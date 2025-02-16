Huzurevi sakinleri patili dostları için "kedi huzurevi" kurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Göztepe Semiha Şakir Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, yaklaşık 30 kediye yuva oldu.

Göztepe Semiha Şakir Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleri, bahçede ilgilendikleri kedilere daha iyi bakabilmek için kurum müdürünün desteğiyle Hayvan Dostları Yaşlı Kulübü kurdu.

Kulübün başkanını ve faaliyetlerini belirleyen hayvan dostu yaşlılar, kendilerine görevli yaka kartı da tasarladıktan sonra kedi huzurevi için kolları sıvadı.

Sakinler, bir kısmını satın aldıkları bir kısmını da yaptıkları kedi evlerini kurumun bahçesindeki etrafını çitle çevirdikleri alana yerleştirerek, kediler için daha güvenli ve sıcak bir yuva oluşturdu.

Kurum çalışanlarının ve hayvanseverlerin de desteğiyle mama temin eden huzurevi sakinleri, kurum yemekhanesinde artan yemekleri de bina katlarına kutular koyarak kediler için değerlendirmeye başladı.

Tedaviye ihtiyaç duyan kediler için belediyenin veteriner hekimlerinden destek alan yaşlılar, hem kedi huzurevinde hem de kurum bahçesinde serbest dolaşabilen yaklaşık 30 kediye aile oldu.

Sakinlerin bazıları, kış şartlarında üşümemeleri için kedilere boyunluk, bere ve yelek örerken, bazıları da temin ettikleri oyuncaklarla oynattıkları kedilerle keyifli zaman geçiriyor.

Kedilerin bakımlarıyla ilgilenen yaşlılar bu şekilde hem fiziksel hem de duygusal olarak zinde kalıyor.

"Onlara da huzur verelim istedik"

Göztepe Semiha Şakir Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Emel Miroğlu, AA muhabirine, kurumun bahçesinin büyük olmasının hayvan sevgisini açığa çıkaracak bir ortamın oluşmasını sağladığını söyledi.

Bahçedeki kedilerin artmasıyla hayvansever yaşlılarla bir araya gelerek, Hayvan Dostları Yaşlı Kulübünü kurduklarını aktaran Miroğlu, hayvanların barınıp beslenebileceği bir ortam oluşturma amacıyla da Sevimli Patiler Huzurevini hayata geçirdiklerini anlattı.

Miroğlu, insanların, doğanın ve hayvanların aynı anda mutlu olması gerektiğini düşündüklerini belirterek, "Önce insanlar, sonra hayvanlar ve doğa gibi bir sıralamamız yok. O yüzden huzurevinin içindeki kediler de huzurlu bir ortam bulsun düşüncesiyle kurduğumuz evin adına da 'Sevimli Patiler Huzurevi' dedik, onlara da huzur verelim istedik." dedi.

"Burası kedileri de yaşlılarımızı da çok mutlu ediyor"

Huzurevi bünyesindeki kedilerle yaşlıların yanı sıra kurum çalışanlarının da ilgilendiğini belirten Miroğlu, kurum sakinlerinin büyük özveriyle çalışarak kediler için yaşam alanı yaptıklarını dile getirdi.

Miroğlu, hayvan yaşam alanının 3-5 ev kurmaktan oluşmadığını vurgulayarak, "Öncelikle oranın temizliği, yemek sağlayabilmek ve hayvanların her türlü tıbbi müdahalesini yapabilmek gerekiyor. İlk soru yiyeceklerin nereden geleceği oldu. Kendi tükettiğimiz ama bitiremediğimiz yiyecekler var. Yemeklerin birikmesi için kovalar koyduk. O yiyecekleri toplayıp hayvanlarımıza gün sonunda sunuyoruz. Paydaşlar da bize yemek bağışında bulundu. Yerel yönetimlerle veterinerlik hizmetlerini yürüttük. 3 yaşlımız oranın temizliğini yürütüyor, bizler de kendilerine destek veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Yaşlıların, herhangi bir yerde yardıma ihtiyacı olan bir kedi gördüklerinde kurum bahçesine getirdiklerini, hayvanlarla sağlam bir bağ kurduklarını belirten Miroğlu, kedi huzurevinin kurulmasının da yaşlılara iyi geldiğini kaydetti.

