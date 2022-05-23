İbb Meclisi, Öğrencileri Yüzde 40'lık Toplu Ulaşım Zammından Muaf Tutma Kararı Aldı. - Haberler

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, toplu ulaşıma getirilen yüzde 40'lık zamdan öğrencilerin muaf olmasına yönelik teklif bir kez daha AKP ve MHP gruplarının girişimiyle "ısrar kararı" olarak kabul edildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuyu ikinci kez veto etme hakkı bulunmadığı için karar yürürlüğe girecek. Öğrenci abonman ücreti 78 lira olarak uygulanacak. CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı, "Burada amaç belli. Amaç İBB'yi ekonomik açıdan zor duruma düşürmek, hizmet üretemez hale getirmek. Ama bu başarılı olmayacak. Siz ekonomik çöküntüden sorumlusunuz. O sorumluluğa dair bir örnek daha vermiş oldunuz" dedi.

İBB Meclisi mayıs ayı oturumlarının son birleşimi Saraçhane'deki başkanlık binasında bugün yapıldı. İBB Meclisi, İkinci Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığındaki oturumda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun veto ettiği, öğrencilerin toplu ulaşıma yapılan yüzde 40'lık zamdan muaf olması, farkın İBB tarafından sübvanse edilmesi kararı yeniden görüşüldü.

Nisan ayında AKP-MHP grubu tarafından sunulan, Ulaştırma Koordinasyon Merkezi'nde (UKOME) toplu ulaşıma yapılan yüzde 40 zamdan öğrencilerin muaf olması, aylık öğrenci abonman ücretinin zam farkının İBB tarafından karşılanması teklifi, ısrar kararı olarak Meclis'ten geçti. Karar İBB Başkanı İmamoğlu'nun onayının ardından yürürlüğe girecek. Kararı, bir kez veto eden İmamoğlu'nun ikinci bir veto hakkı bulunmuyor. Ancak, İBB'nin konuyu yargıya taşıma hakkı da bulunuyor.

"SİZ ÜLKEDEKİ EKONOMİK ÇÖKÜNTÜDEN SORUMLUSUNUZ"

Karar sonrası söz alan CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı, alınan kararın maksatlı olduğun savundu. Subaşı, şunları söyledi:

"Döviz fiyatlarının, genel fiyatların elektrik, gıda, doğalgaz, durumu ortadayken mazotun fiyatı ortaydayken böyle bir karar alınması maksatlı diye düşünüyorum. Şimdi mazot 6 lirayken, 90 liraya satıyordunuz burada öğrenci abonman biletini. Ben geçen dönemde buradaydım bunlar eleştiri konusuydu. Mazot bugün 22 lira siz bu teklifle 78 liraya satılması kararı almış oluyorsunuz. Burada amaç belli. Amaç İBB'yi ekonomik açıdan zor duruma düşürmek, hizmet üretemez hale getirmek. Ama bu başarılı olmayacak. Siz ekonomik çöküntüden sorumlusunuz. O sorumluluğa dair bir örnek daha vermiş oldunuz.

"ÖĞRENCİLER, OKUMUŞ ÇOCUKLAR, HEPSİ BURADAKİ NUMARALARI GÖRÜYOR ARKADAŞLAR"

"Şimdi ben söz alan arkadaşın mazotu 6 liradan 22 liraya nasıl çıkardılar onu açıklayacak diye düşündüm. Başka bir yere takıldı değerli mevkidaşım. 500 milyon liradan leblebi parası gibi söz ediliyor. 500 milyon liradan söz ediyoruz. Bu Ulaşım Daire Başkanlığı'nın bütçesinin üçte biridir. Biz öğrencilere indirim yaptık, hatırlayın. 2019'da yüksek bir indirim yaptık. Hatta hep beraber yaptık. Rakamları siz de biliyorsunuz. Şimdi bu indirim tamamen popülist niyetlerle hani UKOME'de baskıyla toplumsal baskıyla bir artış kararı alındı. Onu acaba nasıl absorbe ederiz diye yapılmış siyasi bir hamle. Başka hiçbir anlamı yok. Şimdi çiftçiler ne yapacak? Hadi öğrencilere yaptık. 6 liradan 22 liraya çıkmış mazotu çiftçi nasıl kullanacak? Taşımacılar nasıl kullanacak? Var mı onların cevabı? Öğrenciler, okumuş çocuklar hepsi buradaki numaraları görüyor arkadaşlar. Hiç merak etmeyin."

ÖĞRENCİ TARİFESİ

Alınan karara göre, yüzde 40 zamla 78 TL'den 109 TL'ye yükselen aylık öğrenci abonman ücretinin 31 TL'lik zam farkı İBB tarafından karşılanacak. Öğrencilerden eski tarifede olduğu gibi 78 TL alınacak. Öğrenci İstanbulkart'a sahip öğrenciler için 2,67 TL'den 3,74 TL'ye yükseltilen tek geçiş ücretinin eski hali uygulanacak ve aradaki 1,07'lik fark İBB tarafından ödenecek.