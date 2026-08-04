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Icardi önce paylaştı, sonra eleştirenlere patladı: Sadece aptallar

Icardi önce paylaştı, sonra eleştirenlere patladı: Sadece aptallar
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Galatasaray'dan ayrılan Mauro Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Arjantinli yıldız, fiziği üzerinden yapılan yorumlara yapay zekâ ile hazırladığı bir kare ve sert sözlerle yanıt verdi.

Galatasaray'da geçirdiği başarılı 4 sezonun ardından sarı-kırmızılı ekipten ayrılan Mauro Icardi, sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

Yeni takımının neresi olacağı merak edilen Arjantinli golcü, bu kez futbol geleceğinden çok yaptığı açıklamayla konuşuldu. Icardi, kendisi hakkında yapılan fiziksel eleştirilere sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Yıldız futbolcu, yapay zekâ ile kendisine kilo aldırılmış bir görüntüyü paylaşarak eleştirilere gönderme yaptı.Paylaşımında, "Beni eleştirenler sadece aptallar" ifadelerini kullanan Icardi, dikkat çeken bir çıkış yaptı.

Galatasaray'dan ayrılığının ardından kariyerine nerede devam edeceği merak edilen Arjantinli oyuncunun bu paylaşımı kısa sürede ilgi gördü.

Kaynak: Haberler.com
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