İBB'ye yönelik "terör" soruşturmasında tutuklanan Ebru Özdemir'in ifadesine ulaşıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "terör" soruşturması kapsamında "terör örgütüne yardım etmek" suçundan tutuklanan şüpheli Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir'in savcılık ifadesine ulaşıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında "terör örgütüne yardım etmek" suçundan tutuklanan şüpheli Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir savcılık ifadesinde, "PKK/KCK terör örgütü içerisinde aktif olarak faaliyet gösteren akrabanız veya yakınınız var mı?" sorusuna karşılık "Hayır." cevabını verdi.

Özdemir, firari şüpheli eski HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Azad Barış'ı tanıyıp tanımadığının sorulması üzerine ise Barış'ı tanıdığını söyledi.

Kendisinin 2016 yılında, Şişli HDP ilçe yönetiminde yer aldığını belirten Özdemir, Barış'ın da HDP Genel Merkez Parti Meclis üyesi olduğunu ifade etti.

Özdemir, 2017-2019 yılları arasında HDP İstanbul il yönetimine girdiğini aktardığı ifadesinde, şunları kaydetti:

"Bu dönemde Barış ile il yönetiminde olmam, kendisinin de eş genel başkan yardımcısı olması sebebiyle daha sık görüştük. 2019 yılında ben, HDP İstanbul il yönetiminde görev almamaya karar verdim. 2023 yılında da HDP'den ayrılarak istifa ettim. 2024 yılında da CHP'ye üye oldum. Bu dönem yine Barış'la konuştuğumda kendisinin bir düşünce merkezi kurma fikri vardı. Kendisi bu konularda yüksek lisans yapmış, Ezidi sosyolog olarak dünyada az bulunan ve bilinen bir insandır. Kendisi bana düşünce merkezi kurma fikrini söylediğinde heyecanla karşıladım ve neden olmasın dedim. Bu konu ile ilgili aylarca konuştuk. 2005 yılından beri kurucusu olduğum 'Des Grup' şirketinde ortağım olan S. P, 2020 yılında evlenip yurt dışına yerleşme kararı aldığı için hisseleri de tarafıma devretti. Yukarıda da değindiğim üzere Barış'a düşünce merkezi kurma fikrinde olduğumuzdan dolayı farklı bir şirket kurmak yerine 'Des Grup' çatısı altında İTO'dan amaç ve konu arttırarak alt bir marka tescili yapıp 'Spectrum House' isimli düşünce merkezini kurduk. 'Spectrum House' araştırma şirketi resmi olarak faaliyet göstermektedir. Barış ile bu sebepten dolayı 2019 yılından günümüze kadar ticari ilişkim bulunmaktadır."

Soruşturmanın firari şüphelisi Hunav Altun'a ilişkin ise Özdemir, "Şahsı tanıyorum. Kendisi HDP Şişli ilçe yönetiminde bulunmaktaydı, bu vasıtayla kendisini tanırım. Kendisi çalışkan bir arkadaştır ve negatif bir duyumum olmamıştır. Altun isimli şahıs aktif olarak 'Des Grup' şirketinde SGK'lı çalışanımdır. Araştırma raporlarının dizaynını (grafik tasarım) yapmaktadır." ifadelerini kullandı.

"Resul Emrah Şahan'ın teveccühüyle belediye başkan yardımcısı oldum"

Sorgusunda Özdemir'e, "Kent uzlaşısı ne anlama gelmektedir, ne zaman, ne amaçla kuruldu?" sorusu yöneltildi.

Bunun üzerine Özdemir, şunları anlattı:

"Kent uzlaşısı hakkında direkt olarak herhangi bir bilgim yoktur. Yalnızca medyadan duyduğum kadarıyla CHP ve HDP'nin belediye meclis üyelikleri hususunda gerçekleştirmiş oldukları ittifaktır. Ancak benim direkt olarak bildiğim husus İstanbul ittifakıdır. Burada da zaten CHP Genel Merkezi yetkilidir. Bu 'kent uzlaşısı' ittifakı ile belediye meclis üyesi olmadım. Zira ben Şişli'de doğdum. Gitmiş olduğum okullar, almış olduğum eğitim Şişli profiline uygundur. Özgeçmişler arasından seçilmiş, siyaset aklı olan iyi bir profil olmam sebebiyle belediye meclis üyesi adayı yapıldım ve Şişli Belediye Başkanı seçilen Resul Emrah Şahan'ın teveccühüyle kültür sanat, uluslararası ilişkiler ve muhtarlıklardan sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı olarak seçildim. Şahan ile de 2019 ya da 2020 yıllarından itibaren tanışırım. Bu tanışıklığımın sebebi Şahan'ın İstanbul Planlama Ajansı (İPA) başkanı olmasıdır. Zira biz Azad Barış'la Specturum House'u kurduktan sonra İPA'yla da çeşitli araştırmalar yapmak üzere görüştük."

"Siyasi parti olarak yalnızca DEM Parti ile çalıştık"

Specturum House'u kurmayı 2019 yılından itibaren düşündüklerini ancak 2021'de tescil ettirdiklerini söyleyen Özdemir, şirketi Azad Barış'la birlikte kurduklarını ifade etti.

Özdemir, şirketin amacının siyasal, sosyal araştırmalar yapmak, demokratikleşmeye ilişkin araştırma raporlarını açıklamak ve bu hususta bilgi notları hazırlamak olduğunu anlatarak, "Burada yalnızca siyasi parti olarak DEM Parti ile çalıştık. Başkaca bir siyasi parti ile çalıştığımızı hatırlamıyorum." dedi.

