İBB, 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesiyle gündeme gelen Hiranur Vakfı'nın binasını yıktı

İBB'nin daha önce mühürlediği, 6 yaşındaki çocuğun istismarıyla gündeme gelen İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın Sancaktepe'deki merkez binasının kaçak olduğu idare mahkemesinin kararıyla da tescillendi. Davayı kazanan İBB, bu sabah binayı yıkmak için harekete geçerken vakıf üyeleriyle kısa süreli arbede yaşandı. Tartışmanın son bulmasının ardından zabıta ekipleri kaçak binayı kısa sürede yıktı.

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı kurucularından Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında bir müridiyle evlendirdiği kızı H.K.G'nin yıllarca cinsel istismara maruz bırakılması skandalı ülke gündemine oturmuştu.

KAÇAK KÜLLİYE İNŞA ETTİĞİ İFADE EDİLMİŞTİ

Skandalın ardından İBB de vakfın Sancaktepe'deki yapılarının kaçak olduğunu belirleyerek 8 Aralık 2022'de mühürlemişti. İBB'den yapılan açıklamada, 5 blok için ruhsat alan Hiranur Vakfı'nın, mevzuata aykırı bir şekilde bloklar arasına kaçak külliye inşa ettiği tespit edildiği ifade edilmişti.

İBB EKİPLERİ BU SABAH HAREKETE GEÇTİ

Kaçak yapıları mühürlenen Hiranur Vakfı ise İBB'ye karşı İstanbul 4. İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Vakıf, İBB'nin kaçak yapıları 'yapı tatil tutanağı tutarak' mühürlemesinin işlemi için yürütmeyi durdurma ve iptal kararı verilmesini talep etti. Mahkeme ise 15 Mart'ta Hiranur Vakfı'nın bu talebini 'yürütmenin durdurulması için gerekli koşulların bulunmaması' nedeniyle reddetti. Mahkemenin bu kararıyla birlikte İBB'nin kaçak yapılar için yıkım kararı almasının önünde bir engel kalmadı. İBB ekipleri kaçak binanın yıkımı için bu sabah harekete geçti.

VAKIF ÜYELERİYLE TARTIŞMA YAŞANDI

Sabah saatlerinde Sancaktepe Merve Mahallesi'nde bulunan Hiranur Vakfı binasına çok sayıda İBB zabıtası ve yıkım ekibi geldi. Ekiplerin gelmesi sonrasında vakıf üyeleri ile kısa süreli bir arbede yaşanırken, tartışmanın son bulmasının ardından İBB ekipleri, kaçak binayı kısa sürede yıktı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İBB'den alınan bilgiye göre, Belediye İmar Müdürlüğü, 25 Şubat 2022 tarihinde Sancaktepe Belediyesi'ne kaçak yapının denetimi ve gereğinin yapılması için yazı yazdı. 3 ay süre geçtiği halde ilçe belediyesinden yanıt alınamadı. İBB İmar Müdürlüğü 6 Haziran 2022'de yeni bir yazıyla ilçe belediyesine sorumluluğunu tekrar hatırlattı. 4 Ağustos tarihinde İBB'ye yanıt gönderen Sancaktepe Belediyesi, işlemlerin devam ettiğini bildirmekle yetindi.

KAÇAK YAPIYI MÜHÜRLEDİ

İBB İmar Müdürlüğü 7 Eylül 2022 tarihinde yapının ruhsatına ve mevzuata uygun hale getirilmesi için son bir resmi yazıyla Sancaktepe Belediyesi'ne sorumluluğu hatırlatıldı. 3 aylık yasal süre boyunca kaçak yapıya ilişkin herhangi bir işlem yapılmayınca İBB İmar Müdürlüğü ekipleri, mülkiyeti Hiranur Vakfına ait Sancaktepe Mahallesi, Abdurrahmangazi Mahallesi'nde bulunan ruhsatsız kaçak yapısını 8 Aralık 2022 tarihinde 'Yapı Tatil Tutanağı' ile mühürledi.

HİRANUR VAKFI DAVA AÇTI

Kaçak yapıları mühürlenen Hiranur Vakfı ise İBB'ye karşı İstanbul 4. İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Vakıf, İBB'nin kaçak yapıları 'yapı tatil tutanağı tutarak' mühürlemesinin işlemi için yürütmeyi durdurma ve iptal kararı verilmesini talep etti.