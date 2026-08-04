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Merve Boluğur ücretli abonelik sistemine geçti! Kazancı ortaya çıktı

Merve Boluğur ücretli abonelik sistemine geçti! Kazancı ortaya çıktı
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Uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Merve Boluğur, Instagram'da ücretli abonelik sistemini kullanmaya başladı. Aylık 60 TL karşılığında takipçilerine özel içerikler sunan Boluğur, kısa sürede 481 aboneye ulaşarak dikkat çeken bir gelir elde etti.

Kariyerinde Kuzey Güney, Acemi Cadı, Küçük Sırlar ve İçimdeki Fırtına gibi yapımlarda rol alan Merve Boluğur, son dönemde ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren oyuncu, bu kez dijital platformlardaki yeni hamlesiyle gündeme geldi.

ÖZEL İÇERİKLERİNİ ÜCRETLİ HALE GETİRDİ

3,8 milyon takipçiye sahip olan Boluğur, Instagram'da özel içeriklerini yalnızca abonelerine sunacağı ücretli sistemi kullanmaya başladı. Oyuncu, abonelik ücretini aylık 60 TL olarak belirledi.

KISA SÜREDE DİKKAT ÇEKEN ABONE SAYISINA ULAŞTI

Sistemin aktif edilmesinin ardından Boluğur'un ücretli abonelik kanalına kısa sürede 481 kişi katıldı. Bu rakamlarla oyuncunun elde ettiği gelir, kısa sürede asgari ücret seviyesine ulaştı.

Instagram'ın ücretli abonelik özelliği son dönemde birçok ünlü isim tarafından da tercih ediliyor. Daha önce Ece Erken ve Gülben Ergen de takipçilerine özel içerikler sunmak için aynı sistemi kullanmaya başlamıştı.

Kaynak: Haberler.com
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