Kreşte çocuğa darp ve istismar iddiasına ilişkin İBB Başkanvekili Aslan'dan açıklama

İBB'ye bağlı kreşte bir çocuğa yönelik darp ve istismar iddialarıyla ilgili basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan İBB Başkanvekili Nuri Aslan, "Şu anda merkezlerimizde 12 bin 126 çocuk hizmet alıyor. Altı yıldır şimdiye kadar tek bir olumsuz şikayet olmadı. İlk tutanağı 2 Aralık'ta biz tuttuk. Araştırılması gerektiğini düşünen ve ilk harekete geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'dir" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı bir kreşte çocuklara yönelik darp ve istismar iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma sürerken, İBB Başkanvekili Nuri Aslan ile İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla basın toplantısı düzenledi. İstanbul genelinde 'Yuvamız İstanbul' adıyla hizmet veren 127 merkez bulunduğunu ve kurum personeline güvendiklerini ifade eden Aslan, "Şu anda merkezlerimizde 12 bin 126 çocuk hizmet alıyor. Altı yılda 26 binden fazla çocuğumuz bu merkezlerden faydalandı. Altı yıldır şimdiye kadar tek bir olumsuz şikayet olmadı. Bu süreçte kişisel verilerin korunması kanununa uygun şekilde belgeleri ve görüntüleri kamuoyuyla paylaştık. Kamera görüntülerinin tamamı adli makamlarla paylaşıldı. İlk tutanağı 2 Aralık'ta biz tuttuk. Araştırılması gerektiğini düşünen ve ilk harekete geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'dir" dedi.

'SÜREÇ BAŞKA BİR BOYUTA TAŞINDI'

Aslan, sürecin çocuğu etkilemeden sonuçlandırılmasını istediklerini belirterek, "Ne yazık ki süreç günlerdir başka bir boyuta taşındı. Ayrıca Sayın Aile Bakanımızın açıklamalarını gördüm. Kendisi bir anne olarak hassasiyetle yaklaşıyor olabilir ancak bu konuda doğru bilgilendirilmemiş ya da merkezlerimizi yeterince tanımıyor olabilir. Bu merkezlerimizin mimarı Ekrem Başkanımız bir baba ve 3 evladı var. Bende bir babayım, benim de 3 evladım var. Buradan bir baba olarak çağrı yapıyorum. Siyasi kimlikleri bir kenara bırakalım. Mahinur Hanım'ı davet ediyorum. Gelsin, bir anne, baba gözüyle merkezlerimizi birlikte gezelim. Denetimi, hizmeti ve güven ortamını bakanımız kendi gözleriyle görsün" ifadelerini kullandı.

'ÖNCELİĞİMİZ ÇOCUĞUN ÜSTÜN YARARI'

İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir ise "Tüm toplumsal faydaların önünde bizim önceliğimiz çocuğun üstün yararıdır. Bu nedenle adli ve idari makamlarla, emniyet birimleriyle eş güdüm içinde çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Üzülerek görüyoruz ki bazı yayınlarda çocuğun üstün yararı ilkesi göz ardı edilerek adli tıp raporları dahi ekranlarda paylaşılıyor. Biz ise süreci adli ve idari mercilerle birlikte, özenle yürütüyoruz" " ifadelerini kullandı.

Demir, "Mülkiye başmüfettişleri, mülkiye müfettişleri ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevlileri tarafından sahada denetleniyorlar. İdari kadrolarımız da rutin haftalık ve aylık denetimler yapıyor" şeklinde konuştu.

'OLAY ÖĞRETMENİN DİKKATİYLE ORTAYA ÇIKTI'

Olayın, ailenin beyanıyla değil öğretmenin dikkatiyle tespit edildiğini söyleyen Demir, "Görevli öğretmen, çocuğu giydirirken göğsündeki morluğu fark ederek, tutanak altına almış ve aynı gün aileye bildirmiştir. Kamera kayıtları hem aileyle hem de tüm mercilerle eksiksiz paylaşılmıştır. Büyükşehir Belediyesi teftiş kurulumuz derhal iç soruşturma başlatmıştır. Adli sürecin sağlıklı yürütülmesi ve çocukların üstün yararının korunması amacıyla ilgili öğretmenimiz soruşturmanın selameti için görevinde uzaklaştırılmıştır" dedi.