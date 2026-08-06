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Husiler, Yemen'de askeri üslere füze ve İHA saldırısı düzenledi

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Yemen'deki İran destekli Husiler, Marib ve Hadramevt vilayetlerinde Yemen hükümetine bağlı güçlerin askeri üslerini balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldıklarını açıkladı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Marib ve Hadramevt vilayetlerinde Yemen hükümetine bağlı güçlerin askeri üslerini balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldıklarını açıkladı.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri tarafından yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın destekleriyle hükümet güçlerinin, Husilerin kontrolündeki bölgelere yönelik saldırı hazırlıkları kapsamında büyük askeri yığınak yaptığı iddiasına yer verildi.

Ülkenin Marib vilayetindeki er-Ruvayk ve es-Sinye bölgeleri ile Hadramevt vilayetindeki el-Abr bölgesinde yer alan "askeri yığınakların yapıldığı kapları" çok sayıda balistik füze ve İHA'yla hedef aldıkları aktarılan açıklamada, "saldırılar sonucu yüzlerce askerin hayatını kaybettiği" öne sürüldü.

Hadramevt vilayetine bağlı el-Vedia bölgesinde Suudi Arabistan'a ait askeri yığınak ve silah depolarının imha edildiği iddia edilen açıklamada, söz konusu bölgelerdeki askeri araçların çoğunun kullanılamaz hale geldiği ileri sürüldü.

Husiler kontrollerindeki bölgelerde askeri saldırılara karşılık hazırlıklı olduklarını savundu.

Yemen'de hükümete yakın askeri güçler, Husilerin aralarında Acil Durum Güçleri'ne ait kampların da bulunduğu çok sayıda askeri kamp ve silahlı kuvvetlere bağlı birlikleri hedef aldığını açıklamıştı.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ile bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA
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