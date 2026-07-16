Haberler

Husiler, Suudi Arabistan'ı petrol tesisleri ve stratejik hedefleri vurmakla tehdit etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın yeni bir saldırıya katılması halinde ülkedeki petrol tesisleri ve stratejik hedefleri vurmakla tehdit etti. Lider Husi, Riyad'ı ABD, İsrail ve İngiltere ile işbirliği yapmakla suçladı.

Yemen'deki Husiler, ülkeye yönelik yeni bir saldırıya katılması halinde Suudi Arabistan'daki petrol tesisleri ile stratejik hedefleri vurmakla tehdit etti.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, haftalık basın toplantısında Yemen'e yönelik yeni bir askeri operasyon düzenlenmesi halinde buna aynı şekilde karşılık vereceklerini belirtti.

Suudi Arabistan'ı sert ifadelerle eleştiren Husi, Riyad yönetiminin ABD ve İsrail'in bölgedeki politikalarını desteklediğini, siyasi, askeri, güvenlik ve medya alanlarında ABD, İsrail ve İngiltere ile işbirliği yaptığını iddia etti.

Filistin meselesine de değinen Husi, Suudi Arabistan'ın İsrail'e karşı Arap ve İslam dünyasında ortak tutum alınmasını engellemeye çalıştığını, Gazze'deki savaş sırasında İsrail'e siyasi ve medya desteği verdiğini öne sürdü.

Lübnan konusunda ise Suudi Arabistan'ın ülkedeki bazı siyasi aktörler üzerinde etkili olduğunu ve Hizbullah karşıtı isimleri desteklediğini iddia eden Husi, Riyad yönetiminin Lübnan'daki rolünü "olumsuz ve düşmanca" olarak nitelendirdi.

Yemen'e ilişkin değerlendirmelerinde Suudi Arabistan'ı savaş ve ablukanın sorumlusu olmakla suçlayan Husi, Riyad'ın ülkenin petrol kaynaklarından yararlanılmasını engellediğini, limanlar, havalimanları ve ticarete yönelik kısıtlamalar uygulayarak insani ve ekonomik krizin derinleşmesine neden olduğunu savundu.

Husi ayrıca, Suudi Arabistan'ın İngiltere, ABD ve İsrail ile Yemen'e yönelik askeri ve ekonomik uygulamalarda işbirliği yaptığını, İsrail ve ABD'ye istihbarat desteği sağladığını ve Husilerin İsrail'e yönelik deniz ablukasını etkisiz hale getirmeye çalıştığını ileri sürdü.

Yemen'e yönelik yeni bir askeri operasyon düzenlenmesi halinde buna aynı şekilde karşılık vereceklerini belirten Husi, Suudi Arabistan'ın yeni bir saldırıya katılması durumunda ülkedeki petrol tesisleri ile stratejik hedefleri füze ve İHA'larla vurmakla tehdit etti.

Kaynak: AA / Ali Semerci
ABD, Keşm Adası'nı vurdu

Savaş şiddetleniyor! ABD, İran ekonomisinin kalbini vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çıtayı yükseltti: Dünya Kupası'nda vıp locada çarpıcı görüntüler!

Çıtayı yükseltti: Dünya Kupası'nda vıp locada çarpıcı görüntüler!
Haluk Levent gurbetçiyi böyle kandırmış: Evli olduğunu nezarethanede öğrendim

Sen neymişsin Haluk! "Evli olduğunu nezarethanede öğrendim"
Gözde Avrupa ülkesinde su krizi: Kıtlık ilan edildi

Gözde Avrupa ülkesinde su krizi: Kıtlık ilan edildi
Japonya Savunma Bakanı Koizumi'den İstanbul'da 'uskumru sandviç' paylaşımı

Japon Bakan Türkiye'yi ardında bırakamadı! Yeni paylaşımı olay
Fatih Erbakan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak NATO zirvesi yorumu

Erbakan'dan Erdoğan'ı kızdıracak NATO zirvesi yorumu

Görüntü serhat şehrimizde kaydedildi! Polis her yerde bu kadınları arıyor

Görüntü serhat şehrimizden! Polis her yerde bu kadınları arıyor
Zeynep Atılgan'ın balkonda girdiği tripler olay oldu

Taşacak Bu Deniz'in yıldızının girdiği tripler olay oldu