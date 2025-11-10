Haberler

Hüyük'te Atatürk Anısına Ağaç Dikimi Etkinliği

Hüyük'te Atatürk Anısına Ağaç Dikimi Etkinliği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hüyük ilçesinde, Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87. yılı dolayısıyla ağaç dikimi gerçekleştirildi. Etkinliğe katılanlar arasında Hüyük Kaymakamı ve Belediye Başkanı da yer aldı. Törende rahatsızlanan Kıbrıs gazisi hastaneye kaldırıldı.

Hüyük ilçesine bağlı Sonsuz Şükran Köyü'nde ağaç dikimi yapıldı.

Çavuş Mahallesi'nde Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87. yılında ağaç dikilerek anıldı.

Etkinliğe, Hüyük Kaymakamı Muhammed Ebrar Evsen, Hüyük Belediye Başkanı Sadık Sefer, köy sakinleri ve vatandaşlar katıldı.

Programda, 500 fidan toprakla buluşturuldu.

Hüyük'te törende rahatsızlanan gazi hastaneye kaldırıldı

Hüyük ilçesinde törende rahatsızlanan Kıbrıs gazisi Bayram Çınar, hastaneye kaldırıldı.

Atatürk Anıtı önünde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87. yılında tören düzenlendi.

Kıbrıs gazisi Bayram Çınar, burada rahatsızlandı.

Hüyük Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Kendir ve sağlık personeli Çınar'a ilk müdahalede bulundu.

Durumu iyi olduğu öğrenilen Çınar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Kemal Ateş - Güncel
Bahis oynadığı gerekçesiyle 1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! İşte o isimler

1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! Aralarında milli futbolcular da var
Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, 6 hakem ve 1 gazeteci tutuklandı

Süper Lig'de deprem! Kulüp başkanı, 6 hakem ve 1 gazeteci tutuklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
O tedavi, ikinci kalp krizi riskini yarı yarıya azaltıyor

O tedavi, kalp krizi riskini yarı yarıya azaltıyor
Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden! Saat tam 09.05'te çekildi

Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden
Giresun'un Bulancak ilçesinde siren çalmadı! Belediye tepkiler sonrası açıklama yaptı

Saat 9'u 5 geçe siren çalmadı, ilçe karıştı! Belediyeden açıklama var
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
Bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen Necip Uysal'dan açıklama

Bahis oynadığı iddia edilen Necip'ten ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri

Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri
Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı

10 Kasım iddiası infial yarattı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
İspanyol devi Atletico Madrid satıldı

Büyük sürpriz! İspanyol devi resmen satıldı
Emine Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ü andı; herkes kullandığı kelimenin anlamını aratıyor

Herkes Atatürk'ü anma mesajında kullandığı kelimenin anlamını aratıyor
Saçını çekip, çantayla vurdu! Sokak ortasında kadına şiddet kameralara yansıdı

Sokak ortasında kadına şiddet kameralarda
e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor

e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor
Filistinli esire tecavüz görüntülerini sızdıran eski askeri başsavcı, intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İsrail'i karıştıran tecavüz görüntüsü! Başsavcı hastaneye kaldırıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.