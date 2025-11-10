Hüyük'te Atatürk Anısına Ağaç Dikimi Etkinliği
Hüyük ilçesinde, Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87. yılı dolayısıyla ağaç dikimi gerçekleştirildi. Etkinliğe katılanlar arasında Hüyük Kaymakamı ve Belediye Başkanı da yer aldı. Törende rahatsızlanan Kıbrıs gazisi hastaneye kaldırıldı.
Hüyük ilçesine bağlı Sonsuz Şükran Köyü'nde ağaç dikimi yapıldı.
Çavuş Mahallesi'nde Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87. yılında ağaç dikilerek anıldı.
Etkinliğe, Hüyük Kaymakamı Muhammed Ebrar Evsen, Hüyük Belediye Başkanı Sadık Sefer, köy sakinleri ve vatandaşlar katıldı.
Programda, 500 fidan toprakla buluşturuldu.
Hüyük'te törende rahatsızlanan gazi hastaneye kaldırıldı
Hüyük ilçesinde törende rahatsızlanan Kıbrıs gazisi Bayram Çınar, hastaneye kaldırıldı.
Atatürk Anıtı önünde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87. yılında tören düzenlendi.
Kıbrıs gazisi Bayram Çınar, burada rahatsızlandı.
Hüyük Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Kendir ve sağlık personeli Çınar'a ilk müdahalede bulundu.
Durumu iyi olduğu öğrenilen Çınar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.