasyonun ardından yeni bir yolsuzluk operasyonu başlatıldı. İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa dahil 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İSKİ Genel Müdürü Şafak Basa, İBB Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Alpay dahil 47 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen 'terör' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında 19 Mart'ta gözaltına alınan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkan adayı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart'ta tutuklanmıştı. İmamoğlu, İBB'ye yönelik olarak "yolsuzluk" suçlamasından yürütülen soruşturma kapsamında, "ihaleye fesat, kişisel verileri kaydetme, rüşvet ve örgüt kurma" iddialarıyla tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilmişti. Bugün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga yolsuzluk operasyonu başladı. İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa'nın da aralarında bulunduğu 53 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN GÖZALTI KARARI

Hakkında gözaltı kararı çıkarılan isimler arasında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen, İBB İmar Müdürü Ramazan Gülten, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Vekili Ramazan Gültekin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun özel kalemi Kadriye Kasapoğlu ve Medya A.Ş. Yöneticisi Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun'un da yer aldığı öğrenildi. Eski CHP milletvekili Turan Aydoğan gözaltına alındı.

47 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Toplam 53 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde İstanbul'da çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar düzenledi. Bu baskınlarda 53 şüpheliden 47'si yakalanırken, kalan şüphelilerin yakalanması için operasyon devam ediyor.

İŞTE İSİM İSİM GÖZALTINA ALINANLAR

  • Zeynep Ayten
  • Gözdem Ongun
  • Turan Aydoğan
  • Şafak Başa
  • Adem Şanlısoy
  • Elçin Karaoğlu
  • Mehmet Şahin
  • Onur Soytürk
  • Erdinç Çolak
  • Onur Aldı
  • Hakan Karaköse
  • Meral Çakır
  • Dursun Balcıoğlu
  • Kadriye Kasapoğlu
  • Mete Mağden
  • Cevat Kaya
  • Rasim Kaya
  • Melih Geçek
  • Naim Erol Özgüner
  • Yakup Öner
  • Ali Rıza Akyüz
  • Çağlar Türkmen
  • Turgut Tuncay Önbilgin
  • Arif Gürkan Alpay
  • Murat Yazıcı
  • Mehmet Çakılcıoğlu
  • Serap Öbekci
  • İhsan Yılmaz
  • Ali Ayçiçek
  • Fatih Özçelik
  • Begüm Çelikdelen
  • Engin Ulusoy
  • Murat Selvi
  • Nurten Uğursoy
  • Ramazan Gülten
  • Hülya Kırlıkova
  • Yeşim Özay
  • Oya Özinan
  • Mustafa Kemal Özcengiz
  • Onur Can Tekbaş
  • Hakan Aplak
  • Faik Özberk
  • Gökhan Köseoğlu
  • Metin Bal
  • Nazan Başelli

MALİ ŞUBEDE İFADELERİ ALINACAK

Gözaltına alınan 47 şüphelinin sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüleceği öğrenildi.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

"Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında; 19.03.2025 tarihinde yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde 101 şüpheli şahıs hakkında işlem tesis edilmiştir. Operasyon sonrası devam eden çalışmalarda tespit edilen 53 şüpheli hakkında 26.04.2025 tarihinde İstanbul, Ankara ve Tekirdağ illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda 47 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, firari 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Ev ve işyerlerinde de aramalar sürmektedir."

CHP'DEN OPERASYONA TEPKİ

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, bu sabah İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik büyük bir operasyonu daha yapıldığını belirterek, ''İBB fiilen çalışamaz hale getiriliyor'' dedi.

Gökhan Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Dün avukatlara, bugün bürokratlara.. İBB Özel Kalem Müdürü, yeni ve eski genel sekreter yardımcıları, grup başkanları, genel müdürler, genel müdür yardımcıları, daire başkanlarından oluşan geniş bir gözaltı listesi var. İBB fiilen çalışamaz hale getiriliyor'' ifadesini kullandı.

İLK OPERASYONDA 54 KİŞİ KUTUKLANMIŞTI

İBB'ye yönelik ilk dalga operasyon 19 Mart'ta yapılmış, görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 94 şüpheli gözaltına alınmış ve bunlardan 54'ü tutuklanmıştı.

İBB'ye yönelik yeni operasyon! İSKİ Genel Müdürü dahil 47 üst düzey isim gözaltında
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Güncel
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Yorumlar (52)

Haber Yorumlarıqc9r7w8qyc:

Melih Gökçek Ankara’ya parsel parsel sattı bir kere ifadeye bile çağırmadın İlk seçimde gideceksiniz

Yorum Beğen317
Yorum Beğenme302
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Haber YorumlarıVEFA:

Yobaz düzen ülkenin üzerine adeta bir kara basan gibi çöktü. Karanlığın en derin olduğu an güneşin doğmasına en yakın zamandır. Ne yaparsanız yapın GİDECEKSİNİZ VE HESABI SORULACAK!!!

Yorum Beğen230
Yorum Beğenme262
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Haber YorumlarıVATAN BOZKURTLAR:

Bunların ben A.Ç. Chp bu ülke için beka sorunudur .

Yorum Beğen241
Yorum Beğenme210
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Haber Yorumlarıqc9r7w8qyc:

keşke bu hassasiyeti bakanların evinden rüşvetler çıktığında da gösterebilseydin

Yorum Beğen285
Yorum Beğenme120
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Haber YorumlarıMehmet demir:

Devletin 34 savcısı 10 hakimi 100 lerce adalet çalışanı binlerce polisi bu ülkenin evladıdır. Bunlara inanmayan para kulelerine inanmayan otel odalarına gözüyle görmesine rağmen inanmayan aklını kontrol ettirsin

Yorum Beğen213
Yorum Beğenme105
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Haber Yorumlarıbiracayipadam:

İnanan değnekler varmı acaba artık bu senaryolara...

Yorum Beğen105
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Haber YorumlarıAyhan erdem:

Adaletınız vicdanınızvatsin hiçmi bir cuma dahi namazamı gitmedınız

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

hırsızlık yolsuzluk yapan savunulmaz zaten şerefli haysiyetli biri devletin milletin yetimin malını çalıp çırpıp eşe dosta yandaşa peşkeş çekmez böyle haramilere bilerek arka çıkmaz ama lakin bu yolsuzluk ve hırsızlıklar bir muhaliflerdemi oluyor adam çalıştığı kuruma usülsüz dezenfektan satıyor madalyatkıp yolluyorlar eskiden haliçin yanından geçerken kokudan geçilmezdi şimdi her yer kokuyor

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Sokağa, sokağa. Başka türlü olmaz haydi Özgür Bey. Biraz daha gayret. Suçunuz her geçen gün artıyor maaşallah. Meydanı boş bulmuş gibisiniz ama bu insanlar size güvenmiyor. CHP bu değil diyor herkes. Çocuk gibi bağırıp çağırıyorsunuz! Işiniz bitti. Her şey çok güzel oluyor. Buna ben de inandım artık. Yeni uyanan bir Türkiye sabahından selam olsun herkese.

Yorum Beğen59
Yorum Beğenme71
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Haber Yorumlarıaykut333:

sonra diyorlarki neden deprem oluyor pehh

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