Sorguda, MASAK'ın Azad Barış'la ilgili yaptığı incelemede, Özdemir'in, Barış'ın 2 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla yüzde 100 hissesine sahip olduğu Medworx International Danışmanlık ve İnsan Kaynakları Limited Şirketi'nin 18 Ekim 2023 ila 1 Ağustos 2024 tarihleri arasında sahibi olduğuna ilişkin tespitler aktarıldı.

Buna karşın Barış ile arasında şirket devrine yönelik herhangi bir para transferine rastlanmadığının sorulması üzerine Özdemir, "Des Grup isimli şirketin faaliyet alanı genişlettiğimizde Barış'ın yapmış olduğu harcamalar dolayısıyla Medworx isimli şirket devrinde kendisinden herhangi bir ücret talep etmedim." diye konuştu.

Özdemir, "MASAK'ın raporuna göre, 2019-2024 yılları arasında tarafınıza parça parça olmak üzere toplamda 1 milyon 545 bin 423 lira para gönderdiği ve transferlerin açıklamalarında, 'Demo, Oso, Oslo, Barış, S.house, Spectrum, Demet S, Bodrum okumaları için, barın yarısı benden.' ve benzeri ifadeler olması"na ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"Bütün para transferlerinin açıklamasını şu anda hatırlamıyorum. Ancak 'Barın yarısı benden' açıklamasının şirket içerisinde yapılan barın yarısının ödemesini yapması nedeniyledir. D.S. şirket çalışanıdır. Bahse konu para transferleri kendisiyle ticari ilişkim olması ve şirket kaynaklı yurt dışı masrafları için gönderilen para olduğunu hatırlıyorum."

VEDOP verilerine göre, "Des Grup İthalat İhracat Çeviri ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi'nin en çok para transferini HDP Genel Merkezi'nden aldığı, yapılan incelemelerde HDP Genel Merkezi ve DEM Parti için düzenlenmiş 6 e-fatura kaydının bulunduğu, bu faturaların toplamının 4 milyon 254 bin 808 lira olduğu"na ilişkin tespitlerin sorulması üzerine Özdemir, "Yoğunluklu seçim dönemlerinde bahse konu partiyle seçmen eğilimleri ve kamuoyu araştırmaları yapmışızdır. Bu verilen hizmet karşılığında kesilen faturalar neticesinde ödenen tutarladır. Nitekim bahse konu HDP ve DEM Parti, Sayıştay denetiminden geçmektedirler. Dolayısıyla bu ödemelerin nedeni Sayıştay denetiminde de açıkça görüleceği üzere yapılan araştırmalara ilişkin faturalardır." cevabını verdi.

"Telefonda görüştüğüm kişilerin adli kayıtlarını bilmem mümkün değil"

Özdemir, "Des Grup'ta SGK kaydı ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan kaydı bulunan, firari şüpheli Hunav Altun'un aynı zamanda Medworx'te bankacılık yetkilisi olduğu ve vekaleten para çektiği"ne dair tespitlerle ilgili şunları söyledi:

"Şu an kendisinin nerede olduğunu ilişkin bir bilgim yoktur ve bahse konu şahsın adli kayıtlarını bilmem de mümkün değildir. (Adli sicil kayıtlarını şirkette işe aldığımız zaman istiyoruz ancak diğer türlü kayıtlarını bilmem mümkün değildir.) Medworx isimli şirketi Barış'a devrettiğim için Altun isimli şahsın burada ne görev yaptığını bilmiyorum. Altun'u siyasi parti faaliyetleri sebebiyle tanırım ve bundan dolayı kendisini işe almıştım. Bu kişiyi herhangi bir kimse tavsiye etmedi."

HTS kayıtlarında, terör suçlarından adli kaydı olan 198 farklı kişiyle görüşmesinin tespit edilmesine ilişkin Özdemir, "Telefonla görüştüğüm kişilerin adli sicil kayıtlarını bilmem mümkün değildir. Ayrıca yıllardır siyaset yaptığım için birçok kişiyle irtibatım söz konusudur. Nitekim son yerel seçimden itibaren belediye başkan yardımcısı olmam hususu da göz önüne alındığında tanımadığım birçok kişiyle de telefonda irtibat kurmam normaldir. Bu hususların dikkate alınmasını istiyorum." dedi.

Özdemir, "HDP 1. bölge il ve ilçeler" adlı WhatsApp grubunda bulunması ve grupta terör örgütü PKK'yla ilgili bazı yazışmalara ilişkin tespitlerle ilgili soruya "Grubu hiç hatırlamıyorum, bu gruba alınmışsam da uzun süre durmamışımdır. Tarafıma okumuş olduğunuz hiçbir eyleme katılmadım, zaten benim katılacağım türden şeyler de değildir." yanıtını verdi.

Görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla ilgili Özdemir, "İmamoğlu'nun, İBB Başkanı olduktan sonraki kısmını biliyorum, daha öncesinde bir tanışıklığım bulunmamaktadır. Halen de herhangi bir tanışıklığım bulunmamaktadır." diye konuştu.

Özdemir, kendi hür iradesiyle savcılığa intikal ettiğini belirterek, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Ebru Özdemir teslim olmuştu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB'ye yönelik yürütülen terör soruşturması kapsamında, Ekrem İmamoğlu serbest bırakılmış, Mahir Polat ve Resul Emrah Şahan ile Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, Ebru Özdemir, Azad Barış ve Hunav Altun hakkında yakalama kararı çıkarmıştı.

Özdemir, hakkında yakalama kararı çıkarıldıktan sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na giderek teslim olmuş ve sonrasında gözaltına alınmıştı.