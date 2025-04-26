İBB'ye yönelik yeni operasyon! İSKİ Genel Müdürü dahil 47 üst düzey isim gözaltında

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen 'terör' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında 19 Mart'ta gözaltına alınan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkan adayı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart'ta tutuklanmıştı. İmamoğlu, İBB'ye yönelik olarak "yolsuzluk" suçlamasından yürütülen soruşturma kapsamında, "ihaleye fesat, kişisel verileri kaydetme, rüşvet ve örgüt kurma" iddialarıyla tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilmişti. Bugün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga yolsuzluk operasyonu başladı. İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa'nın da aralarında bulunduğu 53 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN GÖZALTI KARARI

Hakkında gözaltı kararı çıkarılan isimler arasında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen, İBB İmar Müdürü Ramazan Gülten, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Vekili Ramazan Gültekin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun özel kalemi Kadriye Kasapoğlu ve Medya A.Ş. Yöneticisi Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun'un da yer aldığı öğrenildi. Eski CHP milletvekili Turan Aydoğan gözaltına alındı.

47 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Toplam 53 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde İstanbul'da çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar düzenledi. Bu baskınlarda 53 şüpheliden 47'si yakalanırken, kalan şüphelilerin yakalanması için operasyon devam ediyor.

İŞTE İSİM İSİM GÖZALTINA ALINANLAR

Zeynep Ayten

Gözdem Ongun

Turan Aydoğan

Şafak Başa

Adem Şanlısoy

Elçin Karaoğlu

Mehmet Şahin

Onur Soytürk

Erdinç Çolak

Onur Aldı

Hakan Karaköse

Meral Çakır

Dursun Balcıoğlu

Kadriye Kasapoğlu

Mete Mağden

Cevat Kaya

Rasim Kaya

Melih Geçek

Naim Erol Özgüner

Yakup Öner

Ali Rıza Akyüz

Çağlar Türkmen

Turgut Tuncay Önbilgin

Arif Gürkan Alpay

Murat Yazıcı

Mehmet Çakılcıoğlu

Serap Öbekci

İhsan Yılmaz

Ali Ayçiçek

Fatih Özçelik

Begüm Çelikdelen

Engin Ulusoy

Murat Selvi

Nurten Uğursoy

Ramazan Gülten

Hülya Kırlıkova

Yeşim Özay

Oya Özinan

Mustafa Kemal Özcengiz

Onur Can Tekbaş

Hakan Aplak

Faik Özberk

Gökhan Köseoğlu

Metin Bal

Nazan Başelli

MALİ ŞUBEDE İFADELERİ ALINACAK

Gözaltına alınan 47 şüphelinin sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüleceği öğrenildi.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

"Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında; 19.03.2025 tarihinde yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde 101 şüpheli şahıs hakkında işlem tesis edilmiştir. Operasyon sonrası devam eden çalışmalarda tespit edilen 53 şüpheli hakkında 26.04.2025 tarihinde İstanbul, Ankara ve Tekirdağ illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda 47 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, firari 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Ev ve işyerlerinde de aramalar sürmektedir."

CHP'DEN OPERASYONA TEPKİ

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, bu sabah İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik büyük bir operasyonu daha yapıldığını belirterek, ''İBB fiilen çalışamaz hale getiriliyor'' dedi.

Gökhan Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Dün avukatlara, bugün bürokratlara.. İBB Özel Kalem Müdürü, yeni ve eski genel sekreter yardımcıları, grup başkanları, genel müdürler, genel müdür yardımcıları, daire başkanlarından oluşan geniş bir gözaltı listesi var. İBB fiilen çalışamaz hale getiriliyor'' ifadesini kullandı.

İLK OPERASYONDA 54 KİŞİ KUTUKLANMIŞTI

İBB'ye yönelik ilk dalga operasyon 19 Mart'ta yapılmış, görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 94 şüpheli gözaltına alınmış ve bunlardan 54'ü tutuklanmıştı.