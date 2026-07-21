İİT, KİK ve Arap ülkelerinden Husilerin Suudi Arabistan'a karşı abluka tehdidine tepki

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ve Arap ülkeleri, Yemen'deki İran destekli Husilerin, Suudi Arabistan'ı deniz ablukasıyla tehdit etmesini kınadı.

İİT Genel Sekreteri Hüseyin Taha, yaptığı yazılı açıklamada, Husilerin Suudi Arabistan'ı denizcilik ve uluslararası ticaret hakkından mahrum etmekle tehdit etmesini şiddetle kınadı.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri'nin tehdit içerikli açıklamalarını "kabul edilemez" olarak nitelendiren Taha, Husilerin eylemleriyle bölgesel ve uluslararası güvenliği tehdit ettiğini belirtti.

Genel Sekreter Taha, Suudi Arabistan'la dayanışma mesajı vererek, Riyad'ın güvenliği için atacağı adımlara desteklerini ifade etti.

KİK Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi de yaptığı açıklamada, Husilerin söcüsü Seri'nin Suudi Arabistan'a yönelik öne sürdüğü suçlama ve tehditleri kınadı.

Söz konusu açıklamaları gerçekleri çarpıtma çabası olarak nitelendiren Budeyvi, Husilerin bu iddialarla Yemen halkının sıkıntılarını derinleştiren dayatmaların üstünü örtmeye çalıştığını ifade etti.

Deniz taşımacılığı güvenliği ve uluslararası ticaret özgürlüğünün bölgesel ve uluslararası güvenliğin temel direkleri olduğunu vurgulayan Budeyvi, uluslararası toplumu kararlı bir tutum sergilemeye ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) kararlarını uygulayarak uluslararası su yollarını korumaya davet etti.

Suudi Arabistan : Gerekli tüm tedbirleri alacağız

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, Husilerin açıklamasını "en sert ifadelerle" kınandı, uluslararası hukuk ve BM Deniz Hukuku Sözleşmesi çerçevesinde gemilerini korumak için gerekli tüm tedbirleri alacakları belirtildi.

Açıklamada, uluslararası toplum, Yemen'e ilişkin 2216 sayılı ve Kızıldeniz'de seyrüsefer özgürlüğüne ilişkin 2722 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararları başta olmak üzere ilgili kararların uygulanması konusunda sorumluluk üstlenmeye çağrıldı.

Bahreyn'den Kızıldeniz ve Babu'l Mendeb Boğazı'nın korunması çağrısı

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı açıklamasında da Husilerin tehditlerinin bölgenin güvenlik ve istikrarını zedelediğini, deniz taşımacılığı, uluslararası ticaret ve sivilleri hedef aldığını belirtildi.

Suudi Arabistan'ın güvenliğinin Bahreyn'in güvenliğiyle ayrılmaz bir parça olduğuna işaret edilen açıklamada, Kızıldeniz, Babu'l Mendep Boğazı ve hayati önem taşıyan deniz yollarının korunması için uluslararası işbirliği çağrısı yapıldı.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da deniz yollarından geçişlerin özgürlüğünü hedef alan "asılsız iddialar" ve tehditleri kınandı.

Uluslararası topluma Kızıldeniz'deki seyrüsefer haklarına ilişkin kararların uygulanması çağrısının yapıldığı açıklamada, uluslararası deniz yollarında seyrüsefer özgürlüğünün uluslararası hukuk ve 1982 tarihli BM Deniz Hukuku Sözleşmesi ile güvence altına alınmış bir hak olduğu vurgulandı.

Mısır'dan siyasi ve diplomatik çözüm çağrısı

Mısır da Suudi Arabistan'ın güvenliğini hedef alan tehditleri "en sert ifadelerle" kınadığı bir açıklama yayımladı.

Husilerden gelen tehditlerin bölgesel güvenlik ve istikrarın yanı sıra deniz taşımacılığı ve uluslararası ticareti tehdit eden sorumsuz bir gerilim olarak nitelendirilen açıklamada, Mısır'ın Suudi Arabistan ve KİK ülkeleriyle tam dayanışma içinde olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, siyasi ve diplomatik çözümlerin öncelik kazanması ve uluslararası hukuka bağlı kalınmasının bölgedeki gerilimin azaltılmasına katkı sağlayacağını vurguladı.

Bu arada Yemen Ulusal Savunma Konseyi, Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi başkanlığında Riyad'da olağanüstü toplandı.

Yemen resmi haber ajansı SABA'ya göre toplantıda, Husilerin tansiyonu yükseltme adımlarına karşı askeri güçlerin hazırlık durumu ele alındı.

Katar ve Ürdün de Husilerin, Suudi Arabistan'a karşı abluka tehdidi ile "Suudi Arabistan'ı Yemen halkını abluka altında tutma ve deniz seyrüseferini engellemekle" suçlayan açıklamalarını kınamıştı.

Yemen'deki İran destekli Husilerin sözcüsü Yahya Seri, 20 Temmuz Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ı Yemen'e karşı abluka uygulamakla suçlamış ve ablukaya "karşı ablukayla" karşılık vereceklerini duyurmuştu.