Huzurevinde devlete ait yuvada büyüyen bir sakinlerinin de bulunduğunu aktaran Miroğlu, şöyle devam etti:

"Onu mutlu etmek bizim için çok önemliydi. Mutluluğu Sevimli Patiler Huzurevinde bulduğunu gözlerinde gördüm. Burası onun için çok şey ifade ediyor. Burası kedileri de yaşlılarımızı da çok mutlu ediyor. Aslında sevgilerini iyi ifade ettikleri, tutundukları, kendilerini yalnız hissetmedikleri bir ortam olduğunu gözlemlediğim için bence yaşlılarımıza çok iyi geliyor bu huzurevi. Oluşturulan alan kedilerin beslendiği, tıbbi işlerinin yapıldığı, yağmurdan, kardan korunduğu yerler. O alandan bahçeye çıkıp özgürce dolaşıyorlar."

"Kedilere yapılacak mama bağışı çok önemli"

Miroğlu, kurumu ziyarete gelen kişilerin, kedi huzurevini gördüklerinde mutlu olduklarını, hemen kedileri sevmeye yöneldiklerini aktardı.

Vatandaşların dönem dönem kediler için mama bağışı yaptıklarını belirten Miroğlu, şöyle konuştu:

"İlk başta çok çatışmacı gördüğüm birkaç yaşlı, kedilerle ilgilenmeye başladıktan sonra inanılmaz derecede iletişime açık olmaya başladı. 'Demek ki çok iyi yoldayız' diye düşünüyorum. Bence bu tür hayvanların, hayvan barınaklarının huzurevleriyle iç içe olması gerekiyor. Hayvan sayımız gün geçtikçe artıyor. Bu yüzden mama bağışına çok sevinirim, çok da mutlu oluruz. Yaşlılarımız için kedilere yapılacak mama bağışı çok önemli. Huzurevlerinin temel amacı yıllara hayat katmaktır. Yıllara hayat katmanın yollarından biri de bu hayvansever yaşlılarımızın besleyebilecekleri, büyütebilecekleri, hayvanlarını özelleştirebilecekleri alanlar yaratabilmek. Bu konuda herkesin katkılarını bekliyoruz. Çünkü küçük bir mama bizim için büyük bir hediye demektir."

"Bizler mağdur olmadığımız gibi bu hayvanlar da mağdur edilmiyor"

Huzurevi sakinlerinden Hasan Göktürk, kedilerin her şeyiyle ilgilendiklerini belirterek, kendileri gibi kedilerin de hiçbir şeyinin eksik kalmadığını söyledi.

Göktürk, kedilerin yaşam alanlarını genişletmek için böyle bir yola girdiklerini aktararak, "Allah'ın katında herkes bu dünyada yaşıyorsa, onların da yaşam hakkı var. Bunlar Allah'ın sessiz kulları olduğu için onların yaşam sevincini Semiha Şakir Huzurevi olarak biz üstlendik. Bunu da Allah ömür verdikçe yapmaya devam edeceğiz. Bunlarda merhameti görürsün ama insanlarda sertliği görürsün. Müdürümüz, yetkili arkadaşlarımız maaşlarından esirgemiyorlar, mama getiriyorlar. Bizler mağdur olmadığımız gibi bu hayvanlar da mağdur edilmiyor. Hayvanseverlere de çağrı yapıyorum, Allah'ın sessiz kullarını ziyaret etmelerini, mama desteğinde bulunmalarını istiyoruz." diye konuştu.

Diğer sakinler de kedilerle iç içe olmaktan çok mutlu olduklarını, onlarla zaman geçirmenin kendilerine iyi geldiğini, huzur bulduklarını ifade etti.